Paljud teenused, mis sõidukite ajalugu kontrollivad, küsivad enne alustamist sõiduki registreerimisandmeid, numbrimärki ja muud teavet.

CarVertical küsib aga ainult VIN-koodi, mis on veebipõhistes sõidukite kuulutustes sageli saadaval. Isegi kui sa seda kuulutuselt ei leia, jagavad müüjad seda infot palju tõenäolisemalt, kui näiteks tundlikku ja isiklikku teavet.

Mis kõige tähtsam, VIN-kood on ainus lollikindel identifitseerimisvahend - see jääb samaks alates hetkest, mil auto väljub tootmistehasest. See võimaldab meil saada teavet sõidukite kohta, olenemata sellest, kus nad on varem olnud.