Kuidas VIN-dekoodrit kasutada?

Meie universaalse VIN-dekoodri kasutamine on lihtne ja aitab teil teha sõiduki taustakontrolli:

sisesta oma sõiduki 17-kohaline VIN-kood väljale Sisesta VIN number ; klõpsa Kontrolli autot.

Enamikul juhtudel annab dekooder põhiteavet tasuta. Sellest teabest piisab, et:

kontrollida, kas VIN-kood on ehtne,

veenduda, et VIN-kood kuulub kontrollitavale sõidukile,

kood dekodeerida, s.t osadeks jagada.

Sõiduki lisateabe, nagu läbisõiduandmed, kahjustused, vanad fotod ja varguse andmed, saad carVerticali autoajaloost.

Mis on VIN-kood (sõiduki identifitseerimisnumber)?

Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood) on unikaalne kood, mis identifitseerib (peaaegu) iga sõiduki maailmas. Autotootjad hakkasid seda kasutama 20. sajandi keskel, kuid rangete standardite puududes koostasid tootjad oma VIN-koode erineva sisu ja vormiga.

Praegu kasutatav standard kehtestati 1981. aastal. VIN-kood peab olema 17 märgi pikkune ja selleks, et vältida segadust sarnase välimusega numbritega 0, 1 ja 9, ei tohi kasutada VIN-koodis tähti O (o), I (i) ja Q (q).

Sõiduki VIN-kood koosneb erinevatest osadest. Iga osa sisaldab ainulaadset teavet sõiduki tootmisaasta, tootjariigi, omaduste, lisavarustuse jms kohta. Kuna VIN-koodi tähenduse väljaselgitamine võib olla keeruline, on VIN-dekooder (nagu ka meie oma) hea võimalus, kust alustada.

Veelgi olulisem on, et VIN-koodi abil pääsed juurde ülemaailmsete andmebaaside kirjetele. Need on kasutatud sõiduki ostmisel väga kasulikud – aitavad tuvastada pettust nagu läbisõidu tagasikerimine, varjatud kahjustused ja palju muud.

Kust leida sõiduki VIN-kood?

Kuna VIN-kood on vajalik erinevate kirjete salvestamiseks ja VIN-otsinguks, pead teadma, kust seda leida. Kood asub alati sõiduki turvalises kohas, et keegi ei saaks seda eksikombel kahjustada või eemaldada. Siin on levinumad VIN-koodi asukohad.

Kapoti all – sõiduki identifitseerimisnumber asub sageli mootoriploki ees.

– sõiduki identifitseerimisnumber asub sageli mootoriploki ees. Näidikupaneeli juhipoolses osas – astu autost välja ja otsi seda esiklaasi tagant.

– astu autost välja ja otsi seda esiklaasi tagant. Juhiukse post – ava juhiuks ja otsi VIN-koodi ukseposti siseküljelt.

– ava juhiuks ja otsi VIN-koodi ukseposti siseküljelt. Auto karkassi esiosal – vanematel sõidukitel asub see tihti sisemisel rattakaarel.

– vanematel sõidukitel asub see tihti sisemisel rattakaarel. Mõnel vanemal autol on VIN-kood tulekindlal vaheseinal salongi ja mootoriruumi vahel.

Need on VIN-koodi asukohad autos, aga leiad selle ka sõiduki registreerimisdokumendist ja kindlustuspoliisilt. Pea meeles, et ühe sõiduki VIN-kood peab olema kõikjal ühesugune.

Millist teavet annab VIN-dekooder ja auto ajalugu?

CarVerticali VIN-koodi otsija skannib edasimüüjaid, remonditöökodade andmebaase, automüügi aruandeid, rendifirmasid kõikjal maailmas ja pakub erinevat teavet alates regulaarsest läbisõidukontrollist kuni kahjustustest tehtud fotodeni.

Kui tasuta VIN-dekooder pakub ainult sõiduki põhiandmeid, siis carVerticali sõiduki tervikajaloo ajaloost järgmist teavet:

läbisõidu tagasikerimine,

õiguskaitseasutuste andmed vargusest,

tekkinud kahju (mõnikord isegi õnnetusejärgsed fotod),

registreerimise ja ülevaatuse kuupäev,

sõiduki info (kas sõidukit on kasutatud takso, rendiauto, politseisõidukina või muul otstarbel, samuti veekahjustuse vms kohta),

originaalvarustus,

konkreetse mudeli probleemid ja tagasikutsumised,

päritoluriik, mudeli väljalaskeaasta.

VIN-koodi kontrolli tulemusi saab vaadata meie näidissõiduki ajaloost.

