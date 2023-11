Kawasaki VIN-koodi dekooder

Kawasaki on üks maailma suurimaid mootorrataste tootjaid ning tugev konkurent sellistele tuntud kaubamärkidele nagu Yamaha, Honda ja Suzuki. Kawasaki Heavy Industries asutati 1896. aastal, kuid mootorrattaid hakkas ettevõte tootma alles 1960. aastal pärast Meguro Motorcycle’i ülevõtmist.

Aastal 1983 rabas tütarettevõte Kawasaki Motors ajakirjandust, kui esitles vedelikjahutusega 4-silindrilist Kawasaki GPz900R Ninjat. Sellest sai alguse legendaarne „Ninja“ seeria, mille hulka kuulub tänapäeval ka 310-hobujõuline Kawasaki Ninja H2R. Praegu pakub ettevõte mootorrattaid, ATVsid, jetisid ja tarbesõidukeid.

Mis on Kawasaki VIN-kood

Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood) on unikaalne 17-kohaline kombinatsioon, mida kasutatakse sõidukite tuvastamiseks. Praegune VIN-formaat anti välja NHTSA poolt 1981. aastal.

Igal Kawasaki mootorrattal on VIN-kood, mis on vajalik mootorratta registreerimisel või kindlustamisel. Seetõttu annab Kawasaki VIN-koodi otsing teavet omaniku vahetuse, läbisõidu erinevuste, kahjustuste ja muude oluliste üksikasjade kohta.

Mida sisaldab Kawasaki VIN-kood

Iga VIN-koodi 17 tähemärgist tähistab konkreetset teavet. Näiteks näitab kümnes märk mudeliaastat („1“ tähendab 2001, „B“ 1981 või 2011 jne). See on üks kõige lihtsamini tuvastatav osa.

Kiiremaks dekodeerimiseks saab VIN-koodi jagada 3 põhiosaks:

maailma tootja identifikaator (WMI). Esimesed 3 tähemärki näitavad riiki, tootjat ja sõiduki tüüpi;

Esimesed 3 tähemärki näitavad riiki, tootjat ja sõiduki tüüpi; sõiduki kirjelduse osa (VDS). See osa koosneb märkidest 4-9, mis näitavad marki, mootori tüüpi, kere tüüpi ja sisaldavad kontrollnumbrit;

See osa koosneb märkidest 4-9, mis näitavad marki, mootori tüüpi, kere tüüpi ja sisaldavad kontrollnumbrit; sõiduki valmimisnumber (VIS). Viimased 7 märki näitavad mudeliaastat, koostetehast ja sisaldavad 6-kohalist seerianumbrit.

Lihtne ja kiire Kawasaki VIN-koodi otsing võib kogu selle teabe paljastada, samas kui põhjalik ajaloo aruanne võib näidata olulisi fakte mootorratta ajaloo kohta.

Kust leida Kawasaki VIN-kood

Mootorratta VIN-kood on sama nagu sinu isikukood ja selle võltsimine on ebaseaduslik. Tootjad paigutavad VIN-koodi tavaliselt mootorratta asendamatutele või harva vahetatavatele keredetailidele. See number võib olla metalli sisse pressitud või kleebisele trükitud. Kawasaki VIN-koodi täpne asukoht sõltub sõiduki tüübist:

mootorrattad - roolipeal, juhtraua all ;

; ATV-d - vasakul või paremal esiraamil ratta taga ;

; tarbesõidukid - istme all oleval esiosa raamil, juhiistme raamil või sõiduki esiosa lähedal.

VIN-koodi leiab ka sõiduki registreerimisdokumentidest. Kui sa ei leia oma Kawasaki mootorratta VIN-koodi, vaata täpsemaid juhiseid omaniku käsiraamatust.

Millised Kawasaki mudelid töötavad meie VIN-dekoodriga?

Meie Kawasaki VIN-dekooder töötab kõigi alates 1981. aastast toodetud mootorratastega (kõik, mis kasutavad 17-kohalist formaati). Saad kasutada carVertical Kawasaki VIN-dekoodrit kõigi praeguste Kawasaki mootorrataste kontrollimiseks, sh:

Hypersport – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked bikes – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Retro sport – Z650RS, Z900RS ;

; Classic – W800 ;

; Adventure touring – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruisers – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Mitmete Kawasaki mootorrataste tootmine mingil hetkel lõpetati, kuid meie VIN-dekooder töötab ka paljude teiste Kawasaki mudelitega, mida selles nimekirjas ei ole.

Kawasaki mootorratta ajaloo kontroll: mida saab teada Kawasaki VIN-koodi alusel

Saad kasutada Kawasaki VIN-koodi tasuta dekodeerimiseks (põhiteabe kontrollimiseks), kuid peaksid tellima ka põhjaliku mootorratta ajaloo aruande, et avastada tundlikumat teavet. Kuigi Kawasaki mootorrattad on usaldusväärsed, saavad paljud mootorrattad, eriti Ninja mudelivalikust, kogemusteta omanike tõttu raskelt kahjustada. Enne ostu tuleks kontrollida mootorratta VIN-koodi, et teada saada järgmist:

võltsitud läbisõit

rasked kahjustused

hooldus

kahjude ajalugu

vargused

originaalvarustus

Ära anna läbirääkimistel müüjale eelist - kui ostad Kawasaki mootorratta, siis telli ka põhjalik ajaloo aruanne. Isegi müüja ei tea alati, millised probleemid olid eelmistel omanikel, seega võib avalikuks tulnud kahtlane ajalugu olla tehingu katkestajaks.