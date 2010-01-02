Правила користування вебсайтом і надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила (надалі – Правила) визначають умови і порядок користування вебсайтом Carvertical.com (надалі – Carvertical.com) та послуг, що надаються Carvertical.com.

1.2. Вебсайтом Carvertical.com керує і його адмініструє ЗАТ «cV Group», код компанії 303134915, адреса вул. Аукштайчю 7, Вільнюс, Литовська Республіка (надалі – Carvertical).

1.3. Користувач висловлює згоду з Правилами і висловлює зобов’язання їх дотримуватися, у будь-який спосіб і формі користуючись Carvertical.com. Особи, які не погоджуються хоча б з одним положенням Правил, не мають права користуватися Carvertical.com.

2. Поняття

2.1. Поняття, які використовуються у цих Правилах і які надалі вказуються з великої літери, мають значення, що визначені в цьому пункті Правил.

2.1.1. Звіт – це звіт, що його мають можливість замовити Користувачі Carvertical.com і який містить інформацію різного характеру про історію транспортного засобу.

2.1.2. Комерційний користувач – фізична або юридична особа, що користується Послугами в цілях, які стосуються бізнесу, торгівлі, ремесла або професії (не в цілях споживання) або в цілях подвійного використання, тобто в цілях споживання і бізнесу, проте, приймаючи до уваги всі обставини, що стосуються Послуг, бізнес-цілі мають перевагу.

2.1.3. Кредити – це кредити, зараховані на Обліковий запис Користувача, що їх Користувач набуває і може обміняти на Звіт. Один Кредит обмінюється на один Звіт.

2.1.4. Користувач – це особа, яка замовила Звіт або в будь-якій іншій формі користується Carvertical.com, включаючи Споживачів і Комерційних користувачів.

2.1.5. Обліковий запис – обліковий запис Користувача на Carvertical.com, що його Користувач створює з метою користування частиною Послуг.

2.1.6. Послуги – це Послуги, які надаються Користувачеві за плату і які він може отримати на Carvertical.com, включаючи, але не обмежуючись, замовлення і подання Звітів чи Кредитів.

2.1.7. Початковий звіт – це інформація, що надається на Carvertical.com після введення VIN-коду транспортного засобу, про те, які елементи (категорії даних) перевіряються і включаються до Звіту.

2.1.8. Споживач – фізична особа, яка користується Послугами в цілях, які не стосуються бізнесу, торгівлі, ремесла або професії (в цілях споживання) або в цілях подвійного використання, тобто в цілях споживання і бізнесу, проте, приймаючи до уваги всі обставини, що стосуються Послуг, бізнес-цілі не мають переваги.

2.1.9. VIN-код – це унікальний набір із 17 символів, які виробник призначає кожному транспортному засобу, що залишає завод (англ. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Вебсайти третіх сторін – це незалежні, тобто не пов’язані з Carvertical, вебсайти третіх сторін.

3. Обліковий запис

3.1. Для того, щоб користуватися частиною Послуг, наприклад, керувати додатковими Кредитами, Користувач повинен створити Обліковий запис. Користувач може створити Обліковий запис:

3.1.1. ввівши адресу своєї електронної пошти і бажаний пароль. Вибравши цей спосіб, Користувач повинен активувати Обліковий запис, натиснувши посилання в електронному листі, що його Carvertical надішле на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації Облікового запису, або

3.1.2. ввівши адресу своєї електронної пошти під час придбання Кредитів або Звіту для VIN-коду, введеного на Carvertical.com. Вибравши цей спосіб, Користувач створить пароль, натиснувши посилання в електронному листі, що його Carvertical надішле на адресу електронної пошти, зазначену під час придбання Кредитів, або

3.1.3. користуючись обліковими записами третіх сторін, тобто Facebook, Google і Apple, і надаючи Carvertical доступ до даних облікових записів цих третіх сторін.

