Harley Davidson VIN Decoder

Harley-Davidson, Inc. is een Amerikaanse motorfietsfabrikant die zware cruisers met grote motoren maakt.

Het bedrijf werd opgericht in 1903 en heeft de Grote Depressie, 2 wereldoorlogen en diverse economische crises overleefd.

Harley Davidson motorfietsen worden geroemd om hun premiumkwaliteit en het aantrekkelijke design. Ze vallen op in vergelijking met hun concurrenten en het is één van de meest iconische motorfietsmerken ter wereld.

Wat is een Harley Davidson VIN-nummer?

Een VIN-nummer is een code van 17 tekens die iedere motor(fiets) heeft. Het VIN-nummer van een Harley Davidson kun je zien als de ID-kaart van de motorfiets. Je hebt een VIN-nummer nodig om hem te kunnen verzekeren, registreren en om de historie te controleren.

Harley Davidson begon de huidige VIN (van 17 tekens) te gebruiken in 1981. Bij eerdere modellen werd het motornummer gebruikt als VIN en deze had niet zo veel tekens. De modellen tussen 1930-1962 hadden bijvoorbeeld slechts 8 tekens: deze lieten alleen het productiejaar, model en productienummer zien. Bij latere modellen was het eerste cijfer van een productienummer oneven tijdens oneven productiejaren en even tijdens even productiejaren.

Wat houdt een Harley Davidson VIN-nummer in?

Een Harley VIN-nummer bestaat uit 3 hoofdonderdelen die je helpen om enige informatie te onthullen:

World Manufacturer ID (WMI) (tekens 1-3) laat het land van productie zien, maar ook de merknaam en het voertuigtype.

laat het land van productie zien, maar ook de merknaam en het voertuigtype. Vehicle Description Section (VDS) (tekens 4-9) onthult het motortype en de specificaties van de motorfiets.

onthult het motortype en de specificaties van de motorfiets. Vehicle Identifier Section (VIS) (tekens 10-17) laat het modeljaar, de fabrieksassemblage en het unieke serienummer zien.

Als de WMI “1HD” aangeeft, dan is de motorfiets in de VS geproduceerd, terwijl “MEG” voor Brazilië staat. Technisch gezien kun je het VIN-nummer handmatig ontcijferen, maar met onze Harley Davidson VIN decoder doe je dit in slechts een paar seconden.

Waar vind je het VIN-nummer op een Harley Davidson?

Fabrikanten zetten VIN-nummers op onvervangbare onderdelen of onderdelen die moeilijk te vervangen zijn om fraude en verwijdering te voorkomen. Meestal zijn de VIN-nummers van de Harley aan de rechterkant van het frame gestempeld, vlak bij de stuurkop. Soms kun je een geprint VIN-nummer vinden aan de buis (aan de voorkant van het frame).

Je kunt het VIN-nummer mogelijk ook vinden op registratie- en verzekeringspapieren. Let goed op dat de nummers op de verschillende plekken overal hetzelfde moeten zijn.

Welke Harley Davidson modellen werken met onze VIN decoder?

Onze Harley Davidson VIN decoder werkt alleen met motorfietsen die vanaf 1981 zijn geproduceerd, wat betekent dat het VIN-nummer 17 tekens moet hebben. Je kunt veel oude en alle huidige Harley Davidson motoren controleren op carVertical zoals:

Adventure touring bikes – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruisers – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Grand American Touring bikes – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Sport bikes – Nightster, Sportster;

Trike bikes – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Als je een tweedehands of je eigen Harley Davidson controleert, kun je de VIN ontcijferen om er zeker van te zijn dat de informatie over de productie, het model en andere gegevens kloppen.

Harley Davidson historiecheck: wat kun je ontdekken met een Harley Davidson VIN-nummer?

Tweedehands kopers van motorfietsen riskeren fraude wanneer ze deze kopen zonder de historie te controleren. Beschadigde en gestolen motorfietsen staan op de markt in verschillende landen zonder dat kopers of zelfs verkopers bewust zijn van waardeverminderende feiten. Hoewel je met onze gratis Harley Davidson VIN decoder enige basisinformatie kan bevestigen, kan een volledig historierapport het volgende onthullen over je Harley Davidson:

Fraude met de kilometerteller

Registratie als sloop/total-loss

Details over het schadeverleden

Diefstal

Originele uitrusting

Het is onze missie om kopers van tweedehands voertuigen te beschermen tegen fraude en ze het voordeel te geven tijdens onderhandelingen. We werken samen met fabrikanten, dealers, verzekeraars, workshops, voertuiginspectiecentra en andere instituten om je te voorzien van up-to-date en betrouwbare historierapporten voor je Harley Davidson.