carVertical
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EE flag
Эстония

Входит в Топ-3 европейских стран по количеству авто со скрученным пробегом.

Глобальный рейтин
#19
Индекс
-88,5
150
130
110
90
70
50
30
10
в среднем
-10
-30
-50
-70
-90
-110
-130
-150
-142,7
lv flag
-141,9
ua flag
-108,4
lt flag
-100,8
ro flag
-88,5
ee flag
-56,3
bg flag
-48,8
pl flag
-47,2
rs flag
-7,8
hr flag
-4
hu flag
4
sk flag
23,3
cz flag
35,3
be flag
38,8
us flag
40,7
ch flag
41,1
fi flag
42,3
si flag
51,6
se flag
75,6
dk flag
79,9
fr flag
90,8
it flag
96,8
de flag
126
gb flag

Доля автомобилей со скрученным пробегом

18,24%

Глобальный рейтин: #21

Средняя величина скрученного пробега

46 446 km

Глобальный рейтин: #12

Доля поврежденных автомобилей

54,53%

Глобальный рейтин: #16

Среднее количество поврежденных автомобилей

3 541 €

Глобальный рейтин: #10

Доля импортированных подержанных автомобилей

76,12%

Глобальный рейтин: #21

Средний возраст зарегистрированных автомобилей

10,44

Глобальный рейтин: #20

Хотите узнать о б/у автомобиле или мотоцикле? Просто введите VIN-код и получите подробный отчет.

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Тема
Доля автомобилей со скрученным пробегом
-----
Средняя величина скрученного пробега
-----
Доля поврежденных автомобилей
-----
Среднее количество поврежденных автомобилей
-----
Доля импортированных подержанных автомобилей
-----
Средний возраст зарегистрированных автомобилей
-----

Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира

Хотите узнать о б/у автомобиле или мотоцикле? Просто введите VIN-код и получите подробный отчет.

Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира

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Об индексе

Индекс прозрачности рынка carVertical позволяет определить уровень скрытой или ложной информации, предоставляемой клиенту при покупке подержанного автомобиля. Исследование было проведено в 23 странах, где carVertical оказывает услуги по составлению отчетов об истории транспортных средств в течение не менее чем одного года.

Исследование основано на данных из реальных отчетов об автомобилях, приобретенных нашими клиентами в течение 12 месяцев. Мы использовали только сведения из отчетов, которые соответствуют нашим внутренним стандартам качества (например, качественный отчет должен содержать не менее трех записей с показаниями одометра).

Автомобиль считается импортированным, если он имеет историю вне страны приобретения.

При расчете среднего количества поврежденных автомобилей были исключены незначительные повреждения стоимостью менее 500€ (например, сломанное зеркало заднего вида или небольшие царапины). Чтобы сравнить ситуацию в разных странах, средний показатель был разделен на ВВП на душу населения.

Индекс прозрачности рынка carVertical основан на 6 факторах, дающих в совокупности максимальную оценку 1,2. Поскольку прогнозируемое влияние этих факторов на прозрачность рынка может быть различным, эксперты carVertical присвоили им разные значения.

Общий результат
1.2
0.3

Доля автомобилей со скрученным пробегом (%)

0.15

Средняя величина скрученного пробега (km)

0.2

Доля поврежденных автомобилей (%)

0.2

Relative damage value *Среднее количество поврежденных автомобилей было разделено на ВВП на душу населения в стране.

0.3

Доля импортированных подержанных автомобилей (%)

0.05

Средний возраст зарегистрированных автомобилей