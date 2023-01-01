carVertical

Центр поддержки
Центр поддержки
Выставление счетов
Какие способы оплаты вы принимаете?
Могу ли я оплатить банковским переводом? Использовать для этого счет-фактуру?
Когда я получу счет-фактуру?
Могу ли я оплатить банковским переводом? Использовать для этого счет-фактуру?
После оплаты банковским переводом, сколько времени займет зачисление кредитов за отчеты в мою учетную запись? (доступно лишь для бизнес-клиентов)
Я бизнес-клиент, ни один пакет отчетов мне не подходит.
Как подать заявку на возврат средств?