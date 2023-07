Regler for brug af hjemmeside og udbud af tjenester

1. Generelle bestemmelser

1.1. Disse regler (Reglerne) fastlægger vilkårene og betingelserne for brug af webstedet Carvertical.com (Carvertical.com) og tjenester, der udbydes på Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com styres og administreres af CV Group, UAB, reg. nr. 303134915, adresse Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republikken Litauen (herefter – Carvertical).

1.3. Brugeren bekræfter sit samtykke til reglerne og forpligter sig til at overholde dem, når han bruger Carvertical.com på nogen måde. Enhver bruger, der ikke er enig i en eller flere af reglerne og betingelserne i reglerne, har ingen ret til at bruge Carvertical.com.

2. Definitioner

2.1. Med henblik på disse regler har følgende termer, når de er skrevet med stort, betydninger som specificeret i dette afsnit af reglerne.

2.1.1. Rapport betyder en køretøjshistorik rapport, som indeholder forskellige typer oplysninger vedrørende køretøjet, som Carvertical.com-brugere måtte bestille.

2.1.2. Kommerciel bruger betyder enhver fysisk eller juridisk person, der bruger Tjenesterne med henblik på forretning, handel, håndværk eller erhverv (bortset fra privat forbrug) eller til det dobbelte formål af privat forbrug og forretning, men i betragtning af alle de forhold, der er relateret til Tjenesterne, dominerer forretning formålet.

2.1.3. Kreditter betyder Kreditter, der er inkluderet i Brugerkontoen, som Brugeren har erhvervet, og som kan ombyttes til indhentning af Rapporten. Én kredit kan veksles til én rapport.

2.1.4. Bruger betyder den person, der har bestilt rapporten, eller som på anden måde bruger Carvertical.com, inklusive private brugere og kommercielle brugere.

2.1.5. Konto betyder den brugerkonto på Carvertical.com, som brugeren åbner for at få adgang til tjenester.

2.1.6. Tjenester betyder tjenester leveret til brugeren mod vederlag, som brugeren kan modtage via Carvertical.com, herunder, men er ikke begrænset til, bestilling og levering af rapporter eller kreditter.

2.1.7. Indledende rapport er de oplysninger, som Carvertical.com giver ved indtastning køretøjets identifikationsnummer og de datakategorier, der er verificeret og inkluderet i rapporten.

2.1.8. Privat bruger betyder en fysisk person, der bruger tjenester til andre formål end dem, der er relateret til forretning, handel, håndværk eller erhverv (med henblik på forbrug) eller til det dobbelte formål med forbrug og forretning, men under hensyntagen til alle de forhold, der er relateret til tjenesterne, dominerer erhvervslivet formål ikke.

2.1.9. Køretøjets identifikationsnummer (VIN) betyder det unikke 17-cifrede kode, som producenten tildeler hvert køretøj, der forlader deres fabrik.

2.1.10. Tredjepartswebsteder betyder uafhængige tredjepartswebsteder, dvs. ikke er relateret til Carvertical.

3. Konto

3.1. For brug af tjenester, f.eks. for at kontrollere yderligere kreditter skal brugeren åbne en konto. Brugeren kan åbne en konto:

3.1.1. ved brug af deres e-mailadresse og en adgangskode. Hvis denne metode bruges, skal brugeren aktivere kontoen ved at klikke på linket i den e-mail, som Carvertical sender til den e-mailadresse, der er angivet på tidspunktet for registreringen af kontoen, eller

3.1.2. ved brug af deres e-mailadresse, når brugeren erhverver kreditter eller en rapport for VIN indtastet på Carvertical.com. Hvis denne metode bruges, vil brugeren oprette adgangskoden ved at klikke på linket i den e-mail, som Carvertical sender til den e-mailadresse, der er angivet på tidspunktet for kreditkøbet eller -rapporten, eller

3.1.3. ved brug af en tredjepartskonti, dvs. Facebook, Google og Apple, og give Carvertical adgang til disse tredjepartskonti.