3.2. Користувач є відповідальним за збереження конфіденційності даних для входу в Обліковий запис і за будь-яку діяльність, що здійснюється третіми сторонами від імені Користувача в Обліковому записі внаслідок того, що Користувач не забезпечив конфіденційність цих даних для входу. Користувач зобов’язується негайно повідомити Carvertical на адресу електронної пошти info@carvertical.com про будь-яку втрату даних для входу, їхнє несанкціоноване використання або будь-яке інше порушення безпеки чи конфіденційності цих даних.

3.3. У тому разі, якщо Користувач більше не бажає використовувати Обліковий запис, він має право видалити його в будь-який час, надіславши письмове повідомлення Carvertical на адресу електронної пошти info@carvertical.com або скориставшись налаштуваннями Облікового запису.

4. Звіт

4.1. Користувачі Carvertical.com можуть за плату придбати Кредити, які вони можуть обміняти на Звіт або ввести VIN-код на Carvertical.com і отримати Звіт згідно конкретного VIN-коду (у цьому випадку придбаний Користувачем Кредит буде автоматично обмінений на Звіт згідно конкретного VIN-коду). Кредити на Обліковому запису Користувача зараховуються не пізніше ніж протягом 60 хвилин з моменту отримання платежу згідно порядку, визначеного цими Правилами (або, якщо кредити замовляє Комерційний користувач – з моменту отримання платежу згідно порядку, визначеного цими Правилами, або протягом тих строків, що узгоджені в окремій домовленості між Carvertical і Комерційним користувачем).

4.2. Ціни на Кредити, приймаючи до уваги реалії ринку, спеціальні пропозиції, коливання валют та інші елементи, постійно змінюються, але актуальні ціни на Кредити та інші Послуги Ви завжди можете знайти на Carvertical.com. У вікні, де Ви вибираєте спосіб оплати Кредитів, Ви завжди бачитимете остаточну ціну Кредитів, що застосовна на момент Вашого замовлення.

4.3. Кредити, придбані Користувачем, є чинними протягом 6 місяців з моменту їх придбання. Після закінчення цього строку Кредити Користувача більше не є чинними, вони видаляються з Облікового запису, і Користувач більше не може обміняти їх на Звіт.

4.4. Користувач, вказавши на Carvertical.com VIN-код транспортного засобу, може переглянути на Carvertical.com Початковий звіт, у якому буде зазначено, яка інформація буде перевірятися і, знайшовши асоційовані записи, буде надана у Звіті. Звіт може не містити записів згідно частини елементів (категорій даних), зазначених у Початковому звіті, що, у свою чергу, означає, що джерела Carvertical не знайшли пов’язаних записів стосовно конкретної категорії даних або кількох категорій даних.

4.5. Звіт завантажується в Обліковий запис Користувача не пізніше ніж протягом 5 хвилин після зняття Кредиту з Облікового запису Користувача (або, якщо Звіт замовляє Комерційний Користувач – з моменту зняття Кредиту з Облікового запису Користувача або протягом тих строків, що узгоджені в окремій домовленості між Carvertical і Комерційним користувачем), а Користувачу на адресу електронної пошти, зазначену у його Обліковому записі, надсилається електронний лист із посиланням на Звіт.

4.6. Звіт надається Користувачеві в інтернетному браузері протягом обмеженого строку, як це зазначено в пункті 4.7 цих Правил, і доступ до нього можна отримати через Обліковий запис або за активним посиланням. Carvertical.com також надає можливість зберегти Звіт на довговічному носії інформації на пристрої Користувача у форматі PDF.

4.7. Звіт буде доступний Користувачеві в інтернетному браузері протягом 30 календарних днів з моменту завантаження Звіту в Обліковий запис Користувача. Після закінчення строку, зазначеного в цьому пункті Правил, Звіт більше не буде доступним Користувачеві і він не зможе зберегти його у форматі PDF, а для повторного отримання даних щодо конкретного транспортного засобу, Користувач повинен буде замовити новий Звіт.

