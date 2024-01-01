Ми допомагаємо людям вибирати, обслуговувати та продавати транспортні засоби
Наша команда постійно впроваджує інновації, створює інструменти та вводить функції, відкриваючи тобі світ автомобільних даних.
Лідери у сфері автомобільних даних
Наші звіти про історію автомобілів ґрунтуються на даних із понад 900 міжнародних баз, що належать національним автомобільним реєстрам, страховим компаніям, правоохоронним органам, офіційним гаражам та іншим установам. Зібравши всю потрібну інформацію про транспортний засіб, ми організуємо та презентуємо її в зручному для сприйняття форматі. Ці звіти – чудовий спосіб уникнути невдалих угод, дізнатися історію транспортного засобу, щоб зберегти його в гарному стані чи продати за хорошою ціною.
Розширені можливості для користувачів та професійні посібники
Робота з автомобільними даними багато чому навчила нас у сфері транспорту та ринку вживаних автомобілів. Однією із головних цілей carVertical є поділитися цими знаннями та допомогти покупцям автомобілів не лише через звіти з історією, а й через наші експертні дослідження, посібники, поради та рекомендації. Неважливо, купуєш ти транспортний засіб, володієш ним чи продаєш – у блозі carVertical є корисна інформація, яка полегшить тобі життя.
28 ринків
У 2019 році компанія carVertical запустила перший світовий реєстр історії автомобілів. За цей період нам вдалося вийти на 28 ринків, проте ми не припиняємо розширюватися, підвищуючи рівень прозорості на світовому ринку вживаних автомобілів.
Нагороди та номінації carVertical
Створюємо прозорий світовий ринок вживаних транспортних засобів
Протягом багатьох років купівля вживаного автомобіля була грою в хованки між продавцями та покупцями. Ще 5-10 років тому ти міг лише сподіватися на щирість або покладатися на фізичний огляд для виявлення дефектів. Тепер це не так!
Завдяки автомобільним даним ми можемо дізнатися історію будь-якого транспортного засобу на ринку. Таким чином, покупці дізнаються про скручений пробіг, попередні пошкодження, проблеми з безпекою та інші факти, які можуть перетворити чудову угоду на дорогий кошмар.
Прозорість ринку вживаних автомобілів є головною метою carVertical. Ми можемо з гордістю сказати, що звіти з історією значно ускладнили та підвищили витрати на продаж проблемних транспортних засобів. Покупці зрозуміли, що витратити трохи грошей на перевірку історії набагато дешевше, ніж отримати купу витрат на ремонт.
Але це лише частина загадки прозорості – продавці також дізналися, що зі звітом з історією продаж стає швидшим і простішим. Результат вигідний для всіх: якість вживаних транспортних засобів на ринку зростає, продавці вважаються надійнішими, а покупці почуваються в безпеці, обираючи наступний транспортний засіб.
...І ми тільки починаємо! carVertical розробляє цікаві інструменти, функції та інші рішення. Завдяки інноваціям ми виведемо ринок вживаних транспортних засобів на небачений раніше рівень прозорості. До зустрічі!