Декодер VIN: найдите и проверьте любой VIN-код

Как использовать декодер VIN для проверки VIN-кода?

Использовать наш универсальный декодер VIN очень просто:

Введите 17-значный идентификационный номер автомобиля в графе Введите госномер / VIN . Нажмите Проверить.

В большинстве случаев декодер VIN предоставит основную информацию бесплатно. Этих данных должно быть достаточно, чтобы:

проверить, действителен ли VIN-код;

подтвердить, что VIN соответствует транспортному средству, которое вы проверяете;

декодировать номер, разбив его на части.

Чтобы получить более подробную информацию о транспортном средстве (регистрация пробега, данные о повреждениях или угонах, старые фотографии), запросите отчет об истории транспортного средства carVertical.

Что такое VIN-код (идентификационный номер транспортного средства)?

Идентификационный номер транспортного средства (VIN) — это уникальный код, идентифицирующий (почти) каждое транспортное средство в мире. Автопроизводители начали использовать его в середине XX века, но без строгих стандартов все создавали свои собственные VIN — разные по длине, значению и т. д.

Нынешний стандарт был введен в 1981 году. Согласно этому стандарту VIN должен быть длиной 17 символов и не содержать букв O (o), I (i) и Q (q), чтобы избежать путаницы с похожими числами — 0, 1 и 9.

VIN-код автомобиля разделен на несколько групп. Каждая из них содержит уникальную информацию о годе и стране изготовления транспортного средства, характеристиках, списке опций и т. д. И хотя разобраться в значении VIN поначалу сложно, эту работу может облегчить VIN-декодер — например такой, как наш.

Что еще важнее — вы можете использовать VIN для доступа к записям в глобальных базах данных. Они очень полезны при покупке подержанного транспортного средства и помогут избежать различных видов мошенничества: скручивание пробега, маскировку повреждений и других.

Как узнать VIN-код транспортного средства?

Так как VIN-код необходим для сохранения различных данных и поиска VIN, вы должны знать, где его найти. Код всегда находится в безопасных местах на транспортном средстве, чтобы никто не мог его случайно повредить или удалить. Наиболее распространенные местоположения VIN-кода:

Под капотом : идентификационный номер транспортного средства часто находится спереди блока двигателя.

: идентификационный номер транспортного средства часто находится спереди блока двигателя. Приборная панель со стороны водителя : выйдите из автомобиля и посмотрите за лобовым стеклом.

: выйдите из автомобиля и посмотрите за лобовым стеклом. Стойка боковой двери водителя : откройте дверь водителя и поищите пластинку с VIN-кодом на внутренней стороне стойки.

: откройте дверь водителя и поищите пластинку с VIN-кодом на внутренней стороне стойки. Передняя часть рамы : на старых транспортных средствах она часто располагается на внутренней арке переднего колеса.

: на старых транспортных средствах она часто располагается на внутренней арке переднего колеса. Брандмауэр: у некоторых старых автомобилей VIN расположен на брандмауэре, между кабиной и моторным отсеком.

Это те места, на которых номер располагается в самом автомобиле, но вы также можете найти его в документах на право владения транспортным средством (регистрация) и в страховом свидетельстве. Помните, что все идентификационные номера VIN транспортного средства должны совпадать.

Какую информацию вы можете узнать с помощью VIN-декодера и отчета об истории автомобиля?

При поиске VIN-кода в carVertical мы сканируем базы данных дилеров, ремонтных мастерских, компаний по прокату и отчеты о продажах автомобилей по всему миру, чтобы предоставить вам самую различную информацию: от регулярных проверок пробега до фотографий повреждений.

Бесплатный декодер VIN предоставляет только базовые данные, а из полного отчета истории автомобиля carVertical вы можете узнать следующую информацию:

скручивание пробега;

заявления об угоне в правоохранительных органах;

повреждения (иногда даже фотографии после ДТП);

даты регистрации и техосмотра;

информация о владельцах и истории транспортного средства (использовалось ли оно в прокате, в качестве такси или полицейского автомобиля и т. д.; пострадало ли оно от воды и т. д.);

оригинальность оборудования;

проблемы конкретной модели и отзывы о ней;

страна происхождения, год выпуска модели.

