Harley Davidsoni VIN-koodi dekooder

Harley-Davidson, Inc. on Ameerika mootorrattatootja, kes toodab suurte mootoritega raskeid cruiser-tüüpi mootorrattaid. Ettevõte asutati 1903. aastal ning see on üle elanud suure majanduslanguse, kaks maailmasõda ja mitu majanduskriisi.

Tänapäeval kiidetakse Harley Davidsoni mootorrattaid nende esmaklassilise valmistamiskvaliteedi ja atraktiivse disaini eest. Konkurentsist selgelt eristudes on see üks maailma ikoonilisemaid mootorrataste kaubamärke.

Mis on Harley Davidsoni VIN-kood

VIN-kood on 17-kohaline kombinatsioon, mis on igal mootorrattal. Harley Davidsoni VIN-kood on nagu mootorratta isikukood, mis on vajalik sõiduki identifitseerimiseks. VIN-koodi on vaja ka mootorratta kindlustamisel, registreerimisel või selle ajaloo kontrollimisel.

Harley Davidson hakkas 1981. aastal kasutama praeguses formaadis 17-kohalist VIN-koodi. Varasemate mudelite puhul toimis mootori number VIN-koodina ja see ei sisaldanud nii palju tähemärke. Näiteks 1930-1962. aasta mudelitel olid 8-kohalised VIN-koodid, mis sisaldasid ainult tootmisaastat, mudelitähist ja tootmisnumbrit. Hilisematel mudelitel oli tootmisnumbri esimene number paaritutel tootmisaastatel paaritu ja paarilistel tootmisaastatel paaris.

Mida sisaldab Harley Davidsoni VIN-kood

Harley VIN-kood koosneb kolmest peamisest osast, mis aitavad avastada mõningaid andmeid vaid hetkega:

maailma tootja identifikaator (WMI) (tähemärgid 1-3) näitab sõiduki tootjariiki, marki ja sõiduki tüüpi;

näitab sõiduki tootjariiki, marki ja sõiduki tüüpi; sõiduki kirjelduse osa (VDS) (tähemärgid 4-9) näitab mootorratta mootori tüüpi ja tehnilisi andmeid;

näitab mootorratta mootori tüüpi ja tehnilisi andmeid; sõiduki valmimisnumber (VIS) (tähemärgid 10-17) näitab mudeliaastat, koostetehast ja sisaldab unikaalset seerianumbrit.

Näiteks kui WMI sisaldab „1HD“, siis on mootorratas toodetud Ameerika Ühendriikides, samas kui „MEG“ tähistab Brasiiliat. Tehniliselt saab VIN-koodi ka käsitsi dekodeerida, kuid meie Harley Davidsoni VIN-dekooder teeb seda sinu eest vaid mõne sekundiga.

Kust leida Harley Davidsoni VIN-kood

Sõidukitootjad panevad VIN-koodi pettuse ja tahtmatu eemaldamise vältimiseks asendamatutele või harva vahetatavatele osadele. Enamasti on Harley VIN-koodid pressitud raami paremale küljele, roolipea lähedale. Mõnikord võib leida trükitud VIN-koodi ka raamistiku esiosa torult.

Mootorratta VIN-kood on märgitud ka registreerimis- ja kindlustusdokumentides. Pea meeles, et eri kohtades olevad koodid peavad kattuma.

Millised Harley Davidsoni mudelid töötavad meie VIN-dekoodriga?

Meie Harley Davidson VIN-dekooder töötab ainult mootorrataste puhul, mis on toodetud pärast 1981. aastat, mis tähendab, et VIN-kood peab sisaldama 17 tähemärki. carVerticali abil on võimalik kontrollida paljusid vanemaid ja kõiki praeguseid Harley Davidsoni mootorrattaid, sh:

Adventure mootorrattad – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruiserid – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Grand American mootorrattad – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Sport mootorrattad – Nightster, Sportster;

Kolmerattalised mootorrattad – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Kasutatud mootorratta ostmisel või oma Harley Davidson mootorratta kontrollimisel saad dekodeerida selle VIN-koodi, veendumaks, et see vastab margile, mudelile ja muudele olulistele andmetele.

Harley Davidsoni ajaloo kontroll: mida saab teada Harley Davidsoni VIN-koodi alusel

Kasutatud mootorratta ostjatel on suur oht langeda pettuse ohvriks, ostes mootorratta ilma selle tausta tundmata. Eri riikides on turul kahjustatud ja varastatud mootorrattaid, ilma et ostjad või isegi müüjad teaksid nendest väärtust vähendavatest asjaoludest. Ehkki meie tasuta Harley Davidsoni VIN-dekooder aitab kinnitada mõningaid põhilisi andmeid, võib Harley Davidsoni täielik ajaloo aruanne paljastada:

tagasikeritud läbisõidu

raskelt kahjustatud sõiduki

üksikasju varasemate kahjustuste kohta

vargused

originaalvarustuse

Meie eesmärk on kaitsta kasutatud sõidukite ostjaid pettuste eest ja anda neile läbirääkimistel paremad võimalused. Teeme koostööd tootjate, edasimüüjate, kindlustusseltside, töökodade, sõidukite ülevaatuskeskuste ning teiste asutuste ja ühendustega, et pakkuda ajakohaseid ja usaldusväärseid Harley-Davidsoni mootorrataste ajaloo aruandeid.