Een grote database van beschadigde voertuigen

Wij houden gegevens bij van meer dan 50 miljoen voertuigen waarvan schade is gemeld in verschillende Europese landen en Noord - Amerika. Wij actualiseren constant onze informatie zodat we de meest recente en relavantie informatie, met betrekking tot verkeersongevallen, vandalisme of schade door natuurrampen, in onze rapporten kunnen leveren.