Представляем образец отчета об истории транспортного средства, из которого вы узнаете, что VIN-код может рассказать о вашем автомобиле.

Бесплатный VIN-декодер поможет получить следующую информацию о транспортном средстве:

производитель,

модель,

год,

основное оборудование,

разбивка VIN.

Не рискуйте собственной безопасностью при покупке подержанного автомобиля — найдите его VIN-код с помощью нашего VIN-декодера и сразу же узнайте о потенциальных технических дефектах и проблемах безопасности.

Чем отличается бесплатная проверка VIN-кода от отчета об истории автомобиля?

Если вы знакомы с историями автомобилей и бесплатными декодерами VIN, вы, вероятно, уже знаете, что они предоставляют разный объем информации. Причина проста — большая часть информации небесплатна.

При бесплатной проверке VIN в основном вы получаете данные, которые доступны бесплатно. Мы всегда можем определить марку, модель и год выпуска автомобиля. В некоторых случаях мы можем получить доступ к еще большему количеству данных: например, для некоторых автомобилей мы можем предоставить вам основные технические характеристики. Теоретически, вы могли бы получить всю эту информацию в Интернете, но поисковик VIN делает это за считанные секунды, экономя вам много времени.

Информация, которую может определить наш бесплатный VIN-декодер, варьируется в зависимости от транспортного средства.

При составлении полного отчета об истории автомобиля мы проводим поиск в различных платных базах данных по всему миру. Компания carVertical имеет прочные деловые отношения с аукционами, страховыми компаниями, производителями и другими учреждениями, что позволяет получать как можно больше ценных и надежных данных.

Эти данные не только не бесплатны — иногда обычному человеку не найти их даже за деньги.

Как декодировать идентификационный номер транспортного средства (VIN)?

VIN-код состоит из 17 символов, которые разделены на несколько групп. Теоретически вы можете декодировать VIN без использования декодера. Каждый символ имеет определенное значение.

Мировой идентификатор производителя (WMI)

Первый раздел, известный как WMI-код, состоит из трех символов.

Первый символ указывает на страну происхождения и может варьироваться от цифры 1 (США) до буквы Z (Италия).

Второй символ определяет название бренда. Например, «A» означает Audi, «B» — BMW, а «N» — Nissan. Однако иногда «A» представляет британских производителей, а «R» может означать Audi. Вот почему в разделе WMI нужен еще один (третий) символ.

Последний символ указывает на подразделение производителя или на тип кузова: седан, кабриолет, внедорожник или другой.

Структура раздела «Мировой идентификатор производителя» несколько отличается в тех случаях, если транспортное средство не производится серийно.

Раздел описания транспортного средства (VDS)

Второй раздел (VDS) содержит описание транспортного средства и состоит из пяти символов. Они содержат информацию о размере и типе двигателя, тормозной системе, серии автомобиля, модели и типе кузова. Каждый символ обозначает различные характеристики, и их значение зависит от производителя.

Раздел идентификатора транспортного средства (VIS)

Последние 9 символов — это раздел идентификатора транспортного средства, или VIS. Информация в этом разделе отличается в зависимости от того, является ли производитель американским, европейским или азиатским.

Для транспортных средств США первые 2 цифры обозначают год выпуска модели и завод-изготовитель, а остальные — серийный код.

В случае транспортных средств ЕС VIS должен лишь обеспечивать «ясную идентификацию конкретного транспортного средства».

Очевидно, что многие автомобили будут иметь одинаковую конфигурацию и собираться в одном месте, поэтому единственным различием в их VIN-кодах будет серийный номер.

Выяснить год модели без графика сложно. Например, «1» — это 2001 год, «2» — 2002 год, а «A» — 2010 год, «B» — 2011 год.

Каждый сборочный завод также имеет свой собственный код, поэтому лучше сначала найти символ, а затем определить его значение.