4.8. Carvertical докладає зусилля, щоб надати у Звіті якомога точнішу та вичерпнішу інформацію. Однак для того, щоб бути включеною до Звіту, інформація збирається з різних загальнодоступних баз даних та інших джерел, на вміст яких, а також на їхню точність, актуальність і вичерпність Carvertical ніяк не може вплинути, тобто Carvertical просто передає цю зведену інформацію Користувачеві у формі Звіту. Відповідно, купуючи Звіт, Користувач підтверджує, що він розуміє і згоджується з тим, що:

4.8.1. Carvertical у максимально дозволеному обсягові застосовуваних правових актів не гарантує і не забезпечує, що надана у Звіті інформація є точною, актуальною та вичерпною;

4.8.2. По відношенню до деяких юрисдикцій вся інформація, що має надаватися в цьому Звіті, або її частина може бути недоступна Carvertical, навіть якщо вона є доступною іншим третім сторонам. Відповідно, можливим є і зворотний варіант, коли по відношенню до деяких юрисдикцій вся інформація, що має надаватися в цьому Звіті, або її частина є доступною Carvertical, проте не є доступною іншим третім сторонам;

4.8.3. Користувач приймає на себе всю відповідальність за свої рішення, наприклад, придбання транспортного засобу або відмова від його придбання, ґрунтуючись на інформації, наданій у Звіті. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо наданої у Звіті інформації, Користувач повинен перевірити її у відповідних компетентних інституціях. Carvertical рекомендує таку перевірку здійснювати в усіх випадках перед прийняттям рішення на підставі Звіту, наприклад, щодо придбання транспортного засобу;

4.8.4. Жодні поради чи інформація, що надаються у Звітах або на вебсайті, не можуть розглядатися як пропозиція, вимога чи рекомендація щодо придбання, оренди чи придбання іншим способом прав на згадуваний у Звіті транспортний засіб.

4.9. Carvertical не забороняє і заохочує Користувачів робити доступним, публікувати чи іншим чином використовувати Звіт, коли це стосується наміру Користувача оцінити транспортний засіб або надати його оцінку третім сторонам з метою підтвердження відповідних характеристик та надійності транспортних засобів. Однак Користувачеві заборонено перепродавати або іншим чином безпосередньо використовувати Звіт в комерційній діяльності, якщо сам Звіт або його частина є об’єктом комерційної угоди або комерційної діяльності.

5. Обов’язки Користувача

5.1. Користувач зобов’язується:

5.1.1. не використовувати автоматизованих пристроїв, програм, алгоритмів чи методик, чи будь-яких подібних чи еквівалентних ручних процесів для доступу, придбання, копіювання чи моніторингу будь-якої частини Carvertical.com чи будь-якого вмісту, або будь-яким чином відтворювати чи обходити навігаційну структуру Carvertical.com або Carvertical.com, або для надання будь-якого його вмісту з метою отримання або спроби отримання будь-якого матеріалу чи інформації, що не є спеціально створена для доступу Користувачеві на Carvertical.com;

5.1.2. не намагатися отримати неавторизований доступ до будь-якої частини або функції Carvertical.com, або систем чи мереж, що пов’язані з Carvertical.com, шляхом несанкціонованого вторгнення (англ. hacking), підбираючи паролі (англ. password mining) або іншими незаконними засобами;

5.1.3. не вдаватися до дій, які нераціонально або непропорційно обтяжували б інфраструктуру Carvertical.com або системи чи мережі, що пов’язані з Carvertical.com;

5.1.4. не використовувати жодного пристрою, програмного забезпечення чи виконувати інші дії, які заважали б або завдяки яким було б перешкоджено належній роботі Carvertical.com або будь-якій операції, що виконується на Carvertical.com, або будь-якій іншій особі користуватися Carvertical.com;

5.1.5. не використовувати Carvertical.com або будь-якого на ньому наданого вмісту у цілях, які є незаконними або несумісними з цими Правилами, або які мають на меті заохочення до здійснення будь-якої незаконної чи іншої діяльності, яка порушує права Carvertical або інших осіб;

5.1.6. при користуванні Carvertical.com, Послугами та при розрахунку за них дотримуватись цих Правил і вимог застосовуваних правових актів.

