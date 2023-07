Več desetletij je veljalo, da je bil nakup rabljenega vozila kot igra skrivalnic med kupci in prodajalci. Še pred 5 - 10 leti si lahko samo upal na iskrenost ali pa si se za odkrivanje težav na vozilu, zanašal na fizične preglede. Nič več!

S pomočjo podatkov o avtomobilih lahko spoznamo zgodbo kateregakoli vozila na trgu. Tako lahko kupci izvedo o nazaj prevrtenih kilometrih, preteklih nezgodah, varnostnih težavah in drugih podatkih, ki lahko dober nakup spremenijo v zelo drago nočno moro.

Transparentnost na trgu rabljenih vozil je osrednji cilj podjetja carVertical. Ponosno lahko povemo, da so poročila o zgodovini vozil otežila in podražila prodajo slabih vozil. Kupci so spoznali, da je veliko bolje zapraviti nekaj denarja za nakup poročil kot pa da jih v bližnji prihodnosti doletijo visoki stroški za popravila.

Vendar pa je to le del sestavljanke o transparentnosti, saj so tudi prodajalci spoznali, da je prodaja hitrejša in enostavnejša s poročilom o zgodovini. Rezultat je koristen za vse: kakovost rabljenih vozil na trgu raste, prodajalci so deležni več zaupanja, kupci pa se počutijo varneje pri izbiri njihovega naslednjega vozila.

... Mi pa šele začenjamo! carVertical ima na voljo veliko zanimivih orodij, funkcij in drugih rešitev. Z inovacijami bomo to industrijo popeljali na raven transparentnosti, kot je na trgu rabljenih vozil še ni bilo. Se srečamo tam! "