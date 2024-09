Veel historiecontroles vragen om de voertuigregistratiegegevens, kentekennummers en andere informatie om aan de slag te gaan.

Maar op carVertical is het enige wat je nodig hebt een VIN, dat je vaak in online voertuigadvertenties kunt vinden. Zelfs als het niet vermeld is, geven verkopers liever hun VIN dan dat ze hun persoonlijke informatie met je delen.

Het VIN is het enige waterdichte identificatiemiddel - dit blijft hetzelfde zodra de auto de fabriek verlaat. Zo kun je meer te weten komen over voertuigen, waar ze ook geweest zijn.