6. Послуги

6.1. Договір між Carvertical та Користувачем про надання Послуг вважається укладеним з моменту отримання оплати згідно порядку, встановленого цими Правилами (або, якщо Послуги замовив Комерційний Користувач, з моменту отримання оплати згідно порядку, встановленого цими Правилами, або згідно такого порядку, що вказаний в окремій домовленості між Carvertical і Комерційним користувачем).

6.2. Користувачі за надані Послуги розраховуються з Carvertical.com за допомогою кредитних або дебетових банківських карток, банківським переказом, PayPal або криптовалютою на вибір Користувача. Послуги надаються Споживачеві тільки після того, як Споживач розраховується за них згідно порядку, встановленого цими Правилами і Carvertical.com. У той же час Послуги Комерційному користувачеві надаються після того, як Комерційний користувач розраховується за них згідно порядку, встановленого цими Правилами і Carvertical.com, або в такі строки, що обговорені в окремій домовленості між Carvertical і Комерційним користувачем, якщо така є.

6.3. Якщо Користувач розраховується за Послуги в криптовалюті, тоді він є повністю відповідальним за те, щоб такий розрахунок відповідав правовим актам юрисдикції такого Користувача, і Carvertical у максимально дозволеному обсягові правових актів не приймає на себе жодної відповідальності за безпеку такого розрахунку.

6.4. Carvertical має право організовувати маркетингові кампанії, під час яких Користувачам можуть бути надані коди знижок на Послуги. Carvertical залишає за собою право визначати умови конкретного коду знижки, включаючи, але не обмежуючись, тривалість чинності коду знижки, види Послуг, до яких він застосовується, та інші обмеження. Користувач для використання отриманого коду знижки на Послуги має ввести його у вікні, в якому Користувач обирає спосіб оплати Послуг. Якщо код знижки не вводиться у спосіб, описаний у цьому пункті Правил, тоді він не застосовується до замовлених Користувачем Послуг.

6.5. Приймаючи до уваги економічні фактори на різних ринках, Carvertical.com залишає за собою право застосовувати різну цінову політику Послуг в кожній країні.

6.6. Для цілей податку на додану вартість (ПДВ) Послуги вважаються такими послугами, що надаються електронними засобами, тому Carvertical, визначаючи місце надання Послуг, що надаються Споживачам, керується Директивою Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. «Про спільну систему податку на додану вартість», Імплементаційним регламентом Ради (ЄС) № 1042/2013 від 7 жовтня 2013 р. та пунктом 15 частини 2 статті 13 Закону Литовської Республіки «Про податок на додану вартість» і до Послуг застосовує тариф ПДВ, що є чинним за місцем резиденції Споживача. Визначаючи місце резиденції Споживача, Carvertical застосовує технологічні, комунікаційні та інші об’єктивно доступні засоби для визначення місця знаходження Споживача. У разі розбіжностей між даними, отриманими шляхом застосування вищезазначених засобів, Carvertical також спирається на дані, що їх надає Споживач, достовірність яких підтверджує і за надійність яких несе відповідальність сам Споживач. При наданні Послуг Комерційним користувачам Carvertical застосовує загальні правила визначення місця постачання Послуг для цілей ПДВ, – ці правила закріплені в Законі Литовської Республіки «Про податок на додану вартість».

6.7 Користувач, що купує Послуги, може отримати рахунок з ПДВ та Рахунок користувача, відкритий у Carvertical. Рахунок може бути надіслано електронною поштою або скачано з Carvertical.com.

