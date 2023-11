Yamaha VIN-koodi dekooder

Yamaha on Jaapani ettevõte, mis alustas tegevust 1887. aastal keelpillide tootjana. Peatselt hakkas Yamaha pakkuma ka muid muusikainstrumente, samuti asutas ettevõte 1955. aastal Yamaha Motor Company.

Tänapäeval on Yamaha Motor Co. eraldiseisev ettevõte, mis toodab mootorrattaid, mopeede, paate, väiketraktoreid ja automootoreid. Yamaha mootorrattaid armastatakse kogu maailmas ning need on tuntud oma madalama hinna ja lihtsa hoolduse poolest.

Mis on Yamaha VIN-kood

Igal Yamaha mootorrattal on unikaalne VIN-kood, mille abil on võimalik iga mootorratas identifitseerida ja selle ajalugu jälgida. VIN-koodi kasutatakse erinevates olukordades, näiteks sõiduki ajaloo kontrollimisel, kindlustusnõuete esitamisel ja registreerimisel. Alates sellest, kui praegune VIN-koodi formaat 1981. aastal standardiseeriti, sisaldab iga sõiduki identifitseerimisnumber 17 tähemärki, millest iga tähemärk tähistab konkreetseid andmeid mootorratta kohta.

VIN-koodi kontrollimine on kasutatud mootorratta ostmisel äärmiselt oluline. Kasutades Yamaha VIN-koodi, on sul võimalik pääseda ligi põhilistele tehnilistele näitajatele ja olulistele ajaloolistele andmetele, nagu fotod, teave tagasikeritud läbisõidu, kahjustuste ja muu kohta.

Mida sisaldab Yamaha VIN-kood

Mootorratta VIN-koodi igal tähemärgil on oma tähendus, kuid kogu koodi saab jagada kolmeks osaks: maailma tootja identifikaator ehk WMI (tähemärgid 1-3), sõiduki kirjelduse osa ehk VDS (tähemärgid 4-9) ja sõiduki valmimisnumber ehk VIS (tähemärgid 10-17). Iga osa koondab omavahel seotud andmed:

WMI – riik ja tootja;

– riik ja tootja; VDS – sõiduki tehnilised andmed, nagu mootori suurus ja tüüp, kere tüüp ja sõidukiklass;

– sõiduki tehnilised andmed, nagu mootori suurus ja tüüp, kere tüüp ja sõidukiklass; VIS – konkreetse mootorratta identifitseerimine (mudeliaasta, tehas, seerianumber).

Mõne tähemärgi tähendus võib erineda. Näiteks Jaapanis toodetud Yamaha mootorrataste sõiduki identifitseerimisnumber algab tähekombinatsiooniga „JY“, samas kui Ameerika Ühendriikides on see „5Y“ või Indias „ME“. Tehniliselt saab koodi ka käsitsi dekodeerida, kuid Yamaha VIN-dekooder teeb sinu eest kõik ära.

Kust leida Yamaha VIN-kood

Tootjad paigutavad VIN-koodi sõiduki osadele, mida vahetatakse harva (kui üldse). Nii saavad nad tagada sõiduki esialgse VIN-plaadi säilimise.

Tavaliselt paigaldab Yamaha VIN-koodi mootorratta raamile või istme alla. Täpne asukoht sõltub ka sõiduki tüübist: ATVde puhul on see esiratta taga või mopeedide puhul tagumises osas. Üksikasjalikud juhised Yamaha VIN-koodi leidmiseks on toodud omaniku käsiraamatus.

Millised Yamaha mudelid töötavad meie VIN-dekoodriga

Kõikidel Yamaha mootorratastel, mis valmistati pärast VIN-koodi standardiseerimist 1981. aastal, on 17-kohaline sõiduki identifitseerimisnumber. Seda tüüpi VIN-kood töötab meie Yamaha VIN-dekoodriga, mis tähendab, et on võimalik kontrollida erinevaid Yamaha ATVsid, mootorsaane, mopeede ja mootorrattaid, sh:

Adventure mootorattad – Super Tenere ES, Tenere 700;

Krossimootorrattad – YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F;

Dual sport mootorrattad – XT250, TW200;

Hyper naked mootorrattad – MT-10, MT-09, MT-07, MT-03;

Supersport mootorrattad – YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3;

Sport heritage mootorrattad – Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX;

Sport touring mootorrattad – FJR1300ES, Tracer 9 GT;

Trail mootorrattad – TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Kõiki neid mudeleid leiab praegusest Yamaha mudelivalikust, kuid mõned neist on turul olnud juba 1990ndatest alates, nii et kontrolli julgelt ka oma Yamaha ajalugu.

Yamaha ajaloo kontroll: mida saab teada Yamaha VIN-koodi alusel

Yamaha VIN-dekoodri abil on võimalik lisaks mõningate põhiliste andmete kinnitamisele ka mootorratta VIN-koodi abil tuvastada mootorratas ning saada väärtuslikku ja üksikasjalikku teavet selle ajaloo kohta. Meil on juurdepääs tootjate andmebaaside, edasimüüjate, kindlustusseltside ja muude asutuste andmetele, et koostada põhjalikke ajaloo aruandeid, mis sisaldavad järgmisi andmeid:

läbisõit

kahjustused

omandiõigused

vargused

varustus

See teave võib paljastada sõiduki kohta mitmesuguseid väärtust vähendavaid andmeid, mistõttu ei tasu osta kasutatud mootorratast ilma selle ajaloo aruandega tutvumata. Juhime tähelepanu sellele, et kuigi meie Yamaha VIN-dekooder on tasuta, annab see väga piiratud teavet - mootorratta ajalooandmed (nt läbisõit, kahjustused jne) on tasulised.