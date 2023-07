carVertical

Velikokrat pri preverjanju zgodovine od tebe želijo podatke o registraciji vozila, številko registrske tablice in druge informacije.

Po drugi strani pa boš pri carVerticalu potreboval samo VIN številko, ki je pogosto na voljo v spletnih oglasih vozil. Četudi je med oglasi ne najdeš, pa je velika verjetnost, da ti bodo prodajalci raje zaupali VIN številko, kot občutljive osebne podatke.

VIN številka je edino zanesljivo orodje za identifikacijo – ta ostane ista od trenutka, ko avtomobil zapusti tovarno. To nam omogoča, da vozila preverimo ne glede na to, kje so bila v preteklosti.