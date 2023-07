Dekoder VIN: poiščite in preverite katerokoli številko VIN

Kako uporabiti dekoder VIN za preverjanje številke VIN?

Uporaba našega univerzalnega pregledovalnika VIN je tako preprosta, kot je le mogoče:

V polje Vpišite številko VIN vnesite 17-mestno številko VIN svojega vozila. Kliknite Preveri avtomobil.

V večini primerov bo dekoder VIN brezplačno zagotovil nekaj osnovnih informacij. Ti podatki morajo zadoščati za:

Preverbo, ali je številka VIN resnična

Potrditev, ali se številka VIN ujema z vozilom, ki ga preverjate

Pomaga vam dekodirati številko tako, da jo razčleni na dele

Za dostop do več podrobnosti o vozilu, kot so podatki o prevoženih kilometrih, škodi na vozilu, starih fotografijah in zapisih o tatvinah, lahko pridobite Poročilo o zgodovini carVertical.

Kaj je številka VIN (Vehicle Identification Number — identifikacijska številka vozila)?

Identifikacijska številka vozila (VIN) je edinstvena koda, ki označuje (skoraj) vsako vozilo na svetu. Proizvajalci avtomobilov so jo začeli uporabljati sredi 20. stoletja, vendar so brez strogih standardov vsi proizvajalci izdelali lastne številke VIN – različne dolžine, pomene itd.

Sedanji standard je bil izdan leta 1981. Zahteva, da so številke VIN dolge 17 znakov in brez črk O (o), I (i) in Q (q), da bi se izognili zamenjavi s podobnimi številkami – 0, 1 in 9.

Avtomobilska številka VIN je razdeljena na več delov. Vsak od njih vsebuje edinstvene informacije o letu in državi izdelave vozila, značilnostih, seznamu možnosti itd. Čeprav je ugotavljanje pomena številke VIN lahko težavno, so dekoderji VIN, kot je naš, dober začetek.

Poleg tega lahko s številko VIN dostopate do zapisov v globalnih podatkovnih zbirkah. Te informacije so zelo koristne pri nakupu rabljenega vozila — z njimi se boste izognili prevaram, kot so izbris prevoženih kilometrov, skrite poškodbe in drugo.

Kako najti identifikacijsko številko vozila VIN?

Ker je identifikacijska številka VIN potrebna za shranjevanje različnih zapisov, morate vedeti kje jo lahko najdete. Identifikacijska številka je vedno nameščena na varnih mestih v vozilu, tako da je nihče ne more nehote poškodovati ali odstraniti. Najpogostejša mesta, kjer lahko najdete identifikacijsko številko VIN so:

Pod pokrovom motorja — identifikacijska številka vozila VIN se pogosto nahaja pod ohišjem motorja.

— identifikacijska številka vozila VIN se pogosto nahaja pod ohišjem motorja. Armaturna plošča na voznikovi strani — stopite iz avtomobila in jo poiščite za vetrobranskim steklom.

— stopite iz avtomobila in jo poiščite za vetrobranskim steklom. Stebriček vrat na voznikovi strani — odprite voznikova vrata in poiščite ploščico z identifikacijsko številko VIN na notranji strani stebrička.

— odprite voznikova vrata in poiščite ploščico z identifikacijsko številko VIN na notranji strani stebrička. Prednji del okvirja — pri starejših vozilih je pogosto na notranji strani oboda sprednjega kolesa.

— pri starejših vozilih je pogosto na notranji strani oboda sprednjega kolesa. Požarni zid — v nekaterih starejših avtomobilih je identifikacijska številka VIN navedena na požarnem zidu, ki se nahaja med kabino in prostorom motorja.

To so lokacije na avtomobilu, najdete pa jih lahko tudi na dokumentih o vozilu (registracija) in na potrdilu o zavarovanju. Zapomnite si, da se morajo vse identifikacijske številke VIN ujemati.

Katere informacije vsebujeta VIN dekoder in poročilo o zgodovini avtomobila?

Iskalnik carVertical VIN skenira zbirke podatkov trgovcev, servisov, poročil o prodaji avtomobilov in podjetij za najem po vsem svetu ter vam zagotavlja vse vrste informacij, od rednega preverjanja prevoženih kilometrov do fotografij poškodb.

Medtem ko brezplačni dekoder identifikacijske številke VIN zagotavlja le osnovne podatke, lahko iz polnega poročila o zgodovini vozila carVertical izveste naslednje:

Brisanje števila prevoženih kilometrov.

Evidenca tatvin organov kazenskega pregona.

Škode (včasih celo fotografije po nesrečah).

Datumi registracije in inšpekcijskih pregledov.

Podatki o lastništvu vozila (ali je bilo uporabljeno kot taksi, najemno vozilo, policijsko vozilo itd., ali je bilo poškodovano zaradi vode itd.).

