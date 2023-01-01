Декодер VIN Audi
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Что такое VIN-код Audi?
Каждый автомобиль Audi имеет идентификационный номер транспортного средства (VIN). Он представляет из себя 17-значный буквенно-цифровой код, являющийся уникальным для каждого автомобиля или мотоцикла Audi в мире.
Проверка VIN-кода Audi часто является первым шагом покупки подержанного автомобиля. Она не только покажет вам технические характеристики любого транспортного средства, но и предоставит ценную информацию о прошлом автомобиля. Крупные аварии, криминальные и страховые события – всё это вы можете узнать из VIN-кода Audi.
Что содержит VIN-код Audi?
VIN-код Audi может быть поделен на три сегмента, каждый из которых предоставляет различную информацию о транспортном средстве. Исходя из идентификатора мирового производителя (WMI, символы 1-3), раздела описания транспортного средства (VDS, символы 4-9) и раздела идентификатора транспортного средства (VIS, символы 10-17), вы найдете следующую информацию:
- страна происхождения, производителя, тип ТС;
- важные характеристики, такие как тип двигателя, трансмиссии, кузова и т.д.;
- завод-изготовитель и серийный номер
Где найти VIN-код Audi?
VIN-код вашего Audi должен находиться в регистрационных документах, а также в страховом полисе. Однако, вы также можете найти его непосредственно на автомобиле. Для этого проделайте следующие шаги:
- стойте около ветрового стекла со стороны водительской двери;
- постарайтесь найти металлическую пластину на приборной панели за ветровым стеклом;
- VIN-код вашего Audi выглядит примерно так: WAUEA88DXTA287834
Также вы можете найти VIN-код на раме, где боковая дверь водителя защелкивается в автомобиле.
Проверка истории Audi
Введите ваш VIN-код Audi в наш VIN-декодер для полной цифровой проверки вашего автомобиля. VIN-код является уникальным и неизменным, что позволяет использовать его в роли ключа при регистрации различных исторических данных о транспортном средстве. Наш декодер объединяет информацию из государственных и страховых баз, чтобы представить вам отчет, в том числе содержащий:
- прошлые фотографии вашего автомобиля Audi;
- историю ДТП;
- криминальную историю;
- случаи скручивания пробега;
- историю владения;
- историю отзывных кампаний.
Обратите внимание, что содержимое отчета может быть разным в зависимости от вашей страны и других факторов.
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Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира