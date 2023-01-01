Ціни
Завжди перевіряйте транспортний засіб перед придбанням
Захистіть себе від шахраїв
Уникніть придбання автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу в неналежному стані, перевіряючи дані про пробіг, ДТП та інші факти на основі наших звітів.
Захистіть себе і свою сім’ю
Обирайте транспортний засіб, знаючи його історію, щоб бути в безпеці на дорозі. Приховування фактів минулих ДТП, несправні подушки безпеки або проблеми з підвіскою можуть призвести до наслідків, небезпечних для життя.
Можливість заощадити
Будьте у вигідній переговорній позиції під час придбання автомобіля – дізнайтеся те, чого продавець не знає або вам не каже!
Звіт з історії транспортного засобу carVertical містить таку інформацію:
carVertical – найбільша онлайн-база даних записів про вживані транспортні засоби. Вона містить більше мільярда записів з усього світу.
Пошкодження
Скручування пробігу
Архівні фото
Відкликання виробником
Зміна власника
Дані про викрадення
Інша корисна інформація