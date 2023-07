Ofte har man brug for registreringsoplysninger, nummerplade og andre oplysninger for at tjekke bilens historik. Hvis du kun er på udkig efter et køretøj, du har set online, er mange af disse oplysninger ofte ikke tilgængelige.

Hos carVertical behøver du kun VIN-nummeret. Det kan du ofte finde i bilannoncer på nettet. Selv hvis du ikke finder det, er det meget mere sandsynligt, at sælgeren vil give dig det end at udlevere følsomme personlige oplysninger.

Det afgørende er, at VIN er den eneste unikke identifikator – den forbliver uændret fra det øjeblik, køretøjet forlader fabrikken. Det giver os mulighed for at få oplysninger om køretøjer, uanset hvor de har været tidligere.