VIN-decoder: opzoeken en controleren van een VIN

Hoe gebruik je de VIN-decoder om een VIN-nummercontrole uit te voeren?

Met behulp van onze universele VIN-checker kan het niet eenvoudiger:

Voer het 17-cijferige VIN van uw voertuig in het veld Invoeren VIN-nummer in. Klik op Auto controleren.

In de meeste gevallen zal de VIN-decoder sommige basisinformatie gratis verstrekken. Deze informatie moet voldoende zijn om:

te controleren of het VIN echt is

te bevestigen dat het VIN overeenkomt met het voertuig dat u controleert

u te helpen het nummer te decoderen door het in delen op te splitsen

Om toegang te krijgen tot meer details over het voertuig, zoals kilometerstanden, schade, oude foto’s en diefstalgegevens, kunt u een carVertical-geschiedenisrapport krijgen.

Wat is een VIN-nummer (voertuigidentificatienummer)?

Een voertuigidentificatienummer (VIN) is een unieke code die (bijna) elk voertuig ter wereld identificeert. Autofabrikanten begonnen het in het midden van de 20e eeuw te gebruiken, maar zonder strenge normen maakten alle fabrikanten hun eigen VIN– verschillende lengtes, betekenissen, enz.

De huidige standaard werd uitgegeven in 1981. Het vereist dat VIN’s 17 tekens lang zijn en zonder de letters O (o), I (i) en Q (q) om verwarring met vergelijkbare getallen – 0, 1 en 9 - te voorkomen.

Een auto-VIN-nummer is verdeeld in verschillende secties. Elk van deze bevat unieke informatie over het jaar en het land van productie van het voertuig, kenmerken, optielijst, enz. En hoewel het moeilijk kan zijn om de betekenis van het VIN te achterhalen, zijn VIN-decoders zoals de onze een goede plek om te beginnen.

Nog belangrijker is dat u het VIN kunt gebruiken om toegang te krijgen tot records in wereldwijde databases. Deze zijn erg handig bij het kopen van een tweedehands voertuig – ze helpen u oplichting zoals kilometers terugdraaien en verborgen schade en nog veel meer te voorkomen.

Hoe vind ik het VIN-nummer van het voertuig?

Aangezien het VIN nodig is om verschillende records op te slaan en een VIN-zoekopdracht uit te voeren, moet u weten waar u het kunt vinden. De code bevindt zich altijd op veilige locaties op het voertuig, zodat niemand deze per ongeluk kan beschadigen of verwijderen. Hier zijn de meest voorkomende VIN-nummerlocaties:

Onder de motorkap – het voertuigidentificatienummer bevindt zich vaak voor het motorblok

– het voertuigidentificatienummer bevindt zich vaak voor het motorblok Dashboard aan de bestuurderszijde – stap uit de auto en zoek het nummer achter de voorruit

– stap uit de auto en zoek het nummer achter de voorruit Bestuurdersdeurstijl – open de bestuurdersdeur en zoek naar een VIN-plaat aan de binnenkant van de pilaar

– open de bestuurdersdeur en zoek naar een VIN-plaat aan de binnenkant van de pilaar Het voorste uiteinde van het frame – bij oudere voertuigen bevindt het zich vaak op de binnenste wielkast van het voorwiel

– bij oudere voertuigen bevindt het zich vaak op de binnenste wielkast van het voorwiel Schot – sommige oudere auto’s hebben het VIN op het schot staan, die zich tussen de cabine en de motorruimte bevindt.

Dit zijn de locaties op de auto, maar u kunt het ook vinden op de titeldocumenten van het voertuig (registratie) en op het verzekeringscertificaat. Vergeet niet dat alle VIN’s overeen moeten komen.

Welke informatie verstrekt de VIN-decoder- en autogeschiedenisrapport?

De VIN-zoeker van carVertical scant dealers, reparatiewerkplaatsdatabases, autoverkooprapporten, verhuurbedrijven wereldwijd en biedt u allerlei informatie van regelmatige kilometerstandcontroles tot foto’s van schade.

Terwijl een gratis VIN-decoder alleen basisgegevens biedt, is dit wat u kunt leren van een volledig voertuiggeschiedenisrapport van carVertical:

Terugdraaien van de kilometerstand

Diefstalgegevens van wetshandhavingsinstanties

Schade (soms zelfs foto’s na ongevallen)

Registratie- en inspectiedata

Titelinformatie van het voertuig (werd het gebruikt als taxi, huur, politievoertuig, enz.; heeft het waterschade opgelopen, enz.)

Originele apparatuur

Specifieke modelproblemen en terugroepacties

Land van herkomst, modeljaar

U kunt zien wat een VIN-check kan vertellen over uw auto in het geschiedenisrapport van ons voorbeeldvoertuig.

