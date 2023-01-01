carVertical
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Свяжитесь с нами

Узнай историю будущего или нынешнего транспортного средства

Получи отчет, чтобы избежать невыгодных сделок, быстрее продать или узнать о безопасности транспортного средства.

  • Скручивание пробега
  • Повреждения
  • Архивные фото
  • Отзыв производителем
  • Смена владельца
  • Данные об угоне

Пробег

Ориентировочные ремонтные расходы

Повреждения

Выбирай с умом

Убедись, что новое транспортное средство надежно

  1. 01

    Избегай дорогостоящих ошибок

    Узнай историю транспортного средства, чтобы не купить «поглотитель денег».

  2. 02

    Экономь драгоценное время

    Тест-драйвы иногда длятся часами, поэтому отсекай лишнее перед поездкой.

  3. 03

    Торгуйся для выгодной сделки

    Найди новый автомобиль, а мы позаботимся о фактах для снижения цены.

Избегай дорогостоящих ошибок

Узнай историю транспортного средства, чтобы не купить «поглотитель денег».

Узнай все о транспортном средстве и обеспечь ему должный уход

Ухоженный механический друг всегда будет готов к твоим приключениям

Узнай все о транспортном средстве и обеспечь ему должный уход

Ухоженный механический друг всегда будет готов к твоим приключениям

Любопытство бывает полезным

Будучи интересной, история транспортного средства может скрывать слабые места и проблемы безопасности, которые нужно решить.

Экспертная помощь по уходу за автомобилем

Новые продукты и руководства по уходу в нашем блоге – для счастья твоего транспортного средства.

Что мы проверяем при подготовке отчета

carVertical имеет доступ к одной из крупнейших сетей баз данных по учету транспортных средств. Она содержит безмерный объем данных со всего мира.

Повреждения

Никому не нужно транспортное средство со скрытыми повреждениями. Это может привести к переплате или проблемам с безопасностью на дорогах.

Скручивание пробега

Махинации с пробегом встречаются чаще, чем вы думаете. Вы не только переплатите за транспортное средство, но и можете получить крупный счет за ремонт.

Архивные фото

Знание того, как транспортное средство выглядело в прошлом, очень важно для понимания истории и выявления поврежденных или слабых мест.

Отзыв производителем

Как правило, производители проводят отзыв для устранения опасных дефектов. Проверьте безопасность транспортного средства до выезда на дорогу.

Смена владельца

Знание того, сколько владельцев было у транспортного средства, поможет понять, часто ли его продавали. Это может указывать на серьезные проблемы.

Данные об угоне

Мы проверяем миллионы записей международных и национальных правоохранительных органов, чтобы убедиться, что транспортное средство не было в угоне.

Отчет об истории транспортного средства

Не попадись на дорогой ремонт – проверь историю транспортного средства. Просто введи VIN-код и получи полный отчет.

Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира

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Пора продавать? Мы о тебе позаботились

Не занижай цену своего транспортного средства – заключи выгодную сделку

Выдай полную историю

История транспортного средства звучит слишком хорошо? Подтверди ее отчетом от carVertical.

Прозрачность укрепляет доверие

У покупателей б/у автомобилей есть веские причины для подозрений – надежные факты могут их успокоить.

Пробег: 127000 km

Цена: 22 500 €

Полные данные для быстрых продаж

Даже при сложном прошлом транспортного средства, благодаря проверке истории ты продашь его быстрее.

Получи козырь для торга

Наглядное доказательство состояния авто может помочь оправдать более высокую запрашиваемую цену.

Лидеры в применении данных автомобиля

Мы постоянно внедряем инновации, создаем инструменты и вводим функции, принося мир данных о транспортных средствах в твой дом.

Самый актуальный отчет по истории транспортного средства

При каждой проверке истории, мы собираем и обрабатываем данные из более 1000 глобальных источников – сложная процедура для простого и интуитивно понятного отчета.

Исследования на основе данных

Обработка такого объема данных дает carVertical исключительные возможности по исследованию тенденций авторынка. Мы делимся этой информацией в рамках нашей миссии прозрачности.

Отчет – это еще не все

Мы хотим показать миру, что автомобильные данные – это гораздо больше, чем просто история транспортного средства, и намерены продемонстрировать это в будущем!

Еще больше преимуществ для автомобильного бизнеса

Наши возможности понравятся автосалонам, сайтам объявлений, страховым компаниям и прочим

Easier to understand for you and your customers

Легче понять тебе и твоим клиентам. Наш отчет по истории транспортного средства имеет интуитивно понятное оформление и полезные советы.

More data – more profit

Больше данных – больше прибыли. Мы постоянно расширяем пул источников данных – каждый новый источник означает больше возможностей экономии для наших клиентов.

Developing our B2B offerings

Разработка бизнес-предложений. carVertical стремится развить успех на рынке бизнеса, совершенствуя наши бизнес-предложения.

Стать бизнес-партнером
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Служба поддержки клиентов всегда готова прийти на помощь

Наша служба поддержки будет рада помочь по любому вопросу. Напиши сообщение, и мы обязательно ответим.

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