Почему carVertical лучше конкурентов?
Хотя с каждым годом на рынок выходит всё больше сервисов по проверке транспортных средств, carVertical предлагает решение, подходящее практически всем. Если ты покупаешь, продаешь транспортное средство или занимаешься транспортным бизнесом, наш сервис – для тебя.
VIN – это всё, что тебе нужно
Для проверки истории транспортного средства многие сервисы просят предоставить его регистрационные данные, номерные знаки и другие сведения.
А всё, что нужно с carVertical, — это VIN-код, который часто включают в объявления о продаже транспортного средства в сети. Даже если он не указан, продавцы охотнее предоставят этот код, чем конфиденциальные данные, позволяющие установить личность владельца.
Самое главное, что VIN — это единственное надежное средство идентификации, которое не меняется после выхода транспортного средства с завода. Это позволяет получать сведения о транспортных средствах независимо от того, где они находились в прошлом.
Проверка информации об автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах
VIN-код служит для идентификации практически всех транспортных средств — автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов, автофургонов и т. д. Технически этот код можно использовать для проверки истории любого вида транспортного средства, но многие сервисы поиска по VIN-коду в основном ориентированы на автомобили, предоставляя владельцам других транспортных средств худшие отчеты (или не предоставляя их вообще).
Мы предлагаем подробную проверку истории всем клиентам и постоянно совершенствуем наш сервис для мотоциклистов и других пользователей!
Лидеры в применении данных автомобиля
Мы постоянно внедряем инновации, создаем инструменты и вводим функции, принося мир данных о транспортных средствах в твой дом.
Для профи и обычных пользователей
Проверка истории транспортного средства — относительно новое явление, и она может показаться обычному пользователю технически сложной. Но это не так!
Удобные способы оплаты
carVertical предлагает разные варианты оплаты. Кроме кредитных карт (включая AMX и Discover!), можно использовать PayPal и даже криптовалюту.
Лучший бизнес-партнер по истории ТС
Наши услуги ориентированы не только на индивидуальных клиентов, но и на компании.
Отчет об истории транспортного средства
Не попадись на дорогой ремонт – проверь историю транспортного средства. Просто введи VIN-код и получи полный отчет.
Нашим отчетам доверяют более 1 800 000 человек в более чем 28 странах мира