Політика повернення коштів carVertical
Загальні положення
Ви маєте право повністю або частково повернути кошти протягом 30 днів з моменту покупки.
Після того як цей термін мине, ви втратите право повернути кошти й більше не зможете цього зробити.
Причини повернення коштів
- Некоректна робота сервісу перевірки VIN-номерів.
- Звіт не було надано, хоча ви його оплатили.
- Інші причини.
Інформація, яку необхідно надати в разі подання заяви на повернення коштів
- Завантажте й заповніть бланк заяви на повернення коштів. Його можна завантажити тут.
- Надішліть заповнений бланк (у вигляді документа Word чи форматі PDF) на електрону адресу support+ukraine@carvertical.com.
- Вкладіть до листа виписку з банківського рахунку з інформацією про транзакцію та інші важливі файли.
Співробітники carVertical розглянуть вашу заяву, ознайомляться з наведеною інформацію та надішлють вам відповідь протягом 1 робочого дня.
Якщо у вас є якісь питання, зв’яжіться з нами за електронною адресою support+ukraine@carvertical.com.