Tasuta VIN-dekoodriga saad oma auto kohta teada järgmist:

tootja,

mudel,

aasta,

põhivarustus,

VIN-koodi jaotus.

Ära riski kasutatud auto ostmisel oma turvalisusega – sisesta VIN-kood meie VIN-dekoodrisse ja tuvasta kohe võimalikud ohud ja probleemid.

Tasuta VIN-koodi kontrollimine vs auto ajalugu – mille poolest nad erinevad?

Kui oled tuttav auto ajaloo ja tasuta VIN-dekoodriga, siis arvatavasti juba tead erinevust mõlemas sisalduva teabe hulga vahel. Põhjus on lihtne – enamik teabest ei ole tasuta.

Tasuta VIN-koodi kontroll pakub enamasti tasuta kättesaadavaid andmeid. Võime sulle alati öelda auto margi, mudeli ja tootmisaasta. Mõnel juhul on meil juurdepääs ka teistele andmetele ‒ näiteks mõne auto puhul võime anda sulle sõiduki põhilised tehnilised andmed. Muidugi võiksid kogu selle teabe saamiseks ise tunde Internetis tuhnida, aga VIN-koodi otsija teeb seda sinu eest paari sekundiga.

Info, mida meie tasuta VIN-dekooder võib leida, on sõiduke lõikes erinev.

Sõiduki tervikajaloo saamiseks peame uurima erinevaid tasulisi andmebaase kõikjal maailmas. CarVerticalil on hea suhe oksjonite, kindlustusseltside, tootjate ja teiste asutustega, et saada võimalikult palju väärtuslikke ja usaldusväärseid andmeid.

Need andmed ei ole mitte ainult tasuta – tavainimene ei pruugi saada neid ka raha eest.

Kuidas sõiduki identifitseerimisnumbrit (VIN-koodi) dekodeerida?

VIN-kood koosneb 17 tähemärgist, mis on jagatud mitmeks osaks. VIN-koodi saab dekodeerida ka dekoodrit kasutamata. Igal märgil on kindel tähendus.

Rahvusvaheline tootjakood (WMI)

Esimene osa, mida nimetatakse WMI-koodiks, koosneb kolmest märgist.

Esimene neist näitab päritoluriiki ja võib varieeruda numbrist 1 (USA) Z-täheni (Itaalia)

Teine märk tähistab automargi nimetust. Näiteks A tähistab Audit, B BMW-d ja N Nissanit. Kuid mõnikord tähistab A hoopis Briti tootjaid ja R võib tähistada Audit. Seetõttu on WMI osas vaja veel üht (kolmandat) märki.

Viimane märk näitab kas tootja allüksust või seda, kas tegemist on sedaani, kabrioleti, linnamaasturi või mõne muu keretüübiga.

Rahvusvahelise tootjakoodi struktuur on aga veidi erinev, kui sõiduk ei ole masstoodetud.

Sõidukit kirjeldav osa (VDS)

Järgmine on sõidukit kirjeldav osa, mis koosneb viiest märgist. Need tähistavad mootori võimsust ja tüüpi, pidurisüsteemi, auto seeriat, mudelit ja keremudelit. Iga märk tähistab erinevat omadust ja märkide tähendus sõltub tootjast.

Sõiduki identifitseerimisnumber (VIS)

Viimased 9 märki moodustavad sõiduki identifitseerimisnumbri. Siin toodud teave sõltub sellest, kas sõiduki tootja asub Ameerikas, Euroopas või Aasias.

USAs toodetavate sõidukite puhul tähistavad kaks esimest numbrit mudeli aastat ja tootmisettevõtet, ülejäänud märgid moodustava seerianumbri.

Euroopa Liidus toodetud sõidukite puhul peab VIS võimaldama ainult „konkreetse sõiduki üheselt mõistetavat tuvastamist“.

Ei ole kahtlust, et paljud sõidukid on sama konfiguratsiooniga ja pannakse kokku samas kohas, nii et ainus erinevus nende valmistajatehase tähises on seerianumber.

Mudeli aasta väljaselgitamine ilma kohase tabelita on keeruline. Näiteks kui 1 tähistab 2001 ja 2 tähistab 2002, siis A tähistab 2010 ja B 2011.

Igal koostamistehasel on oma kood, nii et kõige parem on esmalt märk üles leida ja siis koodi otsida.

Kontrollnumber

See on VIN-koodi lühim osa ja sellel on ainult üks märk – kontrollnumber. See number on matemaatilise tehte tulemus, mis saadakse kõigi teiste märkide kasutamisel.

