carVertical

Показники індексу прозорості ринку вживаних автомобілів

Виходячи з 6 основних критеріїв, наше поглиблене дослідження ранжує 24 країни від найбільш до найменш прозорих

Відсоток одометрів зі скрученим пробігом

Середнє значення по світу
15,21%

Середнє значення скручування одометра (км)

Середнє значення по світу
46 933 km

Відсоток пошкоджених автомобілів

Середнє значення по світу
52,36%

Середня вартість пошкоджень

Середнє значення по світу
3 574 €

Відсоток імпортованих вживаних автомобілів

Середнє значення по світу
63,81%

Середній вік перевірених автомобілів

Середнє значення по світу
9,5

Відсоток одометрів зі скрученим пробігом

Середнє значення по світу: 15,21%

Скручування пробігу може збільшити ціну автомобіля на 25%. У деяких випадках підробка показників одометра означає не лише переплату за транспортний засіб, але й створює ризики для вашої безпеки – автомобілі з більшим пробігом можуть мати серйозні недоліки.

Середнє значення по світу

15,21%
1
BE flag
Бельгія
9,01%
2
FI flag
Фінляндія
9,55%
3
FR flag
Франція
9,6%
4
HR flag
Хорватія
10,33%
5
SI flag
Словенія
10,61%
6
DK flag
Данія
10,8%
7
SK flag
Словаччина
10,95%

Середнє значення скручування одометра (км)

Середнє значення по світу: 46 933 km

Скручування пробігу коштує багато грошей у довгостроковій перспективі, оскільки вам доведеться інвестувати значні кошти в технічне обслуговування. Більший пробіг означає більше витрат і більший ризик потрапити в аварію.

Середнє значення по світу

46 933 km
1
GB flag
Великобританія
29 555 km
2
CH flag
Швейцарія
33 906 km
3
BE flag
Бельгія
34 706 km
4
FR flag
Франція
34 826 km
5
DE flag
Німеччина
35 939 km
6
DK flag
Данія
37 955 km
7
SI flag
Словенія
40 643 km

Відсоток пошкоджених автомобілів

Середнє значення по світу: 52,36%

Чим більше пошкоджених автомобілів на дорозі, тим більше шансів, що ви сидітимете в одному з них. Пожежі, повені та серйозні аварії значно знижують цінність (і безпеку) транспортного засобу, тому правопорушники не хочуть, щоб ви знали про будь-які аварії перед покупкою.

Середнє значення по світу

52,36%
1
IT flag
Італія
16,62%
2
SE flag
Швеція
17,62%
3
GB flag
Великобританія
21,08%
4
DE flag
Німеччина
21,3%
5
FI flag
Фінляндія
26,07%
6
FR flag
Франція
28,47%
7
DK flag
Данія
29,04%

Середня вартість пошкоджень

Середнє значення по світу: 3 574 €

Чим вище середня вартість пошкоджень, тим більше шансів, що у певній країні дуже багато невідновлюваних, небезпечних і пошкоджених автомобілів з прихованими дефектами. Щоб отримати більш точні результати, ми виключили незначні пошкодження на суму до 500 Євро. Ми також розглянули ВВП на душу населення в обраних країнах, щоб врахувати різницю в купівельній спроможності.

Середнє значення по світу

3 574 €
1
HU flag
Угорщина
2 638 €
2
SK flag
Словаччина
2 733 €
3
LV flag
Латвія
2 830 €
4
RO flag
Румунія
2 938 €
5
RS flag
Сербія
3 119 €
6
CZ flag
Чехія
3 150 €
7
UA flag
Україна
3 229 €

Відсоток імпортованих вживаних автомобілів

Середнє значення по світу: 63,81%

Транспортні засоби, які мігрують з однієї країни в іншу, набагато частіше мають фальсифіковану історію. За оцінками, від 30% до 50% вживаних автомобілів, що імпортуються через внутрішні кордони в ЄС, мають скручений пробіг. Високий відсоток імпортних автомобілів у країні також означає більшу кількість пошкоджених транспортних засобів із фальсифікованою історією.

Середнє значення по світу

63,81%
1
GB flag
Великобританія
10,73%
2
DE flag
Німеччина
26,75%
3
US flag
США
27,34%
4
IT flag
Італія
32,12%
5
SE flag
Швеція
35,77%
6
FI flag
Фінляндія
49,6%
7
CZ flag
Чехія
50,73%

Середній вік перевірених автомобілів

Середнє значення по світу: 9,5

Чим старше авто, тим менше інформації про нього. У минулому не було багато даних про транспортні засоби в цифровому форматі, що набагато ускладнює вивчення справжньої історії автомобіля.

Середнє значення по світу

9,5
1
SI flag
Словенія
6,07
2
SK flag
Словаччина
7,81
3
HR flag
Хорватія
8
4
IT flag
Італія
8,32
5
RS flag
Сербія
8,81
6
DK flag
Данія
8,99
7
UA flag
Україна
9,07

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Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 25+ країнах світу

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Про нас

Індекс прозорості ринку carVertical вимірює рівень потенційно прихованої або неправдивої інформації, наданої клієнту при купівлі вживаного автомобіля. Ми провели це дослідження в 24 країнах, де carVertical надає звіти з історії автомобілів принаймні один рік.

Це дослідження спирається на дані фактичних звітів про автомобілі, куплені нашими клієнтами протягом 12 місяців. Ми використовували лише дані зі звітів високої якості, які відповідають нашим внутрішнім стандартам якості (наприклад, звіт про якість повинен містити принаймні три записи показань одометра).

Ми вважаємо автомобіль імпортованим, коли він має історію в інших країнах, ніж країна, в якій був куплений звіт.

Під час підрахунку відносної вартості пошкоджень ми виключили незначні пошкодження вартістю до 500 Євро, такі як зламане бічне дзеркало або невеликі подряпини. Для порівняння ситуації в різних країнах ми поділили середню вартість пошкоджень на ВВП на душу населення.

Індекс прозорості ринку carVertical базується на 6-ти факторах, загальний максимальний бал — 1,2. Оскільки їх прогнозований вплив на прозорість ринку може відрізнятися, експерти carVertical присвоїли цим факторам різні значення.

Загальна оцінка
1.2
0.3

Відсоток одометрів зі скрученим пробігом (%)

0.15

Середнє значення скручування одометра (км) (km)

0.2

Відсоток пошкоджених автомобілів (%)

0.2

Відносна вартість пошкоджень *Mи поділили середню вартість пошкоджень на показник ВВП на душу населення у відповідній країні.

0.3

Відсоток імпортованих вживаних автомобілів (%)

0.05

Середній вік перевірених автомобілів