3.2. Brugeren er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af Kontoens logindata og for enhver aktivitet der udføres af tredjeparter på vegne af Brugeren på Kontoen, fordi Brugeren ikke har sikret fortroligheden af logindataene. Brugeren forpligter sig til at underrette Carvertical via e-mail til info@carvertical.com uden forsinkelse af ethvert tab eller uautoriseret brug af logindata eller ethvert andet brud på logindataens sikkerhed eller fortrolighed.

3.3. Hvis brugeren ikke længere ønsker at bruge kontoen, har de ret til at slette den til enhver tid ved indsendelse af en skriftlig besked til Carvertical via e-mail til info@carvertical.com eller ved brug af deres kontoindstillinger.

4. Rapport

4.1. Brugeren kan købe kreditter, der kan ombyttes til en rapport eller indtaste VIN-koden på Carvertical.com og modtage rapporten for den specifikke VIN (i dette tilfælde veksles den kredit, som brugeren har købt, automatisk til den specifikke VIN-rapport). Kredit vil blive krediteret til brugerens konto senest inden for 60 minutter fra modtagelsen af ​​betalingen i overensstemmelse med proceduren fastlagt i disse regler (eller, hvis kredit er bestilt af den kommercielle bruger, fra modtagelse af betaling i overensstemmelse med procedure fastlagt i disse regler eller inden for en tidsramme, som er fastsat i en separat aftale mellem Carvertical og den relevante kommercielle bruger).

4.2. Kreditprisen, i betragtning af situationen på markedet, særlige tilbud, valutaudsving og andre elementer, ændrer sig konstant, men den aktuelle gyldige prisliste for kreditter og andre tjenester er altid tilgængelig på Carvertical.com. Den endelige pris for de kreditter, der er gældende på ordretidspunktet, vil altid vises i vinduet, hvor betalingsmetoden for kreditterne er valgt.

4.3. Kreditter der købes af Brugeren vil være gyldige i 6 måneder fra købstidspunktet. Ved udløbet af denne periode vil brugerens kreditter ikke længere være gyldige, de vil blive slettet fra kontoen, og brugeren vil ikke længere være i stand til at ombytte dem til rapporter.

4.4. Når brugeren indtaster et køretøjs VIN på Carvertical.com, kan de se den indledende rapport, som angiver de oplysninger, der vil blive verificeret og givet i rapporten (forudsat at optegnelserne er tilgængelige). Rapporten vil muligvis ikke indeholde registreringer af visse datakategorier i den indledende rapport, hvilket betyder, at Carvertical ikke kunne finde poster i en eller flere bestemte datakategorier.

4.5. Rapporten vil blive uploadet til brugerkontoen inden for 5 minutter efter debitering af kreditten fra brugerkontoen (eller, hvis rapporten er bestilt af den kommercielle bruger, fra det øjeblik, kreditten er debiteret fra brugerkontoen eller inden for en sådan tidsramme som fastsat i en separat aftale mellem Carvertical og den relevante kommercielle bruger), og brugeren vil modtage en e-mail med et link til rapporten.

4.6. Rapporten er tilgængelig for brugeren på webbrowseren i en begrænset periode som specificeret i paragraf 4.7 i reglerne, og den kan ses via brugerkontoen eller det aktive link. Det er også muligt at gemme rapporten på et varigt medium fra Carvertical.com på brugerens enhed i PDF-format.

4.7. Rapporten vil være tilgængelig for brugeren i webbrowseren i en periode på 30 kalenderdage fra datoen for upload af rapporten til brugerkontoen. Efter udløbet af den angivne periode vil rapporten ikke længere være tilgængelig for brugeren, brugeren vil ikke længere kunne gemme den i PDF-format, og hvis brugeren ønsker at bestille en ny rapport på et bestemt køretøj, kan der bestilles en ny rapport.

