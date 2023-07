Heeft mijn carVertical rapportage informatie over alle verkeersongevallen en andere belangrijke gebeurtenissen?

carVertical rapportages bevatten gegevens uit verschillende bronnen. Als een voertuig in een ongeluk is geweest en hier zijn gegevens over bekend in een officiële database, dan zal deze informatie beschikbaar zijn in uw rapportage.

Als het beschadigde voertuig echter is gerepareerd zonder dat er een verzekeringsmaatschappij op de hoogte is gebracht, zal dit ongeluk niet beschikbaar zijn in uw carVertical rapportage.

Dit geldt over het algemeen voor alle gebeurtenissen die anders normaal gesproken gezien wel in uw rapportage te zien zouden zijn.