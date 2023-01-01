Цены
Может взиматься НДС.
Всегда проверяйте транспортное средство перед покупкой
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Выберите автомобиль с «чистой» историей, чтобы оставаться в безопасности на дороге. Сокрытие факта аварии, неработающие подушки безопасности и проблемы с подвеской могут привести к опасным для жизни последствиям.
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Отчет об истории транспортного средства carVertical проверяет:
carVertical — это крупнейшая онлайн-база данных о подержанных транспортных средствах. Она содержит более миллиардов единиц данных со всего мира.
Повреждения
Скручивание пробега
Архивные фото
Отзыв производителем
Смена владельца
Данные об угоне
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