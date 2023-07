Denne undersøgelse er baseret på data fra faktiske bilrapporter, som vores kunder har købt over en periode på 12 måneder. Vi har kun anvendt data fra rapporter, som vi anser for at være af høj kvalitet i henhold til vores interne kvalitetsstandarder (f.eks. skal en kvalitetsrapport indeholde mindst tre registreringer af kilometerstanden).

Vi betragter en bil for at være importeret, når den har historikoptegnelser i andre lande end det land, hvor rapporten blev købt.

Ved beregningen af den relative skadesværdi har vi set bort fra mindre skader på under 500 €, f.eks. et ødelagt sidespejl eller mindre ridser. For at kunne sammenligne situationen i de forskellige lande har vi divideret den gennemsnitlige skadesværdi med BNP pr. indbygger.

carVerticals transparensindeks for brugte biler er baseret på seks faktorer, som giver en maksimal score på 1,2. Da deres forventede indvirkning på markedets transparens kan være forskellig, har dataeksperterne hos carVertical tildelt faktorerne forskeliige værdier.