Originalna oprema.

Posebne težave in odpoklici modela.

Država porekla, vzorčno leto.

V našem vzorčnem poročilu o zgodovini vozila si lahko ogledate, kaj lahko preverjanje identifikacijske številke VIN pove o vašem avtomobilu.

Z brezplačnim dekoderjem identifikacijske številke VIN pa lahko preverite naslednje podatke o avtomobilu:

Proizvajalec.

Model.

Leto.

Informacije o osnovni opremi.

Razčlenitev identifikacijske številke VIN.

Pri nakupu rabljenega avtomobila ne tvegajte lastne varnosti — vnesite identifikacijsko številko VIN v naš dekoder VIN in takoj odkrijte morebitne varnostne težave in probleme.

Brezplačno preverjanje identifikacijske ptevilke VIN v primerjavi s poročilom o zgodovini avtomobila – zakaj se razlikujejo?

Če poznate poročila o zgodovini avtomobila in brezplačne dekoderje identifikacijske številke VIN, verjetno že veste, kakšna je razlika v količini informacij, ki jih zagotavljajo. Razlog za to je preprost – večina informacij ni brezplačnih.

Brezplačno preverjanje identifikacijske številke VIN večinoma zagotavlja podatke, ki so dostopni brezplačno. Vedno vam lahko povemo znamko, model in leto izdelave avtomobila. V nekaterih primerih lahko dostopamo do še več podatkov: npr.: za nekatere avtomobile vam lahko podamo osnovne specifikacije vozil. Tehnično lahko vse te informacije poiščete na internetu, vendar dejanski iskalnik VIN to stori v nekaj sekundah in vam prihrani veliko časa.

Informacije, ki jih lahko najde naš brezplačni dekoder VIN, se razlikujejo od vozila do vozila.

Ko gre za popolno poročilo o zgodovini vozila, se poglobimo v različne plačljive zbirke podatkov po vsem svetu. carVertical je vzpostavil močne poslovne odnose z avkcijami hišami, zavarovalnicami, proizvajalci in drugimi institucijami, da bi pridobil čim več dragocenih in zanesljivih podatkov.

Ne samo, da ti podatki niso brezplačni — običajni posameznik jih ne bo mogel vedno preprosto kupiti.

Kako dekodirati identifikacijsko številko vozila (VIN)?

Identifikacijska številka je sestavljena iz 17 znakov, ki so razdeljeni v več delov. Tehnično lahko dešifrirate identifikacijsko številko VIN tudi brez dekoderja. Vsak znak ima določen pomen.

Svetovna označba proizvajalca (World Manufacturer Identifier — WMI)

Prvi del, znan kot koda WMI, je sestavljen iz treh znakov.

Prvi prikazuje državo porekla in je lahko ali številka »1« (ZDA) ali črka »Z« (Italija).

Drugi znak prikazuje ime blagovne znamke. Na primer, »A« je za »Audi«, »B« je za »BMW«, »N« je za »Nissan«. Vendar pa včasih »A« predstavlja britanske proizvajalce ali »R« lahko predstavlja »Audi«. Zato je v razdelku WMI potreben še en (tretji) znak.

Zadnja razkriva oznako proizvajalca, ali gre za limuzino, kabriolet, terensko vozilo ali katero koli drugo vrsto karoserije.

Struktura razdelka WMI je nekoliko drugačna, če vozilo ni serijsko izdelano.

Deskriptor vozila (Vehicle Descriptor Section — VDS)

Drugi razdelek je razdelek deskriptorja vozila (VDS) in je sestavljen iz petih znakov. Vsebujejo informacije o velikosti in tipu motorja, zavornem sistemu, seriji avtomobilov, modelu in stilu karoserije. Vsak znak predstavlja različne lastnosti, njihov pomen pa je odvisen od proizvajalca.

Označba vozila (Vehicle Identifier Section — VIS)

Zadnjih 9 znakov je razdelek identifikacije vozila ali VIS. Informacije v tem razdelku se razlikujejo glede na to, ali je proizvajalec ameriški, evropski ali azijski.

Pri ameriških vozilih prvi dve številki označujeta modelno leto in proizvodni obrat, preostali znaki pa so serijska koda.

Pri vozilih EU mora VIS zagotoviti le »jasno identifikacijo določenega vozila«.

Nedvomno bo imelo veliko vozil enako konfiguracijo in bodo sestavljena na isti lokaciji, zato se bo njihova identifikacijska številka VIN razlikovala le po serijski številki.

Ugotavljanje leta modela brez preglednice je zapleteno. »1« je na primer 2001 in »2« 2002, »A« je 2010, »B« pa 2011.

Vsaka tovarna ima tudi svoje kodiranje, zato je najbolje, da najprej najdete znak in ga nato poiščete v preglednici.

