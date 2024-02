Kako uporabljati VIN dekodirnik

Naš VIN dekodirnik za motorna kolesa je enostaven za uporabo. Deluje pa tako:

Vtipkate VIN številko svojega motorja v polje za VIN številko .

. Pritisnete dekodiraj VIN številko.

VIN dekodirnik ponuja kratek pregled VIN številke in zagotovi, da je številka pristna ter se ujema s podatki na tvojem motociklu. Za več podrobnosti lahko pridobite celotno poročilo o zgodovini.

Kaj je VIN številka motorja?

Vsa motorna kolesa imajo za namene identifikacije svoj edinstven VIN (identifikacijska številka vozila). Proizvajalci vozil so VIN številke začeli uporabljati v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je imel takratni sistem pomanjkljivosti, saj so se formati VIN številke med proizvajalci razlikovali.

Ameriška agencija za varnost v prometu (NHTSA) je leta 1981 format številke standardizirala. Novi standard je zahteval, da imajo vsa motorna vozila in prikolice edinstveno 17-mestno identifikacijsko številko vozila, ki je sestavljena iz več delov s posebnimi kodami.

VIN številko lahko najdete na svojem motorju superbike, čoperju, mopedu, štirikolesniku, motorju za motokros in celo na električnem skuterju. Nekateri dirkalni motorji nimajo VIN številke, ker jih ni mogoče registrirati, če pa gre za motor, ki ga po zakonu lahko vozite po cesti, pa ta mora imeti VIN številko. Upoštevajte, da je lokacija VIN številke na motorju odvisna od tipa motorja.

VIN številka je natisnjena na nalepki ali vgravirana v kovino in je ni mogoče odstraniti, zamenjati ali jo spreminjati.

Kako najdem VIN številko svojega motorja

VIN številka je potrebna v različnih primerih identifikacije vozila, zato jih proizvajalci običajno namestijo na nezamenljive dele. Lokacija VIN številke na motorjih se razlikuje glede na proizvajalca, običajno pa jo najdemo v bližini krmila (na nosilcu krmila), na okvirju ali v redkih primerih na spodnjem delu motorja.

Ne pozabite preveriti dokumentov o registraciji in zavarovanju motorja, saj tudi ti vsebujejo VIN številko. Prepričajte se, da se številke v dokumentih in na motorju ujemajo.

Katere informacije nudi VIN dekodirnik za poročilo o zgodovini motorja

Glavni namen VIN številke je še vedno identifikacija vozila. Vendar pa lahko kupci rabljenih motornih koles hitro preverijo VIN številko, jo dekodirajo in pridobijo poročilo o zgodovini motorja.

Naš brezplačni VIN dekodirnik lahko preizkusite kadarkoli, da se prepričate, ali je VIN številka zakonita in poiščete osnovne podatke o motorju, vključno z njegovim proizvajalcem, znamko, modelom, letnikom in seznamom opreme.

Poleg tega popolno poročilo o zgodovini motorja zagotavlja več dragocenih informacij o preteklosti motorja, ki jih morda ne pozna niti njegov lastnik. Celovit pregled VIN številke motorja na spletni strani carVertical vam lahko razkrije:

Nazaj prevrten števec kilometrov

Zapise o kraji

Škodo (včasih tudi s fotografijami)

Datume registracije in pregledov

Spremembe lastništva

Informacije o lastništvu (title) motornega kolesa

Težave in vpoklice določenega modela

Evidenca o zgodovini pomaga oceniti stanje motornega kolesa in predvideti morebitne stroške in varnostna tveganja. Pri nakupu rabljenega motornega kolesa ne varčujte in si zagotovite pregled celotne zgodovine motorja.

Kakšna je razlika med brezplačnim preverjanjem VIN številke motorja in popolnim poročilom o zgodovini motorja?

Naš brezplačni VIN dekodirnik nudi samo osnovne identifikacijske podatke vozila, ki so na voljo brezplačno. Hiter pregled VIN številke razkrije znamko motorja, model, leto izdelave in seznam opreme.

