carVertical
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Может взиматься НДС.

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Отчет об истории транспортного средства carVertical проверяет:

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  • Повреждения

  • Скручивание пробега

  • Архивные фото

  • Отзыв производителем

  • Смена владельца

  • Данные об угоне

  • Другая полезная информация

12 000 €

VIN:1VWBN7A35CC••••••

Часто задаваемые вопросы