Ondertussen kan de gratis VIN-decoder u het volgende vertellen over de auto:

Fabrikant

Model

Jaar

Info over basisuitrusting

Uiteenzetting VIN

Breng uw eigen veiligheid niet in gevaar bij het kopen van een gebruikte auto – plaats de VIN-code in onze VIN-decoder en onthul mogelijke veiligheidsproblemen en -problemen meteen.

Gratis VIN-check versus autogeschiedenisrapport – waarom zijn ze anders?

Als u bekend bent met autogeschiedenisrapporten en gratis VIN-decoders, weet u waarschijnlijk het verschil in de hoeveelheid informatie die zij verstrekken al. De reden hiervoor is eenvoudig – de meeste informatie is niet gratis.

Een gratis VIN-checker biedt meestal gegevens die gratis toegankelijk zijn. We kunnen u altijd het merk, model en bouwjaar van de auto vertellen. In sommige gevallen hebben we nog meer gegevens: bijvoorbeeld: voor sommige auto’s kunnen we u de basisspecificaties van het voertuig geven. Technisch gezien kunt u op internet al die informatie opzoeken, maar een echte VIN-zoeker doet dat in slechts seconden, waardoor u veel tijd bespaart.

De informatie die onze gratis VIN-decoder kan vinden, varieert van voertuig tot voertuig.

Als het gaat om het volledige voertuiggeschiedenisrapport, duiken we in verschillende betaalde databases over de hele wereld. carVertical heeft sterke zakelijke relaties opgebouwd met veilingen, verzekeringsmaatschappijen, fabrikanten en andere instellingen om zo veel waardevolle en betrouwbare gegevens mogelijk te verkrijgen.

Niet alleen zijn deze gegevens niet gratis – een gewoon persoon zal niet altijd in staat zijn om het gewoon te kopen.

Hoe het voertuigidentificatienummer (VIN) te decoderen?

Het VIN-nummer bestaat uit 17 tekens, die in meerdere secties zijn verdeeld. En u kunt technisch gezien een VIN decoderen zonder een decoder te gebruiken. Elk teken heeft een vaste betekenis.

Mondiale fabrikantenidentificatie (World Manufacturer Identifier, WMI)

De eerste sectie, bekend als de WMI-code, heeft drie tekens.

Het eerste toont het land van oorsprong, en het kan variëren van het nummer ’1’ (VS) tot de letter ’Z’ (Italië)

Het tweede teken toont de naam van het merk. Bijvoorbeeld, ’A’ is voor ’Audi’, ’B’ is voor ’BMW’, ’N’ is voor ’Nissan’. Soms vertegenwoordigt ’A’ echter Britse fabrikanten of kan ’R’ ’Audi’ vertegenwoordigen. Daarom is er een ander (derde) teken nodig in de WMI-sectie.

De laatste onthult de divisie van de fabrikant of dat het een sedan, cabrio, SUV of een ander carrosserietype is

De structuur van de sectie World Manufacturer Identifier is een beetje anders wanneer het voertuig niet in massa wordt geproduceerd.

Voertuigbeschrijvingsdeel (Vehicle Descriptor Section, VDS)

De tweede sectie is de Vehicle Descriptor Section (VDS) en bestaat uit vijf tekens. Ze bevatten informatie over de grootte en het type van de motor, het remsysteem, de autoserie, het model en de carrosseriestijl. Elk teken vertegenwoordigt verschillende kenmerken en de betekenis ervan hangt af van de fabrikant.

Voertuigidentificatiesectie (VIS)

De laatste 9 tekens zijn de sectie Voertuigidentificatie of het VIS. De informatie in deze sectie is verschillend, afhankelijk van of de maker Amerikaans, Europees of Aziatisch is.

Voor Amerikaanse voertuigen duiden de eerste twee cijfers het modeljaar en de productie-installatie aan, terwijl de overige tekens een serienummer zijn.

Bij EU-voertuigen hoeft het VIS alleen een "duidelijke identificatie van een bepaald voertuig" te verschaffen.

Er is geen twijfel dat veel voertuigen dezelfde configuratie zullen hebben en op dezelfde locatie zullen worden geassembleerd, dus het enige verschil in hun VIN is het serienummer.

Het uitrekenen van het modeljaar zonder grafiek is ingewikkeld. Bijvoorbeeld, terwijl ’1’ 2001 is en ’2’ 2002, is ’A’ 2010 en ’B’ 2011.

Elke assemblagefabriek heeft ook zijn eigen codering, dus het is het beste om het personage eerst te vinden en het vervolgens op te zoeken.