Zapisi o prevoženih kilometrih, zgodovina škode, fotografije in druge zaželene informacije, navedene v popolnem poročilu o zgodovini, pa niso na voljo brezplačno. Sodelujemo z izvajalci dražb, zavarovalnicami, proizvajalci in drugimi institucijami za dostop do zanesljivih baz podatkov po vsem svetu, s čimer našim strankam zagotovimo podrobne informacije.

Dekodiranje VIN številke motornega kolesa

VIN številke motornih koles imajo enako obliko kot VIN številke avtomobilov: kombinacija 17 znakov, ki jih je mogoče ločiti na več delov za dekodiranje. Oglejmo si različne razdelke identifikacijske številke vozila:

Svetovna označba proizvajalca (WMI)

Prvi trije znaki na VIN številki predstavljajo kodo WMI, ki označuje proizvajalca motornega kolesa:

1. znak označuje državo, v kateri je bil motocikel izdelan. Znaki na tem mestu segajo od številk do črk in vsaka država ima določen znak.

2. znak označuje ime blagovne znamke. Na primer, »Y« pomeni »Yamaha«, »S« kot »Suzuki«, »K« ali »S« pa kot »Kawasaki«.

3. znak označuje proizvajalca ali tip motornega kolesa (ATV, skuter, superbike, motor za motokros itd.).

Razdelek WMI ima lahko drugačno strukturo, če motor ni serijsko proizveden.

Deskriptor vozila (VDS)

Naslednjih 5 znakov predstavlja razdelek z opisom vozila, ki razkriva večino podrobnosti o motorju. VDS označuje znamko, velikost motorja, tip in vrsto okvirja. Pomen in postavitev znakov v tem razdelku sta odvisna od proizvajalca.

Kontrolna številka

Kontrolna številka za varnostno preverjanje zagotavlja, da je VIN številka zakonita. Ta številka je rezultat posebne matematične operacije vseh drugih znakov VIN številke. VIN številka je napačna ali lažna, če se rezultat ne ujema s kontrolno številko. VIN dekodirniki izvedejo omenjeno operacijo med preverjanjem VIN številke.

Identifikator vozila (VIS)

Razdelek za identifikacijo vozila je sestavljen iz zadnjih 8 znakov in nam pove modelno leto, tovarno in edinstveno serijsko številko motorja.

Pri nakupu rabljenega motorja lahko vedno preverite 10. znak, ki razkriva modelno leto: »1«, »2«, naslednje številke pa predstavljajo letnice »2001«, »2002« itd. Črka »A« stoji za »2010«, medtem ko je »B« »2011« itd.

Zakaj je preverjanje VIN številke motornega kolesa pomembno?

Motorna kolesa so lahko zaletena, ukradena, prevaranti spreminjajo njihovo kilometrino in druge stvari. Nihče ne želi preplačati poškodovanega blaga. Še bolj pomembno pa je vedeti, da je motor, ki ga kupujete varen, pri tem pa vam bo pomagal pregled VIN številke motornega kolesa.

Medtem ko vam brezplačno preverjanje VIN številke motornega kolesa pomaga ugotoviti, ali je VIN številka pristna (in potrditi druge osnovne podatke), pa popolno poročilo o zgodovini razkrije različne pravne in fizične težave ter vam pomaga oceniti morebitne stroške.

Številne kupce rabljenih motornih koles premamijo nizke cene motorjev, ki so bili poškodovani. Strokovnjaki se strinjajo, da nakup poškodovanega kolesa ni napačna odločitev, če vemo, kakšna je bila škoda in, če je bilo vozilo dejansko popravljeno ter kako dobro je bilo popravljeno. Zamenjava posameznih poškodovanih delov in karoserije je enostavna, vendar so poškodbe okvirja najhujše in jih pogosto ni vredno popraviti.