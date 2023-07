carVertical

Aastakümneid oli kasutatud auto soetamine ostjate ja müüjate vaheline peitusemäng. Veel 5-10 aastat tagasi võis puuduste avastamiseks loota ainult aususele või sõltuda füüsilisest ülevaatusest. Enam mitte!

Autoandmete abil saame teada mis tahes turul oleva sõiduki ajaloo. Nii saavad ostjad teada läbisõidu tagasikerimisest, varasematest kahjustustest, ohutusprobleemidest ja muudest teguritest, mis võivad muuta suurepärase tehingu kalliks õudusunenäoks.

Läbipaistvus kasutatud autode turul on carVerticali peamine eesmärk. Oleme uhked, et sõiduki ajalooaruannete olemasolu on muutnud halvas korras sõidukite müümise keerulisemaks ja kallimaks. Ostjad on mõistnud, et väikese raha kulutamine sõiduki ajaloo kontrollile on palju odavam kui tulevaste remondikulude pimesi kandmine.

Kuid see on vaid osa läbipaistvuse mõistatusest - ka müüjad on õppinud, et ajalooaruandega on müük kiirem ja lihtsam. Tulemus on kasulik kõigile: kasutatud sõidukite kvaliteet turul kasvab, müüjaid peetakse usaldusväärsemaks ja ostjad tunnevad end oma järgmise sõiduki valikul turvalisemalt.

...Ja me alles alustame! CarVerticalil on töös palju põnevaid abivahendeid, funktsioone ja muid lahendusi. Uuenduste abil juhime tööstusharu sellise läbipaistvuse tasemeni, mida pole kasutatud sõidukite turul kunagi varem nähtud. Kohtume seal!