7. Захист споживачів

7.1. У тому випадку, якщо Послуги, наприклад придбання Кредитів, замовляє Споживач, тоді Споживач має право, не вказуючи причини, протягом 14 днів відмовитися від такого договору, повідомляючи Carvertical на адресу електронної пошти info@carvertical.com, за винятком випадків, передбачених у пункті 7.2 цих Правил. Споживач надсилає повідомлення про зазначену у цьому пункті відмову від Послуг на вищевказану електронну адресу у вільній формі, вказуючи номер, дату відповідного замовлення Послуги, свої контактні дані та бажання відмовитися від конкретного замовлення Послуг. Carvertical має негайно і не пізніше ніж протягом 14 днів з того дня, у який було отримано повідомлення Споживача про відмову від договору, повернути Споживачеві всі ним сплачені суми.

7.2. У тому випадку, якщо Споживач прагне обміняти Кредити на Звіт, тоді Споживач, перед тим, як обміняти Кредити на Звіт, чітко підтверджує і погоджується, що, приймаючи до уваги те, що Звіт є цифровим вмістом, який буде надано Споживачу про суті одразу, Споживач втрачає право відмовитися від цифрового вмісту Договору про надання послуг протягом чотирнадцяти днів. У тому випадку, якщо Споживач купує пакет Кредитів, тобто за одну покупку купує більше ніж один Кредит, приймаючи до уваги комплексність пакету Кредитів (наприклад, до пакетів Кредитів застосовуються знижки, порівняно з придбанням одного Кредиту), тоді, якщо Споживач використовує принаймні один Кредит із відповідного пакету Кредитів, Споживач втрачає право відмовитися від цифрового вмісту Договору про надання послуг по відношенню до всього пакету Кредитів.

8. Захист персональних даних

8.1. Інформація про опрацювання персональних даних Користувачів надається в політиці конфіденційності Carvertical.com. Користувач, підтверджуючи, що він ознайомився з цими Правилами, також підтверджує, що він ознайомився з політикою конфіденційності Carvertical.com, посилання на яку надається в цьому пункті Правил.

9. Зміна або припинення надання послуг

9.1. Carvertical має право в односторонньому порядку змінювати Послуги, що надаються Carvertical.com, та їх оплату, а також будь-які інші положення Правил. Якщо зміни негативно вплинуть на права Споживачів (наприклад, обмежать їх), тоді ми здійснимо їх тільки маючи достатню підставу, наприклад, якщо зміняться відповідні положення правових актів або ми реструктуризуємо чи відкоригуємо модель своєї діяльності. Споживачі про зміни інформуються за адресою електронної пошти, зазначеною в Обліковому записі, заздалегідь протягом доцільного строку, але не пізніше ніж за 5 календарних днів. Якщо після зміни, виправлення або доповнення Правил та інформування Споживача про це згідно порядку, визначеному у цьому пункті Правил, Споживач і надалі користуватиметься Carvertical.com, це буде означати згоду Споживача зі змінами Правил. Carvertical підтверджує, що в жодному разі зміни не вплинуть негативно на права Споживачів щодо вже наданих або надаваних Послуг.

9.2. Carvertical також має право в будь-який час обмежити або припинити доступ Користувача до Carvertical.com і (або) Послуг, якщо Користувач порушує вимоги цих Правил і (або) застосовуваних правових актів. Якщо Користувач, який порушує вимоги цих Правил і (або) застосовуваних правових актів, має Обліковий запис, тоді він про обмеження або припинення доступу Користувача буде інформований на адресу електронної пошти, вказану в Обліковому записі. Якщо Carvertical обмежує або припиняє доступ Користувача до Carvertical.com і (або) Послуг, тоді такий Користувач не має права користуватися Carvertical.com і (або) Послугами в майбутньому, наприклад, створюючи новий Обліковий запис.

