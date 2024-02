Yamaha is een Japans bedrijf dat in 1887 begon als een fabrikant van harmoniums. Al snel boden ze meer muzikale instrumenten aan en werd daarnaast in 1955 de Yamaha Motor Company opgericht.

Momenteel is Yamaha Motor Co. een aparte organisatie die motorfietsen, scooters, boten, kleine tractoren en automotoren produceert. Yamaha motorfietsen zijn wereldwijd geliefd en staan bekend om de lagere prijs en het makkelijkere onderhoud.

Wat is een Yamaha VIN-nummer?

Iedere Yamaha motorfiets heeft een uniek VIN-nummer om ze te identificeren en de historie ervan te controleren. Het VIN-nummer wordt gebruikt voor verschillende situaties, zoals historiecontroles, verzekeringsclaims en registratie. Sinds de huidige VIN overal werd gebruikt in 1981, heeft ieder voertuigidentificatienummer 17 tekens, waarbij ieder teken bepaalde informatie weergeeft over een motorfiets.

Het controleren van een VIN-nummer is een belangrijke stap voordat je een tweedehands motorfiets aanschaft. Door het Yamaha VIN-nummer te gebruiken, kun je basisspecificaties inzien, net als cruciale historische gegevens zoals foto’s, informatie over fraude met de kilometerstand, schade en nog veel meer.

Wat houdt het Yamaha VIN-nummer in?

Ieder teken in het VIN-nummer van een motorfiets heeft een betekenis. Je kunt het hele nummer in 3 onderdelen verdelen: World Manufacturer Identifier of WMI (cijfers 1-3), Vehicle Description Section of VDS (cijfers 4-9), en Vehicle Identifier Section of VIS (cijfers 10-17). Ieder onderdeel geeft de volgende gegevens weer:

De betekenis van sommige tekens kan verschillen. Bijvoorbeeld: bij Yamaha motorfietsen die in Japan geproduceerd zijn, beginnen voertuigidentificatienummers met “JY”, terwijl dit “5Y” is in de VS of “ME” in India. Je kunt het nummer natuurlijk ook zelf ontcijferen, maar met de Yamaha VIN decoder wordt het werk voor je gedaan.

Waar kun je het Yamaha VIN-nummer vinden?

Fabrikanten zetten VIN-nummers op onderdelen die amper (of nooit) vervangen worden. Zo verzekeren ze je ervan dat het originele VIN-plaatje op het voertuig blijft.

Yamaha plaatst het VIN-nummer vaak op het frame of onder het zadel. De exacte locatie hangt ook af van het type voertuig: achter het voorste wiel voor ATV’s of aan de achterkant voor scooters. Je vindt de gedetailleerde instructies over waar je het VIN-nummer vindt in de handleiding.

Welke Yamaha modellen werken met onze VIN decoder?

Alle Yamaha motorfietsen die geproduceerd zijn nadat het huidige VIN-nummer de norm werd in 1981, hebben een voertuigidentificatienummer van 17 tekens. Dit VIN-type werkt met onze Yahama VIN decoder. Je kunt dus verschillende Yamaha ATV’s, sneeuwscooters, scooters en motorfietsen controleren, zoals:

Adventure touring bikes – Super Tenere ES, Tenere 700.

Cross country bikes – YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Dual sport bikes – XT250, TW200.

Hyper naked bikes – MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Supersport bikes – YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sport heritage bikes – Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sport touring bikes – FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trail bikes – TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Je kunt al deze modellen in het huidige Yamaha assortiment vinden, maar sommige zijn al op de markt sinds de jaren 90, dus zorg ervoor dat je de historie van je eigen Yamaha ook controleert.

Yamaha historiecheck: wat kun je ontdekken met het Yamaha VIN-nummer?

Naast dat je basisinformatie kunt bevestigen door onze Yamaha VIN decoder te gebruiken, kun je met een VIN-nummer je motorfiets identificeren en waardevolle en gedetailleerde historische informatie onthullen.

Wij hebben toegang tot de gegevens van databases van fabrikanten, dealers, verzekeringen en andere instituten om volledige historierapporten te samenstellen, met onder andere de volgende gegevens:

Kilometerstand

Schade

Registratie

Diefstal

Uitrusting

Deze informatie kan waardeverminderende feiten onthullen over een voertuig. Koop dus geen tweedehands motor zonder dat je een volledig historierapport inziet. Houd er rekening mee dat hoewel onze VIN Decoder gratis is, dit slechts beperkte informatie verstrekt – historische gegevens over je motorfiets (zoals kilometerstand, schade, etc.) zijn betaald.