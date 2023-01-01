Вин декодер Kawasaki

Kawasaki — один из крупнейших производителей мотоциклов в мире и основной конкурент таких известных марок, как Yamaha, Honda и Suzuki. Компания Kawasaki Heavy Industries была основана в 1896 г., но занялась мотоциклами только в 1960 г., после приобретения Meguro Motorcycles.

Дочерняя компания Kawasaki Motors произвела фурор в прессе в 1983 г., представив 4-цилиндровый Kawasaki GPz900R Ninja с жидкостным охлаждением. Он положил начало легендарной серии «Ninja», в которую сегодня также входит мотоцикл Kawasaki Ninja H2R, 310 л.с., с турбонаддувом. Сегодня компания предлагает мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы и внедорожники.

Что такое Вин код Kawasaki?

Вин (идентификационный номер транспортного средства) — уникальное сочетание 17 символов для идентификации транспортных средств. Современный формат Вин был введен NHTSA в 1981 г.

У каждого мотоцикла Kawasaki есть Вин код, используемый при регистрации или страховании. Поиск по Вин коду Kawasaki предоставляет данные о смене владельца, несоответствии пробега, повреждениях и другие важные сведения.

Что содержит Вин код Kawasaki?

Каждый из 17 символов Вин кода отражает конкретные данные. Например, 10-й символ — это год выпуска модели («1» — 2001 г., «B» — 1981 или 2011 г. и т.д.). Это один из самых простых элементов.

Для ускорения расшифровки Вин номера можно разделить на 3 основных части:

Всемирный идентификационный код производителя (WMI). Первые 3 символа обозначают страну, производителя и тип транспортного средства;

Первые 3 символа обозначают страну, производителя и тип транспортного средства; Описательная часть транспортного средства (VDS). Раздел содержит символы от 4 до 9, обозначая марку, тип двигателя, тип кузова и включая контрольную цифру;

Раздел содержит символы от 4 до 9, обозначая марку, тип двигателя, тип кузова и включая контрольную цифру; Отличительная часть транспортного средства (VIS). Последние 7 символов обозначают год выпуска модели, сборочный завод и 6-значный серийный номер.

Простой поиск по Вин коду Kawasaki позволит получить все эти данные, а отчет об истории — важные сведения об истории мотоцикла.

Где искать Вин код Kawasaki?

Вин код мотоцикла похож на удостоверение личности: его подделка незаконна. Производители наносят Вин код на несъемные или редко заменяемые детали кузова. Этот код может быть выбит на металле или напечатан на наклейке. Размещение Вин кода Kawasaki зависит от типа транспортного средства:

мотоциклы — на рулевой колонке, под рулем ;

; квадроциклы — на левом/правом переднем лонжероне рамы, за колесом ;

; внедорожники — на переднем лонжероне рамы, под сиденьем, на лонжероне сиденья водителя или в передней части транспортного средства.

Вин код также можно найти в документе о регистрации транспортного средства. Если не можешь найти Вин код на мотоцикле Kawasaki, см. подробные инструкции в руководстве пользователя.

Какие модели Kawasaki проверяются Вин декодером?

Вин декодер Kawasaki работает с мотоциклами, выпущенными с 1981 г., которые используют формат из 17 символов. Вин декодер Kawasaki от carVertical можно использовать для проверки всех современных мотоциклов Kawasaki, включая:

гиперспорт — Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; облегченные мотоциклы — Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; ретро спорт — Z650RS, Z900RS ;

; классика — W800 ;

; приключенческий туризм — Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; крузеры — Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; двойного назначения — KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Многие мотоциклы Kawasaki в разное время были сняты с производства. Наш Вин декодер работает и с другими моделями, не включенными в этот список.

Проверка истории мотоцикла Kawasaki: что можно узнать по Вин коду?

Можно использовать Вин код Kawasaki для бесплатной проверки декодером (для подтверждения базовых данных). Для получения более важных сведений также стоит получить полный отчет об истории. Хотя мотоциклы Kawasaki надежны, многие из них, особенно из линейки Ninja, списывают по вине неопытных владельцев. Перед покупкой следует проверить Вин код мотоцикла и узнать о:

фальшивом пробеге

списании

обслуживании

истории повреждений

угонах

оригинальности комплектации

Не отдавай продавцу преимущество в переговорах — покупая мотоцикл Kawasaki, получи отчет об истории. Даже продавец не всегда знает проблемы предыдущих владельцев, поэтому раскрытие истории может быть реальной причиной не заключать сделку.