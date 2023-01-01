Політика повернення коштів carVertical

Загальні положення

Ви маєте право повністю або частково повернути кошти протягом 30 днів з моменту покупки.

Після того як цей термін мине, ви втратите право повернути кошти й більше не зможете цього зробити.

Причини повернення коштів

Некоректна робота сервісу перевірки VIN-номерів.

Звіт не було надано, хоча ви його оплатили.

Інші причини.

Інформація, яку необхідно надати в разі подання заяви на повернення коштів

Завантажте й заповніть бланк заяви на повернення коштів. Його можна завантажити тут. Надішліть заповнений бланк (у вигляді документа Word чи форматі PDF) на електрону адресу support+ukraine@carvertical.com. Вкладіть до листа виписку з банківського рахунку з інформацією про транзакцію та інші важливі файли.

Співробітники carVertical розглянуть вашу заяву, ознайомляться з наведеною інформацію та надішлють вам відповідь протягом 1 робочого дня.

Якщо у вас є якісь питання, зв’яжіться з нами за електронною адресою support+ukraine@carvertical.com.