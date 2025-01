Tagasimaksepoliitika

carVerticali eesmärk on alati pakkuda võimalikult põhjalikku ja täpset teavet mis tahes sõiduki kohta. Mõistame siiski, et mõnikord ei vasta meie esitatud aruanded teie ootustele. Käesolevas tagasimaksepoliitikas on toodud välja tingimused, mille alusel võite krediidi tagasi saada.

Automaatne krediidi tagastamine andmete puudumise korral aruannetes

Kui kasutate krediiti carVerticali aruande koostamiseks, kuid see ei sisalda mingeid ajaloolisi andmeid (tavaliselt on need näha veergudes Odomeeter, Kahju ja Ajajoon ), loetakse seda „ilma andmeteta aruandeks“. Sellisel juhul makstakse kulutatud krediidid automaatselt tagasi.

See protsess on kohene, nii et tagasimakstud krediiti saab kohe kasutada mõne teise sõiduki kontrollimiseks.

Krediidi tagasimaksmise taotlemine

Kui te ei ole saanud ilma andmeteta aruannet (või krediiti ei ole tagasi makstud), võite siiski taotleda tagasimaksmist järgmistel põhjustel:

Aruandes on vigu või lahknevusi

Te ei saanud aruannet kätte

Muudel põhjendatud asjaoludel

Krediidi tagasimaksmiseks tuleb taotlus esitada 30 päeva jooksul pärast aruande koostamiseks mõeldud krediidi kasutamist. Tagasimakse taotlemiseks saatke meile e-kiri aadressil support+estonia@carvertical.com koos olukorra kirjeldusega ja me võtame teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul!