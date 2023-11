Ducati VIN-koodi dekooder

Ducati Motor Holding (Ducati tootmisüksus) on üks maailma juhtivaid mootorrattatootjaid, mis kuulub ühele suurimatest autokontsernidest - Volkswagenile.

Kuigi Ducati asutati 1926. aastal, alustati mootorrataste tootmist alles 1950. aastal, kui ettevõte hakkas tootma väikeseid ühesilindrilisi masinaid, mis olid Ducati kodumaal Itaalias väga populaarsed.

Tänaseks on üle maailma üle 400 Ducati klubi, kes hindavad ettevõtte Itaalia käsitööd ja superbike’i võidusõitu.

Mis on Ducati VIN-kood

Ducati VIN-kood (sõiduki identifitseerimisnumber) on ainulaadne 17-kohaline kood, mis võimaldab tuvastada iga ettevõtte toodetud mootorratta.

Selle koodi abil on võimalik saada väärtuslikku teavet, sealhulgas üksikasjalikke tehnilisi andmeid ja sõiduki ajalugu.

Erinevalt mootorratta numbrimärgist ei saa VIN-koodi seaduslikult muuta ega vahetada - see on püsivalt seotud konkreetse Ducati sõidukiga. Seepärast on Ducati VIN-koodi otsing enne kasutatud mootorratta ostmist äärmiselt kasulik.

Mida sisaldab Ducati VIN-kood

Ducati mootorratta identifitseerimisnumber on jagatud kolmeks osaks: Maailma tootja identifikaator ehk WMI (tähemärgid 1-3), Sõiduki kirjelduse osa ehk VDS (tähemärgid 4-9) ja Sõiduki valmimisnumber ehk VIS (tähemärgid 10-17).

VIN-koodi iga osa peidab endas konkreetset teavet teatud mootorratta kohta:

WMI – näitab tootja päritoluriiki ja mootorratta tüüpi;

– näitab tootja päritoluriiki ja mootorratta tüüpi; VDS – näitab tootja poolt tehases määratud üksikasjalikke tehnilisi näitajaid (nt mootori tüüp, suurus ja netohobujõud);

– näitab tootja poolt tehases määratud üksikasjalikke tehnilisi näitajaid (nt mootori tüüp, suurus ja netohobujõud); VIS – võimaldab tuvastada tootmistehase, mudeliaasta ja sisaldab tootmisnumbrit.

Kuigi VIN-koodi saab ka käsitsi dekodeerida, teeb meie Ducati VIN-dekooder kõik sinu eest vaid mõne sekundiga.

Kust leida Ducati VIN-kood

Kõige lihtsam viis Ducati VIN-koodi leidmiseks on vaadata mootorratta registreerimisdokumente, kindlustuskaarte või omandiõigust tõendavaid dokumente.

Tulevastel Ducati omanikel soovitatakse aga dokumentides olevat VIN-koodi võrrelda mootorratta šassiil olevaga. VIN-koodi võib leida järgmistest kohtadest:

roolipea paremalt poolelt;

silindri ja ülemise kinnituspoldi vahelisest kohast (levinud vanematel Ducati mootorratastel).



Millised Ducati mudelid töötavad meie VIN-dekoodriga?

Mootorrattatööstus on kasutanud VIN-koode alates 1980ndatest aastatest. Selle tulemusena on tänapäeval peaaegu kõik mudelid, sealhulgas Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard ja Diavel, Ducati VIN-dekoodri ja ajalookontrolli jaoks sobivad.

Ducati ajaloo kontroll: mida saab teada Ducati VIN-koodi alusel?

Lisaks meie Ducati VIN-dekoodrile saad kasutada VIN-koodi, et saada oma Ducati mootorratta kohta täielik ajalugu. Kuna VIN-koodid on ainulaadsed ja püsivad, sobivad need suurepäraselt mootorratta ajalooliste andmete säilitamiseks. Meie ajaloo kontroll kombineerib valitsuse ja kindlustuse andmebaasidest saadud üksikasjaliku teabe, et koostada ajaloo aruanne, mis sisaldab järgmist:

õnnetusjuhtumite ajalugu

vargused

odomeetripettuse juhtumid

omanike ajalugu

varustus

Arvestades, et Ducati mootorrataste hooldamine ei ole just kõige odavam, võib iga varjatud viga tulevasi hoolduskulusid tõsiselt mõjutada. Kasutatud mootorratta ostmisel soovitame kasutada meie Ducati VIN-dekoodrit. Juhime tähelepanu sellele, et ajaloolised andmed on tasulised.