Kui vähemalt üks märk on võltsitud või vale, ei ühti tulemus kontrollnumbriga. Kontrollnumbrit saab arvutada ka ise, VIN-koodi otsimata.

USA ja Hiina autode puhul on kontrollnumber alati VIN-koodi üheksas märk. Euroopa Liidus toodetud sõidukite puhul ei täpsustata kontrollnumbri täpset asukohta.

Miks on VIN-kood oluline?

VIN-kood on nagu inimese isikukood – see on peamine identifikaator ja teabehoidja. VIN-kood ei ole ainult oluline, vaid ka vajalik, kui soovid oma sõidukiga seaduslikult sõita. Aga VIN-kood võib sisaldada ka olulist teavet.

Varjatud probleemide ja vigadeta kasutatud auto ostmine on nagu loteriivõit. Aga tänu VIN-koodile on jackpoti tabamise tõenäosus märksa suurem.

Läbipaistva autoajaloo hankimine

Sõiduki VIN on ainus, mida auto ajaloo kontrollimiseks on vaja teada. Tänu ülemaailmsele 17-kohalisele vormingule saab teenusekirjeid, juriidilisi probleeme, kahjustusi, läbisõidu- ja muid kirjeid siduda ühe koodiga.

See on tõsi isegi siis, kui autot on kasutatud erinevates riikides. Autoajaloo kontrollimine on muutumas kasutatud autode ostjatele harjumuseks, sest üha enam olulisi andmeid muutub kättesaadavaks.

Sõiduki dokumentide õiguspärasuse kindlakstegemine

Üks asi, mida ei tohiks kasutatud auto ostmisel vahele jätta, on dokumentides ja sõidukil oleva VIN-koodi kokkulangevuse kontrollimine. Võltsitud registreerimis- ja muud juriidilised dokumendid on endiselt tavaline probleem. Paljud inimesed langevad petiste lõksu lihtsalt sellepärast, et nad ei veendu VIN-koodi vastavuses.

Varustuse ja tehniliste näitajate kontrollimine

Konkreetset värvi ja varustusega sõiduki otsimine on üks asi, kuid vähem tähtis ei ole ka kontrollida, kas need omadused on tehase päritolu.

Mõned inimesed uuendavad oma autot, vahetavad istmeid, kaitseraudu, värvi või isegi mootorit. Paljud neist „uuendustest” on halvasti tehtud töö või neid lihtsalt ei tohiks olla.

Kontrolli alati, kas auto värv, mootor, istmed ja muud originaalvarustuse ja tehniliste näitajate põhiomadused vastavad konkreetsele autole. Vastasel juhul võid saada oma auto kehvadest uuendustest teadlikuks heal juhul alles remonditöökojas.

Erinevad meetodid sõiduki identifitseerimiseks

VIN-kood on vaid üks viis, kuidas sõidukit tuvastada.

Mitut tuvastusviisi on vaja erinevatel põhjustel, sh pettuste tuvastamiseks. Standardne ISO VIN-kood on sõiduki kõige usaldusväärsem identifitseerimismeetod.

Vana VIN-kood

Meie universaalne VIN-dekooder ei tööta vanas vormingus VIN-koodiga. Ajavahemikus 1954‒1981 toodetud sõidukite VIN-koodid on erinevas vormingus, sellepärast pead nende dekodeerimiseks leidma spetsiaalse VIN-koodi otsingutööriista.

Sellegipoolest võib ka enne 1981. aastat toodetud mudeleid varastada, kahjustada või maha kanda. Seetõttu on ka vana VIN-kood ikkagi vajalik.

Raami või šassii number (eriti Jaapanis)

Jaapanis ei ole VIN-kood levinud. Selle asemel kasutatakse seal sageli šassii- või raaminumbrit, mille vorming erineb täielikult standardsest 17-kohalisest koodist.

Tavaline dekooder ei tunne ära Jaapani sõidukite šassii- ja raaminumbrit, seega pead leidma spetsiaalselt nende jaoks loodud dekoodri.

Numbrimärgid

Enamik riike nõuab sõiduki registreerimist, et seda tohiks avalikel teedel kasutada. See tähendab, et on olemas andmebaasid, mis sisaldavad iga sõiduki numbrimärgipõhiseid andmeid. Sageli on numbrimärgi kontroll tasuta, kuid see sõltub riigist.

Selline kontroll võimaldab saada sõiduki põhiteavet nagu mark ja mudel, kasutus- ja kindlustusstaatus. Lisaks ei ole see piiriüleste olukordade puhul eriti kasulik.