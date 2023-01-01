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Індекс прозорості ринку вживаних автомобілів Італії

Глобальний рейтинг
#3
Індекс
90,8
150
130
110
90
70
50
30
10
середнє
-10
-30
-50
-70
-90
-110
-130
-150
-142,7
lv flag
-141,9
ua flag
-108,4
lt flag
-100,8
ro flag
-88,5
ee flag
-56,3
bg flag
-48,8
pl flag
-47,2
rs flag
-7,8
hr flag
-4
hu flag
4
sk flag
23,3
cz flag
35,3
be flag
38,8
us flag
40,7
ch flag
41,1
fi flag
42,3
si flag
51,6
se flag
75,6
dk flag
79,9
fr flag
90,8
it flag
96,8
de flag
126
gb flag

Відсоток одометрів зі скрученим пробігом

11,03%

Глобальний рейтинг: #8

Середнє значення скручування одометра (км)

50 305 km

Глобальний рейтинг: #16

Відсоток пошкоджених автомобілів

16,62%

Глобальний рейтинг: #1

Середня вартість пошкоджень

5 928 €

Глобальний рейтинг: #20

Відсоток імпортованих вживаних автомобілів

32,12%

Глобальний рейтинг: #4

Середній вік перевірених автомобілів

8,32

Глобальний рейтинг: #4

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Тема
Відсоток одометрів зі скрученим пробігом
-----
Середнє значення скручування одометра (км)
-----
Відсоток пошкоджених автомобілів
-----
Середня вартість пошкоджень
-----
Відсоток імпортованих вживаних автомобілів
-----
Середній вік перевірених автомобілів
-----

Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 25+ країнах світу

Бажаєте дізнатися про б/в автомобіль чи мотоцикл? Просто введіть VIN-код та отримайте детальний звіт.

Вибери режим введення між номером VIN і номерним знаком
Продовжити без VIN-коду

Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 25+ країнах світу

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Про нас

Індекс прозорості ринку carVertical вимірює рівень потенційно прихованої або неправдивої інформації, наданої клієнту при купівлі вживаного автомобіля. Ми провели це дослідження в 24 країнах, де carVertical надає звіти з історії автомобілів принаймні один рік.

Це дослідження спирається на дані фактичних звітів про автомобілі, куплені нашими клієнтами протягом 12 місяців. Ми використовували лише дані зі звітів високої якості, які відповідають нашим внутрішнім стандартам якості (наприклад, звіт про якість повинен містити принаймні три записи показань одометра).

Ми вважаємо автомобіль імпортованим, коли він має історію в інших країнах, ніж країна, в якій був куплений звіт.

Під час підрахунку відносної вартості пошкоджень ми виключили незначні пошкодження вартістю до 500 Євро, такі як зламане бічне дзеркало або невеликі подряпини. Для порівняння ситуації в різних країнах ми поділили середню вартість пошкоджень на ВВП на душу населення.

Індекс прозорості ринку carVertical базується на 6-ти факторах, загальний максимальний бал — 1,2. Оскільки їх прогнозований вплив на прозорість ринку може відрізнятися, експерти carVertical присвоїли цим факторам різні значення.

Загальна оцінка
1.2
0.3

Відсоток одометрів зі скрученим пробігом (%)

0.15

Середнє значення скручування одометра (км) (km)

0.2

Відсоток пошкоджених автомобілів (%)

0.2

Відносна вартість пошкоджень *Mи поділили середню вартість пошкоджень на показник ВВП на душу населення у відповідній країні.

0.3

Відсоток імпортованих вживаних автомобілів (%)

0.05

Середній вік перевірених автомобілів