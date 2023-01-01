Індекс прозорості ринку вживаних автомобілів Словаччини

Індекс прозорості ринку carVertical вимірює рівень потенційно прихованої або неправдивої інформації, наданої клієнту при купівлі вживаного автомобіля. Ми провели це дослідження в 24 країнах, де carVertical надає звіти з історії автомобілів принаймні один рік.

Це дослідження спирається на дані фактичних звітів про автомобілі, куплені нашими клієнтами протягом 12 місяців. Ми використовували лише дані зі звітів високої якості, які відповідають нашим внутрішнім стандартам якості (наприклад, звіт про якість повинен містити принаймні три записи показань одометра).

Ми вважаємо автомобіль імпортованим, коли він має історію в інших країнах, ніж країна, в якій був куплений звіт.

Під час підрахунку відносної вартості пошкоджень ми виключили незначні пошкодження вартістю до 500 Євро, такі як зламане бічне дзеркало або невеликі подряпини. Для порівняння ситуації в різних країнах ми поділили середню вартість пошкоджень на ВВП на душу населення.

Індекс прозорості ринку carVertical базується на 6-ти факторах, загальний максимальний бал — 1,2. Оскільки їх прогнозований вплив на прозорість ринку може відрізнятися, експерти carVertical присвоїли цим факторам різні значення.