Политика возврата денег carVertical
Общие положения
Вы имеете право на полный или частичный возврат денег в течение 30 календарных дней с момента покупки, однако по прошествии упомянутого срока это право перестанет действовать.
Причины возврата денег
- Если Вы обнаружили какие-либо несоответствия в услуге проверки VIN-кода
- Если после оплаты услуги Вы не получили отчет
- Другие причины
Информация, необходимая при подаче заявления на возврат денег
- Скачайте и заполните форму заявления на возврат денег. Форму можно скачать здесь.
- Отправьте заполненную форму (в формате Word или PDF) на адрес эл. почты support+lithuania@carvertical.com.
- Прикрепите к письму и другим важным файлам банковскую выписку о совершенной платежной операции.
Команда carVertical пересмотрит Ваш отчет, оценит предоставленные Вами данные и свяжется с Вами в течение 1 (одного) рабочего дня.
В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов свяжитесь с нами по электронной почте support+lithuania@carvertical.com.