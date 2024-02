Kawasaki VIN Decoder

Kawasaki is één van de grootste motorfietsfabrikanten van de wereld en een sterke concurrent voor bekende merken zoals Yamaha, Honda en Suzuki. Kawasaki Heavy Industries is opgericht in 1896, maar het bedrijf stapte pas in 1960 in de motorfietsindustrie, nadat het Meguro Motorcycles had overgenomen.

De dochteronderneming Kawasaki Motors blies in 1983 de pers omver toen ze de vloeistofgekoelde, 4-cilinder Kawasaki GPz900R Ninja introduceerde. Dit was het begin van de legendarische “Ninja’’ series, die vandaag ook de 310-hp Kawasaki Ninja H2R bevat, die voorzien is van een supercharger. Nu verkoopt het bedrijf motorfietsen, ATV’s, jet ski’s en bedrijfsvoertuigen.

Wat is een Kawasaki VIN-nummer?

Een VIN-nummer (voertuigidentificatienummer) is een combinatie van 17 unieke tekens om voertuigen te identificeren. De huidige VIN-indeling werd in 1981 opgesteld door de NHTSA.

Elke Kawasaki motor(fiets) heeft een VIN die nodig is om een motorfiets te registreren of te verzekeren. Daarom onthult een Kawasaki VIN-controle informatie over de eigenaren, afwijkingen, schade en andere belangrijke gegevens.

Wat houdt een Kawasaki VIN-nummer in?

Elk teken in de VIN vertegenwoordigt specifieke informatie.

Zo staat het 10e teken voor het modeljaar (“1’’ betekent 2001, “B’’ 1981 of 2011 etc.). Dit is een van de eenvoudigste gegevens om te onthullen.

Om de VIN sneller te ontcijferen, kun je deze in 3 gedeeltes opdelen:

World Manufacturer Identifier (WMI). De eerste 3 tekens laten het land, de fabrikant en het voertuigtype zien.

De eerste 3 tekens laten het land, de fabrikant en het voertuigtype zien. Vehicle Description Section (VDS). Dit onderdeel bestaat uit 4-9 tekens, die het merk, motortype en carrosserietype onthullen en de VDS bevat ook het controlecijfer;

Dit onderdeel bestaat uit 4-9 tekens, die het merk, motortype en carrosserietype onthullen en de VDS bevat ook het controlecijfer; Vehicle Identifier Section (VIS). De laatste 7 tekens laten het modeljaar, de montagefabriek en het serienummer van 6 cijfers zien.

Een simpele Kawasaki VIN-controle laat deze informatie zien, maar een historierapport laat belangrijke feiten zien over het verleden van de motorfiets.

Waar vind je het VIN-nummer op een Kawasaki?

Een VIN-nummer van een motorfiets is net een persoonlijke ID en vervalsing is strafbaar. Fabrikanten zetten het VIN-nummer vaak op onvervangbare of bijna-niet vervangbare onderdelen (carrosserieonderdelen).

Dit nummer wordt in metaal gestempeld of geprint op een sticker. De exacte locatie van het VIN-nummer op een Kawasaki verschilt per voertuig:

Motorfietsen – op de kop (van het stuur), onder de handvatten.

ATV’s – aan de linker- of rechterkant van de voorkant van de chassisbalk achter het wiel;

Bedrijfsvoertuigen – aan de voorkant van de chassisbalk onder de stoel, aan de chassisbalk van de bestuurdersstoel of aan de voorkant van het voertuig.

Je kunt het VIN-nummer ook vinden op registratiedocumenten. Als je het VIN-nummer niet kan vinden op je Kawasaki motorfiets, lees dan de handleiding voor instructies.

Welke Kawasaki modellen werken met onze VIN decoder?

Onze Kawasaki VIN decoder werkt met alle motorfietsen die sinds 1981 geproduceerd zijn (ieder model dat een VIN heeft van 17 tekens). Je kunt de carVertical Kawasaki VIN Decoder gebruiken om de huidige Kawasaki motorfietsen te controleren, zoals:

Hypersport – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked bikes – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Retro sport – Z650RS, Z900RS ;

; Classic – W800 ;

; Adventure touring – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruisers – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

De productie van veel Kawasaki motorfietsen is op een gegeven moment stopgezet. Maar onze VIN decoder werkt ook met veel andere Kawasaki modellen die niet op deze lijst staan.

Kawasaki motorfiets historiecheck: wat kan je ontdekken met een Kawasaki VIN-nummer?

Je kunt een Kawasaki VIN-nummer gebruiken voor een gratis decoder check (voor het bevestigen van basisgegevens). Maar je kunt ook een volledig historierapport van je motorfiets ontvangen om meer informatie te onthullen. Hoewel Kawasaki motorfietsen betrouwbaar zijn, raken veel edities, zoals die van de Ninja serie, ernstig beschadigd door onervaren eigenaren. Controleer de VIN van de motorfiets voordat je hem koopt en ontdek informatie over het volgende:

Vervalsing van de kilometerstand

Schade

Onderhoud

Schadegegevens

Diefstal

Originele uitrusting

Laat de verkoper niet in het voordeel zijn tijdens onderhandelingen – kies voor een historierapport als je een Kawasaki motor(fiets) aanschaft. Zelfs de verkopers weten niet altijd van eerdere problemen die eigenaren hadden – dus het inzien van de historie kan doorslaggevend zijn.