Controlecijfer

Dit is het kortste gedeelte en het heeft slechts één teken – een ’controlecijfer’. Dit cijfer is het resultaat van een wiskundige bewerking, waarbij alle andere VIN-tekens in een formule worden gebruikt.

Als ten minste één teken nep of onjuist is, komt het resultaat niet overeen met het controlecijfer. Het is mogelijk om het controlecijfer zelf te berekenen zonder een VIN-zoekopdracht uit te voeren.

In Amerikaanse en Chinese auto’s is het controlecijfer altijd het 9e teken in het VIN. De voertuigen van de EU geven niet de exacte positie aan.

Waarom is het VIN belangrijk?

Het VIN is als het identificatienummer van een persoon – het is de belangrijkste identificatiemogelijkheid en informatiehouder. De VIN-code is niet alleen belangrijk – het is noodzakelijk als u uw voertuig legaal wilt besturen. Het kan echter ook substantiële informatie onthullen.

Het kopen van een gebruikte auto zonder verborgen problemen en fouten is als het winnen van een jackpot in een loterij. Maar dankzij VIN’s, is de kans op het winnen van die ’jackpot’ veel groter.

Een transparante autohistorie krijgen

Het voertuigidentificatienummer is het enige stuk dat nodig is om de geschiedenis van een auto te controleren. Dankzij het wereldwijde formaat van 17 tekens kunnen servicerecords, juridische problemen, schade, kilometerregistraties en andere vermeldingen aan één code worden gekoppeld.

Dit geldt zelfs als de auto in verschillende landen is geweest. Historische controles worden een gewoonte voor veel kopers van gebruikte auto’s als meer en meer essentiële gegevens beschikbaar komen.

Vaststellen of voertuigdocumenten legitiem zijn

Een van de dingen die u nooit moet overslaan bij het kopen van een gebruikte auto is het controleren of de VIN’s op documenten en het voertuig overeenkomen. Valse voertuigregistratie en andere wettelijke documenten zijn nog steeds een veelvoorkomend probleem. Veel mensen lopen in de val van oplichters omdat ze er niet voor zorgen dat de VIN’s overeenkomen.

Controle van de apparatuur en technische specificaties

Het zoeken naar een machine met een exacte lakbeurt en apparatuur is één ding, maar controleren of deze functies van de fabriek afkomstig zijn, mag niet minder belangrijk zijn.

Sommige mensen ’upgraden’ hun auto’s door van stoel te wisselen, bumpers te vervangen, de lak te vervangen of er zelfs een andere motor in te zetten – veel van deze ’upgrades’ zijn slecht geïnstalleerd of zouden er simpelweg niet moeten zijn.

Controleer altijd of de kleur, motor, stoelen en andere belangrijke kenmerken in de originele uitrusting en technische specificaties overeenkomen met de werkelijke auto. Anders ontdekt u deze slechte ’upgrades’ pas in de reparatiewerkplaats (of erger).

Verschillende methoden voor voertuigidentificatie

Het VIN-nummer is slechts een van de vele manieren om een voertuig te identificeren.

Meerdere identificatiemethoden zijn om verschillende redenen noodzakelijk, onder meer om verschillende soorten fraude op te sporen. Dat gezegd hebbende, is de standaard ISO VIN de meest betrouwbare voertuigidentificatiemethode.

Oude VIN-nummers

Onze universele VIN-decoder werkt niet met oude VIN-indelingen vanwege de verschillende opmaak. Voertuigen die tussen 1954 en 1981 zijn geproduceerd, gebruiken verschillende VIN-formaten, dus u moet een specifiek VIN-opzoektool vinden om ze te decoderen.

Dat gezegd hebbende, kunnen modellen van voor 1981 ook worden gestolen, beschadigd of afgeschreven, net als elk ander voertuig. Als zodanig zijn oude VIN-nummers nog steeds nodig.

Frame- of chassisnummer (vooral in Japan)

VIN-nummers zijn niet zo gebruikelijk in Japan. In plaats daarvan gebruikt het land vaak chassis- of framenummers, waarvan het formaat volledig verschilt van de standaardcode van 17 tekens.

Gewone decoders kunnen deze ’chassisnummers’ en ’framenummers’ in Japanse voertuigen niet herkennen, dus u moet op zoek naar een decoder die speciaal daarvoor is ontworpen.

Kentekenplaten

De meeste landen vereisen dat u een voertuig registreert om het op de openbare weg te gebruiken. Dit betekent dat er databases zijn met gegevens over elk voertuig op basis van kentekennummers. Vaak zijn kentekencontroles gratis, maar dit hangt alleen af van het land.

Deze controle mag niet meer dan basisinformatie bevatten, zoals het merk en model van het voertuig, de titel en de verzekeringsstatus. Bovendien is het lang niet zo nuttig in grensoverschrijdende situaties.