carVertical
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Ціни

Завжди перевіряйте транспортний засіб перед придбанням

Захистіть себе від шахраїв

Захистіть себе від шахраїв

Уникніть придбання автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу в неналежному стані, перевіряючи дані про пробіг, ДТП та інші факти на основі наших звітів.

Захистіть себе і свою сім’ю

Захистіть себе і свою сім’ю

Обирайте транспортний засіб, знаючи його історію, щоб бути в безпеці на дорозі. Приховування фактів минулих ДТП, несправні подушки безпеки або проблеми з підвіскою можуть призвести до наслідків, небезпечних для життя.

Можливість заощадити

Можливість заощадити

Будьте у вигідній переговорній позиції під час придбання автомобіля – дізнайтеся те, чого продавець не знає або вам не каже!

Звіт з історії транспортного засобу carVertical містить таку інформацію:

carVertical – найбільша онлайн-база даних записів про вживані транспортні засоби. Вона містить більше мільярда записів з усього світу.

  • Пошкодження

  • Скручування пробігу

  • Архівні фото

  • Відкликання виробником

  • Зміна власника

  • Дані про викрадення

  • Інша корисна інформація

$12,000

VIN:1VWBN7A35CC••••••

Відповіді на часті запитання