9.3. Carvertical залишає за собою право тимчасово обмежити діяльність Carvertical.com з метою здійснення технічного обслуговування Carvertical.com або пов’язаних технічних функцій, попередньо поінформувавши про це Споживачів на адресу електронної пошти, зазначену в Обліковому записі, заздалегідь протягом доцільного строку. У разі нагальної потреби Carvertical.com залишає за собою право тимчасово обмежити свою діяльність без повідомлення Споживачів, за умови, що в жодному разі такі обмеження не впливатимуть негативно на права Споживачів щодо вже наданих або надаваних Послуг.

9.4. Carvertical також інформує, що діяльність Carvertical.com може бути тимчасово обмежена внаслідок обставин непереборної сили (force majeure). У такому випадку Carvertical негайно поінформує Споживачів про існування обставин непереборної сили, але Carvertical не є відповідальним за збої Carvertical.com внаслідок обставин непереборної сили (force majeure).

10. Відповідальність

10.1. Користувач погоджуєтеся і зобов’язуєтесь захищати, відшкодовувати збитки і убезпечити Carvertical, а також компанії, що пов’язані з Carvertical, постачальників послуг та представників, керівників, уповноважених посадовців, працівників або консультантів Carvertical від будь-яких і всіх збитків, шкоди, вимог і (або) витрат, зазнаних внаслідок і) вчиненого Користувачем порушення цих Правил, ii) будь-якого вчиненого Користувачем порушення вимог правових актів, що застосовуються до Користувача, і iii) рішень Користувача на основі наданої у Звіті інформації.

10.2. Carvertical у максимально дозволеному обсягові правових актів не є відповідальним за жодні збитки або шкоду Користувачів, за винятком відповідальності за збитки (шкоду):

10.2.1. спричинені внаслідок відібрання життя, ушкодження здоров’я Користувача, або за немайнову шкоду Користувача,

10.2.2. спричинені майну Споживача, і

10.2.3. спричинені внаслідок умисності або великої необережності Carvertical.

10.3. Carvertical.com є відповідальним тільки за технічне розміщення інформації, наданої у Звіті, на Carvertical.com, якщо Звіт відповідає всім вимогам Правил, і за технічну підтримку бази даних Carvertical.com. Carvertical у максимально дозволеному обсягові правових актів не є відповідальним за невідповідність дійсності інформації, наданої у Звіті, та її зміст.

10.4. Carvertical.com може містити посилання на інші вебсайти Третіх сторін. Ці посилання надаються тільки для зручності користувачів Carvertical.com. Carvertical не контролює таких посилань, а також вебсайтів Третіх сторін і не є відповідальним за вміст веб-сайтів Третіх сторін, включаючи будь-яку інформацію чи матеріали, що містяться на таких вебсайтах.

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Carvertical.com, матеріали, що знаходяться на ньому, код, дизайн, доменне ім’я Carvertical.com, усі авторські права, торгові марки, бази даних, найменування та інші матеріали інтелектуальної власності чи інша власність, що пов’язана з Carvertical.com і (або) з матеріалами, що знаходяться на Carvertical.com, повністю належать Carvertical або Carvertical використовує її на законних підставах, за винятком об’єктів інтелектуальної власності (торгові марки, логотипи та інше), що пов’язані з партнерами або постачальниками Carvertical, і є захищені національними та міжнародними законами про інтелектуальну власність та іншими правовими актами.

11.2. Без чіткого дозволу Carvertical, Користувач не має права у будь-якій формі або будь-якими засобами копіювати, фіксувати, у будь-якій формі або будь-якими способами відтворювати, представляти, публікувати, передавати, продавати, переробляти, надавати, ліцензувати, змінювати, заново публікувати, редагувати, транслювати, ретранслювати або іншими способами публічно показувати або демонструвати, пристосовувати, поширювати або використовувати матеріали, що знаходяться на Carvertical.com, або їх код, або будь-яку їх частину, чи також на їх основі створювати похідні твори.

12. Застосовуване право і вирішення спорів

12.1. Діяльність Carvertical.com здійснюється, керуючись правовими актами Литовської Республіки, і вони застосовуються до цих Правил. Будь-які спори, які виникають щодо діяльності, Послуг Carvertical.com, чи стосуються її, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а у тому випадку, якщо не вдасться дійти згоди – у компетентному суді відповідно до положень застосовуваних правових актів.

12.2. Спори, що виникають між Carvertical і Комерційними користувачами, вирішуються в суді за місцем розташування Carvertical.

12.3. Споживач, який вважає, що Carvertical порушило його права чи законні інтереси, що стосуються Послуг, які надає Carvertical.com, скаргу спочатку повинен подати письмово до Carvertical і вказати свої вимоги. Такі листи, будь ласка, надсилайте на адресу електронної пошти info@carvertical.com. У тому випадку, якщо Споживач не згоджується з відповіддю Carvertical, він може звертатися до Державної служби захисту прав споживачів, вебсайт www.vvtat.lt, або заповнити форму прохання на Електронній платформі вирішення спорів споживачів за адресою http://ec.europa.eu/odr/. Судові спори розглядаються у порядку, встановленому застосовуваними правовими актами, у тому числі статтею 29 Закону Литовської Республіки «Про захист прав споживачів».

13. Засоби захисту інформації

13.1. Carvertical нагадує, що Користувач сам є відповідальним за конфіденційність даних для входу в Обліковий запис. Carvertical просить Користувача бути обережним при користуванні та зберіганні даних для входу. Користувач повинен вийти з браузера після завершення роботи для того, щоб бути впевненим, що ніхто не отримає доступу до електронної пошти, особистої інформації Користувача, особливо у тих випадках, коли Користувач користується публічно доступним комп’ютером (наприклад, в інтернет-кафе, бібліотеці).

13.2. Carvertical зобов’язується намагатися захистити дані Користувача, які він опрацьовує, але враховуючи те, що інформація Користувача надсилається через інтернетний зв’язок, Carvertical попереджає, що Carvertical не може гарантувати і не гарантує повної безпеки інформації, яку передає Користувач, включаючи і персональні дані.

14. Заключні положення

14.1. Ці Правила складають всю домовленість між Користувачем і Carvertical та замінюють і скасовують усі попередні письмові або усні договори, зобов’язання, заяви і домовленості між Користувачем і Carvertical, що стосуються предмета цих Правил. Carvertical має право укласти з Користувачем окремий договір у письмовій формі. До такого договору застосовуються умови Правил, хіба що в такому договорі чітко вказано інакше.

14.2. Якщо яку-небудь частину цих Правил згідно визначеного правовими актами порядку буде визнано недійсною, незаконною або нездійсненною в будь-якому обсязі, тоді визнання такої умови недійсною, незаконною або нездійсненною не робить недійсними, незаконними або нездійсненними інших умов Правил, які є чинними далі і здійснюються у максимальному обсязі, що дозволяється згідно застосовуваних правових актів.

14.3. Carvertical залишає за собою право на власний розсуд відступити всі або частину прав і (або) обов’язків за цими Правилами без попередньої згоди Користувача, за умови, що це не зменшить надаваних Споживачеві гарантій. Відступлення прав і (або) обов’язків Carvertical, здійснене згідно порядку, встановленого у цьому пункті Правил, звільняє Carvertical від виконання усіх зобов’язань за цими Правилами. Користувач не має права передавати або відступати цих Правил або будь-яких чи всіх своїх прав і (або) обов’язків за цими Правилами відповідно до правових актів чи інакше без попередньої письмової згоди Carvertical.

14.4. У тому випадку, якщо Користувач або Carvertical не реалізують якого-небудь права, вказаного у цих Правилах, тоді це не вважається відмовою від такого права.