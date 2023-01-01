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Вин декодер Harley Davidson

Используй цифровой Вин декодер Harley Davidson для получения бесплатных базовых сведений о мотоцикле или создания полного отчета об истории мотоцикла — с указанием пробега, повреждений и других записей.

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Harley-Davidson, Inc. — американский производитель тяжелых мотоциклов типа «крузер» с большим двигателем. Компания была основана в 1903 г., пережила Великую депрессию, 2 мировые войны и множество экономических кризисов.

Сегодня мотоциклы Harley Davidson ценятся за высокое качество сборки и привлекательный дизайн. Выделяясь на фоне конкурентов, эта марка является одной из самых культовых в мире.

Что такое Вин код Harley Davidson?

Вин код — это уникальное для каждого мотоцикла сочетание 17 символов. Вин код Harley Davidson — это индивидуальный идентификатор для распознания мотоцикла. Вин код нужен при страховании, регистрации или проверке истории мотоцикла.

Компания Harley Davidson начала применять нынешний 17-значный формат Вин кода в 1981 г. У ранних моделей в качестве Вин кода выступал номер двигателя, содержавший меньше символов. Например, у моделей 1930-1962 годов были 8-значные Вин коды, включавшие лишь год выпуска, маркировку модели и серийный номер. У более поздних моделей первая цифра серийного номера была нечетной в нечетный год выпуска и четной в четный год.

Что содержит Вин код Harley Davidson?

Вин код Harley состоит из 3 основных частей, позволяющих с первого взгляда получить некоторые сведения:

  • Всемирный идентификационный код производителя (WMI) (символы 1-3) отображает страну производителя, марку и тип транспортного средства;
  • Описательная часть транспортного средства (VDS) (символы 4-9) отображает тип двигателя и технические характеристики мотоцикла;
  • Отличительная часть транспортного средства (VIS) (символы 10-17) включает год модели, сборочный завод и уникальный серийный номер.

То есть если WMI содержит «1HD», то мотоцикл сделан в США, а «MEG» — что в Бразилии. С технической точки зрения, расшифровать Вин код можно и вручную, но Вин декодер Harley Davidson сделает это за считанные секунды.

Где искать Вин код Harley Davidson?

Расположение Вин кода на мотоцикле

Производители ставят Вин коды на несъемные или редко заменяемые детали, во избежание мошенничества и случайного удаления. В большинстве случаев Вин коды Harley штампуются с правой стороны рамы, у рулевой колонки. Порой наклейку с Вин номером можно найти на передней нижней трубе.

В регистрационных и страховых документах также указан Вин номер мотоцикла. Помни, что цифры в документах и на изделии должны совпадать.

Какие модели Harley Davidson проверяются нашим Вин декодером?

Вин декодер Harley Davidson работает лишь с мотоциклами с 1981 года выпуска, т.е. Вин код должен содержать 17 символов. На carVertical можно проверить многие старые и все современные мотоциклы Harley Davidson, включая:

  • туристические мотоциклы — Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;
  • крузеры — Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;
  • туристические мотоциклы Grand American — Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;
  • спортивные мотоциклы — Nightster, Sportster;
  • трехколесные мотоциклы — Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Покупая подержанный или проверяя свой мотоцикл Harley Davidson, можно расшифровать его Вин номер, чтобы убедиться в его соответствии марке, модели и другой важной информации.

Проверка истории Harley Davidson: что можно узнать по Вин коду Harley Davidson?

Приобретая подержанный мотоцикл без знания его истории, покупатели рискуют нарваться на мошенников. Поврежденные и угнанные мотоциклы продаются в разных странах, причем ни покупатели, ни даже продавцы могут не знать, что переплачивают за них. Хотя бесплатный Вин декодер Harley Davidson может помочь с проверкой некоторых базовых данных, полный отчет об истории Harley Davidson может выявить:

  • скручивание пробега
  • факт списания
  • данные предыдущих повреждений
  • угоны
  • оригинальность комплектации

Наша задача — защитить покупателей подержанных транспортных средств от мошенничества и дать им преимущество в переговорах. Мы сотрудничаем с производителями, дилерскими центрами, страховыми компаниями, СТО, центрами техосмотра, другими учреждениями и ассоциациями, чтобы обеспечить актуальные и достоверные отчеты об истории мотоциклов Harley-Davidson.

Отчет об истории транспортного средства

Не попадись на дорогой ремонт – проверь историю транспортного средства. Просто введи VIN-код и получи полный отчет.

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Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 25+ странах мира

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