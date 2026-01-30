Як використовувати Він декодер? Наш Він декодер для мотоциклів простий у використанні. Ось як він працює: введи Він код мотоцикла в поле Enter VIN number (Ввести Він код).

натисни Decode VIN number (Розшифрувати Він код). Дешифратор Він коду здійснить коротку перевірку Він коду, гарантуючи його правдивість і відповідність даним мотоцикла. Детальні дані доступні в повному звіті про історію.

Що таке Він код мотоцикла? Усі мотоцикли мають унікальний Він (ідентифікаційний код транспортного засобу) для ідентифікації. Виробники транспортних засобів почали використовувати Він у 1950-х роках, але нова система все ще мала недоліки, адже формати різних виробників відрізнялися. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) стандартизувала цей формат у 1981 р. За новим стандартом усі транспортні засоби та причепи повинні мати унікальний 17-значний ідентифікаційний код, який складається з кількох блоків із певним кодуванням. Він код можна знайти на супербайку, крузері, мопеді, квадроциклі, кросовому мотоциклі, а іноді навіть на електроскутері. У деяких гоночних мотоциклів немає Він коду, оскільки вони не підлягають реєстрації, але в разі допуску до доріг загального користування Він код є в наявності. Май на увазі, що розміщення Він коду залежить від типу мотоцикла. Він код наносять на наліпку або гравірують на металі; його не можна видалити, замінити чи підробити.

Як знайти Він код мотоцикла?

Він код потрібен для різних випадків ідентифікації транспортного засобу, тому виробники зазвичай наносять його на незнімні деталі. Розміщення Він коду на мотоциклі залежить від виробника, але його можна знайти біля рульової колонки, на лонжероні рами чи (рідше) у нижній частині двигуна. Не забудь перевірити реєстраційні та страхові документи мотоцикла, адже в них теж вказано Він код. Переконайся, що номери в документах і на мотоциклі збігаються.

Яку інформацію надає розшифрування Він коду у звіті про історію мотоцикла? Основне призначення Він коду — ідентифікація транспортних засобів. Проте покупці вживаних мотоциклів можуть провести швидкий пошук за Він кодом, щоб розшифрувати його та отримати звіт про історію. Завжди можна спробувати наш безоплатний Він декодер, щоб переконатися в правдивості Він коду та дізнатися основні дані про мотоцикл, зокрема виробника, марку, модель, рік випуску та комплектацію. З іншого боку, повний звіт про історію мотоцикла містить більш цінні відомості про минуле мотоцикла, які можуть бути невідомі навіть його власнику. Повний пошук за Він кодом на сайті carVertical дозволяє виявити: скручування пробігу

записи про викрадення

пошкодження (іноді з фотографіями)

дані реєстрації та огляду

зміни власника

дані про право власності на мотоцикл

проблеми та відкликання конкретної моделі Історичні записи допомагають оцінити стан мотоцикла й спрогнозувати можливі витрати та ризики для безпеки. Не заощаджуй на повній перевірці історії під час купівлі вживаного мотоцикла.

У чому різниця між безоплатною перевіркою мотоцикла за Він кодом і повним звітом про історію? Наш безоплатний Він декодер надає лише базові дані з ідентифікації транспортного засобу, доступні безкоштовно. Швидкий пошук за Він кодом дозволяє дізнатися марку, модель, рік випуску та комплектацію мотоцикла. Однак дані пробігу, історія пошкоджень, фотографії та інші потрібні відомості, зазначені в повних звітах про історію, не є безоплатними. Ми співпрацюємо з аукціонами, страховими компаніями, виробниками та іншими структурами для отримання доступу до надійних баз даних по всьому світу, гарантуючи надання докладних даних нашим клієнтам.

Розшифрування Він коду мотоцикла Він коди мотоциклів мають той самий формат, що й Він коди автомобілів: комбінація 17 символів, які можна розділити на блоки для розшифрування. Розглянемо різні блоки ідентифікаційного коду транспортного засобу: Міжнародний ідентифікаційний код виробника (WMI) Перші 3 символи Він коду — це код WMI, який однозначно ідентифікує виробника мотоцикла: 1-й символ означає країну, в якій виготовлено мотоцикл. Символи в цій частині містять цифри та букви; у кожної країни є свій унікальний символ.

2-й символ вказує на марку; наприклад, «Y» означає «Yamaha», «S» — «Suzuki», «K» або «S» — «Kawasaki».

3-й символ — це виробник або тип мотоцикла (квадроцикл, скутер, супербайк, кросовий мотоцикл тощо). Розділ WMI може мати іншу структуру, якщо мотоцикл не є виробом масового виробництва. Описова частина транспортного засобу (VDS) Наступні 5 символів формують описову частину транспортного засобу з більшістю даних мотоцикла. У VDS вказано марку, об’єм двигуна, тип і раму. Значення й розташування символів у розділі залежить від виробника. Контрольна цифра Контрольна цифра потрібна для перевірки дійсності Він коду. Вона є результатом спеціальної математичної операції, яка підставляє всі інші символи Він коду у формулу. Якщо результат не збігається з контрольною цифрою, то Він код є неправильним або фальшивим. Він декодери виконують цю операцію під час перевірки Він коду. Розпізнавальна частина транспортного засобу (VIS) Розпізнавальна частина транспортного засобу містить 8 останніх символів, інформуючи про рік випуску моделі, збиральний завод та унікальний серійний номер мотоцикла. Купуючи вживаний мотоцикл, варто перевірити 10-й символ, який означає рік випуску моделі: «1», «2», і наступні цифри означають «2001», «2002» рік тощо. Літера «A» означає «2010», «B» — «2011» тощо.