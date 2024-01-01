Политика возврата средств

carVertical всегда стремится предоставить наиболее полные и точные сведения о любом транспортном средстве. Однако мы понимаем, что порой отчет может не оправдать ожиданий. В настоящей Политике возврата средств изложены условия, при которых можно получить возврат кредитов.

Автоматический возврат кредитов за отчеты без найденной информации

При использовании кредитов для создания отчета carVertical: если в отчете нет исторических данных (как правило, в разделах Одометр, Повреждения и Хронология), он считается «отчетом без найденной информации». В таких случаях кредиты возвращаются автоматически.

Это мгновенный процесс, а возвращенные кредиты можно сразу же использовать для проверки другого транспортного средства.

Заявки на возврат кредитов

При отсутствии отчета без найденной информации (или возврата кредитов) вы все равно можете претендовать на возврат средств при следующих условиях:

в отчете есть ошибки или несоответствия;

отчет не получен;

другие учитываемые законом обстоятельства.

Чтобы иметь право на возврат кредитов, следует направить заявку в течение 30 дней с момента использования кредитов для создания отчета. Для оформления заявки на возврат отправьте нам письмо на адрес электронной почты support+lithuania@carvertical.com с описанием проблемы — мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня!