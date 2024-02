Ducati VIN Decoder

Ducati Motor Holding (een productieafdeling van het Ducati bedrijf) is één van de grootste motorfietsfabrikanten ter wereld en in handen van één van de grootste autobedrijven – Volkswagen.

Hoewel Ducati in 1926 opgericht is, begonnen ze nog niet met het maken van motorfietsen tot 1950, toen het bedrijf kleine eencilinders ging produceren, die erg populair waren in Italië, het thuisland van Ducati.

Nu zijn er wereldwijd meer dan 400 Ducati-clubs die het Italiaanse vakmanschap waarderen en waar ze op superbikes racen.

Wat is een Ducati VIN-nummer?

Het Ducati VIN-nummer (voertuigidentificatienummer) is een unieke code van 17 tekens waarmee jij iedere motorfiets van Ducati kunt identificeren.

Dit nummer wordt gebruikt om waardevolle informatie te onthullen, zoals gedetailleerde technische specificaties en de voertuighistorie.

In tegenstelling tot de kentekenplaat kan een VIN-nummer niet legaal worden veranderd of geruild – het is permanent verbonden aan een specifiek Ducati voertuig. Dit is waarom de Ducati VIN-controle enorm handig is voordat je een tweedehands motor(fiets) aanschaft.

Wat houdt het Ducati VIN-nummer in?

Het Ducati motorfiets identificatienummer is verdeeld in 3 onderdelen: de World Manufacturer Identifier of WMI (cijfers 1-3), de Vehicle Description Section of VDS (cijfers 4-9), en de Vehicle Identifier Section of VIS (cijfers 10-17).

Ieder segment van een VIN-nummer laat bepaalde informatie zien over de motorfiets:

WMI – hiermee weet je het land van de fabrikant en het type motorfiets;

– hiermee weet je het land van de fabrikant en het type motorfiets; VDS – dit onthult gedetailleerde technische aspecten (zoals het motortype, de motorinhoud, het remvermogen) die aangegeven zijn door de fabrikant;

– dit onthult gedetailleerde technische aspecten (zoals het motortype, de motorinhoud, het remvermogen) die aangegeven zijn door de fabrikant; VIS – je kunt informatie onthullen over de fabrieksassemblage, het modeljaar, tot aan het productienummer

Je kunt een VIN-nummer zelf ook handmatig ontcijferen, maar onze Ducati VIN decoder doet dit in slechts een paar seconden.

Waar kun je het Ducati VIN-nummer vinden?

De makkelijkste manier om het VIN-nummer op je Ducati te vinden is door te kijken naar de registratiegegevens, verzekeringspapieren of andere documenten.

Toekomstige Ducati-eigenaren worden geadviseerd om het VIN-nummer in de documenten en op het chassis te vergelijken. Je kunt het VIN-nummer op de volgende plekken vinden:

Aan de rechterkant van de stuurkop.

De ruimte tussen de cilinder en de bovenste bevestigingsbout (komt veel voor bij oudere Ducati motorfietsen).

Welke Ducati modellen werken met onze VIN decoder?

De motorindustrie gebruikt VIN-nummers sinds de jaren 80. Dit heeft ertoe geleid dat bijna alle modellen die je nu ziet, gebruikt kunnen worden met de Ducati VIN Decoder en historiecontrole, dit geldt ook voor de Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard, en Diavel.

Ducati historiecheck: wat kun je ontdekken met het Ducati VIN-nummer?

Naast onze Ducati VIN Decoder, kun je het VIN-nummer ook gebruiken om de volledige historie van je Ducati motorfiets in te zien. Aangezien VIN-codes uniek en permanent zijn, is het ideaal om historische informatie over je motorfiets vast te leggen. Onze historiecheck combineert gedetailleerde informatie van overheids- en verzekeringsdatabases om je historierapport te voorzien van:

Ongevallenhistorie

Diefstalgegevens

Informatie over (mogelijke) kilometertellerfraude

Historie van eigenaren

Informatie over de uitrusting

Ducati motorfietsen zijn niet de goedkoopste om te onderhouden, iedere verborgen fout kan toekomstige onderhoudskosten ernstig beïnvloeden. Als je een tweedehands model aanschaft, raden we aan om onze Ducati VIN decoder te gebruiken. Houd er rekening mee dat de historische gegevens niet gratis zijn.