Kontrolna števka

To je najkrajši del in vsebuje samo en znak – »kontrolno števko«. Ta števka je rezultat matematične operacije, ki vključi vse druge znake VIN v formulo.

Če je vsaj en znak ponarejen ali napačen, se rezultat ne bo ujemal s kontrolno števko. Kontrolno števko lahko izračunate sami, ne da bi opravili iskanje identifikacijske številke VIN.

V ameriških in kitajskih avtomobilih je kontrolna števka vedno 9. znak identifikacijske številke VIN. Pri vozilih EU natančni položaj ni določen.

Zakaj je identifikacijska številka VIN pomembna?

Številka VIN je kot osebna identifikacijska številka – je glavni identifikator in imetnik informacij. Identifikacijska številka VIN ni samo pomembna – potrebna je, če želite vozilo voziti zakonito. Razrije pa tudi bistvene informacije.

Nakup rabljenega avtomobila brez skritih težav in napak je kot dobitek na loteriji. Toda, zahvaljujoč identifikacijske številki VIN so možnosti za dosego tega »jackpota« veliko večje.

Pridobitev pregledne zgodovine avtomobila

Identifikacijska številka vozila je edini del, ki je potreben za preverjanje zgodovine avtomobila. Zahvaljujoč se 17-znakovnemu formatu, ki se uporablja po vsem svetu, je mogoče servisne zapise, pravne težave, odškodnine, podatke o prevoženih kilometrih in druge vnose povezati z eno kodo.

To drži tudi, če je bil avtomobil v različnih državah. Pregledi zgodovine postajajo navada mnogih kupcev rabljenih avtomobilov, saj je na voljo vedno več bistvenih podatkov.

Ugotavljanje, ali so dokumenti o vozilu zakoniti

Pri nakupu rabljenega avtomobila ne smete izpustiti preverjanja, ali se podatki identifikacijske številke VIN v dokumentih in na vozilu ujemajo. Lažna registracija vozil in drugi pravni dokumenti so še vedno pogost problem. Veliko ljudi pade v past prevarantov samo zato, ker ne preverijo ujemanja identifikacijske številke VIN.

Preverjanje opreme in tehničnih specifikacij

Iskanje vozila z natančno barvo in opremo je ena stvar, vendar preverjanje, ali so te funkcije tovarniško izdelane, ne bi smelo biti manj pomembno.

Nekateri ljudje »nadgradijo« svoje avtomobile z zamenjavo sedežev, odbijačev, zamenjavo barve ali celo vstavitvijo drugega motorja – mnoge od teh »nadgradenj« so slabo nameščene ali preprosto ne bi smele biti tam.

Vedno preverite, ali se barva, motor, sedeži in druge glavne značilnosti v originalni opremi in tehničnih specifikacijah ujemajo z dejanskim avtomobilom. V nasprotnem primeru lahko za te slabe »nadgradnje« izveste v servisni delavnici (ali slabše).

Različne metode identifikacije vozila

Identifikacijska številka VIN je le eden od več načinov za identifikacijo vozila.

Več načinov identifikacije je potrebnih iz različnih razlogov, vključno za odkrivanje različnih vrst goljufij. S tem v zvezi je standard ISO VIN najbolj zanesljiv način identifikacije vozila.

Stare identifikacijske številke VIN

Naš univerzalni VIN dekoder ne deluje s starimi VIN formati zaradi različnega oblikovanja. Vozila, izdelana med letoma 1954 in 1981, uporabljajo različne formate identifikacijske številke VIN, zato boste morali najti posebno orodje zato, da bi jih razvozlali.

Kljub temu je tudi modele pred letom 1981 mogoče ukrasti, poškodovati ali odpisati, tako kot vsako drugo vozilo. Zato so stare številke VIN še vedno potrebne.

Številka okvirja ali podvozja (zlasti na Japonskem)

Številke VIN na Japonskem niso tako pogoste. Namesto tega država pogosto uporablja številke podvozja ali okvirja, katerih oblika je popolnoma drugačna od standardne 17-mestne kode.

Običajni dekoderji ne prepoznajo »številk šasije« in »številk okvirja« japonskih vozil, zato boste morali poiskati dekoder, ki je zasnovan posebej zanje.

Številke registrskih tablic

Večina držav zahteva, da registrirate vozilo za uporabo na javnih cestah. To pomeni, da obstajajo podatkovne zbirke, ki hranijo podatke o vsakem vozilu na podlagi registrskih tablic. Pogosto so preverjanja registrskih tablic brezplačna, vendar je to odvisno izključno od države.

Ta pregled ne bi smel vsebovati več kot osnovne informacije, kot so znamka in model vozila, naziv in zavarovalniški status. Poleg tega ni niti približno tako koristen v čezmejnih primerih.