Контрольное число

Это самая короткая группа, в которой всего один символ — контрольная цифра. Эта цифра является результатом математической формулы, в которой задействованы все остальные символы VIN.

Если хотя бы один символ поддельный или неверный, результат не будет совпадать с контрольной цифрой. Вычислить контрольную цифру можно самостоятельно, не выполняя поиск по VIN-коду.

В автомобилях США и Китая контрольная цифра всегда является 9-ым символом в VIN. Транспортные средства ЕС не указывают точное положение.

Почему VIN-код важен?

Идентификационный номер транспортного средства похож на идентификационный номер человека — это основной источник и место хранения информации. VIN-код не только важен — он необходим, если вы хотите управлять транспортным средством легально. Однако он может также раскрывать существенную информацию.

Купить подержанный автомобиль без скрытых проблем и неисправностей — это как выиграть джекпот в лотерее. Но благодаря номеру VIN такой шанс становится намного выше.

Получение реальной истории автомобиля

Идентификационный номер транспортного средства — это единственный элемент, необходимый для проверки истории автомобиля. Благодаря всемирному 17-значному формату отметки о техосмотре, информация о юридических проблемах, повреждениях, фиксации пробега и другие данные могут быть прикреплены к одному коду.

Это действует, даже если автомобиль побывал в разных странах. Проверки истории становятся привычкой для многих покупателей подержанных автомобилей по мере того, как всё больше и больше важных данных становятся доступными.

Определение законности документов на транспортное средство

При покупке подержанного автомобиля всегда стоит проверять соответствие VIN-кодов в документах и на транспортном средстве. Подделка паспортов транспортных средств и других юридических документов по-прежнему является распространенной проблемой. Многие попадают в ловушки мошенников только потому, что не проверяют совпадение VIN-кодов.

Проверка оборудования и технических характеристик

Поиск машины с определенной покраской и оборудованием — это одно, а проверка того, являются ли эти характеристики заводскими, — совсем другое.

Некоторые владельцы «модернизируют» свои автомобили, меняя сиденья, бамперы, окраску или даже двигатель, и многие из этих «обновлений» плохо установлены или просто неправильны.

Всегда проверяйте, соответствуют ли цвет, двигатель, сиденья и другие основные характеристики автомобиля его оригинальной композиции. В противном случае вы можете узнать об этих некачественных «обновлениях» в ремонтной мастерской (или хуже).

Различные способы идентификации транспортного средства

VIN-код — это всего лишь один из нескольких способов идентификации транспортного средства.

По различным причинам, в том числе для выявления случаев мошенничества, необходимо использовать несколько способов идентификации. При этом наиболее надежным методом идентификации транспортного средства является стандарт ISO VIN.

Старые VIN-коды

Наш универсальный VIN-декодер не работает со старыми форматами VIN из-за различного форматирования. Автомобили, изготовленные в период с 1954 по 1981 год, используют различные форматы VIN, поэтому вам придется найти специальный инструмент поиска VIN, чтобы декодировать их.

При этом модели до 1981 года могут быть украдены, повреждены или списаны так же, как и любой автомобиль. Таким образом, старые VIN-коды всё еще необходимы.

Номер рамы или шасси (особенно в Японии)

VIN-коды не так распространены в Японии. Вместо этого в стране часто используются номера шасси или рамы, формат которых полностью отличается от стандартного 17-значного кода.

Обычные декодеры не могут распознать эти номера шасси и рамы на японских автомобилях, и поэтому вам придется искать декодер, разработанный специально для них.

Номерные знаки

В большинстве стран требуется зарегистрировать транспортное средство, чтобы водить его на дорогах общего пользования. Это означает, что существуют базы данных, содержащие данные о каждом транспортном средстве на основе номерных знаков. Как правило, проверки номерных знаков бесплатны, но это зависит исключительно от страны.

Эта проверка обеспечит только базовую информацию, такую как марка и модель транспортного средства, название и данные полиса страхования. Кроме того, это не так полезно при покупке автомобилей за рубежом.