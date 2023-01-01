carVertical

Захистіть себе і свою сім’ю

Обирайте транспортний засіб, знаючи його історію, щоб бути в безпеці на дорозі. Приховування фактів минулих ДТП, несправні подушки безпеки або проблеми з підвіскою можуть призвести до наслідків, небезпечних для життя.