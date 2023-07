carVertical

Raziskava: V katerih državah je odstotek avtomobilov z lažno kilometrino najvišji?

Statistika pravi, da imamo vozniki posamezen avtomobil v lasti od 3 do 5 let. Tako damo prevarantom v desetih letih 2 do 3 možnosti, da nas ogoljufajo! Kako tvegan pa je zares nakup avtomobila danes? Kot se je izkazalo, je odgovor odvisen od države, v kateri živite. Za začetek leta smo se odločili,…

Preberi več