4.8. Carvertical har det mål at give den mest nøjagtige og fuldstændige information i rapporten. Oplysningerne i rapporten skal dog indsamles fra en bred vifte af offentlige databaser og andre kilder, hvis indhold, nøjagtighed, relevans og fuldstændighed af data, ikke er inden for Carvertical kontrol. Carvertical giver blot aggregerede oplysninger til brugeren i form af en rapport. Ved køb af rapporten bekræfter brugeren derfor, at han forstår og accepterer, at:

4.8.1. i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, garanterer Carvertical ikke, at oplysningerne i rapporten er nøjagtige, relevante og fuldstændige.

4.8.2. alle eller dele af oplysningerne i rapporten er muligvis ikke tilgængelige for Carvertical i visse jurisdiktioner, selvom de er tilgængelige for andre tredjeparter. Derfor er det også muligt, at alle eller en del af oplysningerne i rapporten kan være tilgængelige for Carvertical i visse jurisdiktioner, men ikke tilgængelige for andre tredjeparter.

4.8.3. Brugeren har det fulde ansvar for deres beslutninger, for køb eller afslaget ved køb af et køretøj, på grundlag af oplysningerne i rapporten. Hvis der er tvivl vedrørende nogle af de oplysninger der er i rapporten, skal brugeren kontrollere det med de relevante kompetente myndigheder. Carvertical anbefaler en sådan verifikation i alle tilfælde, når der træffes en beslutning på grundlag af rapporten, f.eks. før en beslutning om køb af et køretøj.

4.8.4. De råd eller oplysninger, der gives i rapporterne eller på hjemmesiden, bør på ingen måde bruges som et tilbud, krav eller anbefaling om at købe, leje eller på anden måde erhverve rettigheder til det køretøj, der er angivet i rapporten.

4.9. Carvertical forbyder og opfordrer ikke brugere til offentliggøring eller på anden måde bruge rapporten i det omfang, dette er relateret til brugerens hensigt om evaluering af køretøjet eller at give dets vurdering til tredjeparter for retfærdiggøring af visse karakteristika og pålidelighed af køretøjet. Det er dog forbudt for brugeren at videresælge eller på anden måde bruge rapporten direkte i kommercielle aktiviteter, hvor selve rapporten eller en del heraf er genstand for en kommerciel transaktion eller kommerciel aktivitet.

5. Brugerens ansvar

5.1. Brugeren forpligter sig til:

5.1.1. ikke at bruge automatiske enheder, software, algoritmer eller metoder eller nogen lignende eller tilsvarende manuel proces til at få adgang til, erhverve, kopiere eller overvåge nogen del af Carvertical.com eller noget indhold, eller på nogen måde gendannelse eller undvigelse af Carvertical.com navigationen struktur eller Carvertical.com eller noget af dets indhold, for at indhente eller forsøge at skaffe materiale eller information, der ikke er specifikt tilgængelig for brugeren på Carvertical.com.

5.1.2. ikke at søge uautoriseret adgang til nogen del eller funktion af Carvertical.com, eller systemer eller netværk relateret til Carvertical.com ved uautoriseret hacking, adgangskodemining eller på anden ulovlig måde.

5.1.3. ikke at foretage handlinger, der urimeligt eller uforholdsmæssigt ville overbelaste infrastrukturen eller systemer eller netværk relateret til Carvertical.com.

5.1.4. ikke at bruge nogen enhed, software eller foretage andre handlinger, der ville forstyrre eller som ville blive brugt i et forsøg på at forstyrre den korrekte drift af Carvertical.com eller nogen handling udført af Carvertical.com eller brugen af Carvertical.com af nogen person .

5.1.5. ikke at bruge Carvertical.com eller noget indhold deri til ulovlige formål eller formål, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, ulovlig aktivitet eller anden aktivitet, der krænker Carverticals eller andre personers rettigheder.

5.1.6. at overholde disse regler og relevante juridiske krav, når du bruger Carvertical.com, dets tjenester eller betaler for tjenesterne.

6. Tjenester

6.1. Aftalen om levering af tjenester mellem Carvertical og brugeren anses for indgået fra tidspunktet for modtagelse af betaling i overensstemmelse med proceduren fastsat i disse regler (eller, hvis tjenesterne er bestilt af den kommercielle bruger, fra tidspunktet for modtagelse af betaling i overensstemmelse med proceduren fastlagt i disse regler eller inden for en tidsramme, som er fastsat i en separat aftale mellem Carvertical og den relevante kommercielle bruger).

6.2. Brugere betaler Carvertical.com for tjenesterne via den metode, som er valgt – kredit- eller betalingskort, ved bankoverførsel, PayPal eller kryptovaluta. Tjenester til den private bruger lvil først blive leveret, efter at den private bruger har betalt for dem i overensstemmelse med disse regler og med den procedure, der er fastlagt i Carvertical.com. Tjenester til den kommercielle bruger vil blive leveret, efter at den kommercielle bruger har betalt for dem i overensstemmelse med den procedure, der er vist i detaljer i disse regler og/eller inden for en tidsramme, som er fastsat i en separat aftale mellem Carvertical og den kommercielle bruger, hvis nogen.

6.3. Hvis brugeren betaler for tjenesterne i kryptovaluta, vil de være ansvarlige for at sikre, at en sådan betaling overholder de juridiske krav i den relevante jurisdiktion. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager Carvertical sig intet ansvar ved en sådan betaling.

6.4. Carvertical har ret til at organisere salgsfremmende kampagner, hvor brugere kan få tildelt rabatkoder til tjenester. Carvertical har retten over betingelserne for anvendelsen af den specifikke rabatkode, herunder, men ikke begrænset til, rabatkodens gyldighedsperiode, typen af tjenester, den gælder for, og andre begrænsninger. For at bruge rabatkoden til Ydelser skal Brugeren indtaste koden i det relevante vindue, hvor Brugeren vælger betalingsmetode.Hvis der ikke indtastes en kode på den måde, der er beskrevet i dette afsnit, gælder koden ikke for de tjenester, som brugeren har bestilt.

6.5. I lyset af de forskellige økonomiske faktorer på forskellige markeder, forbeholder Carvertical.com sig retten til at sætte forskellige priser for tjenester i de forskellige lande.

6.6. Med hensyn til merværdiafgift (moms) anses tjenester for at være tjenester leveret via elektroniske midler, og derfor vil Carvertical, når stedet bestemmes for levering af tjenester til private brugere, overholde EU-rådets direktiv 112/2006/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 af 7. oktober 2013 og artikel 13(2)(15) i Republikken Litauens lov om merværdiafgift, og vil anvende momssats på den private brugers bopæl. Ved bestemmelse af den private brugers bopæl anvender Carvertical teknologiske, kommunikationsmæssige og andre objektivt tilgængelige midler til bestemmelse af den private brugers placering. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de data, der er opnået ved hjælp af ovennævnte midler, er Carvertical også afhængig af de data, der er leveret af den private bruger. Den private bruger er ansvarlig for gyldigheden og pålideligheden af sådanne leverede data. Når Carvertical leverer tjenester til kommercielle brugere, anvender Carvertical de generelle regler for bestemmelse af leveringsstedet for tjenester til momsformål, som fastsat i Republikken Litauens lov om merværdiafgift.

6.7 Brugeren, som erhverver Tjenester, kan modtage en momsfaktura på den Brugerkonto, der er oprettet hos Carvertical. Fakturaen kan blive sendt via e-mail eller downloadet fra Carvetical.com.

7. Beskyttelse af private brugere

7.1. Hvis Tjenesterne, f.eks. køb af Kreditter, er bestilt af den Private Bruger, vil den Private Bruger have ret til uden grund at annullere en sådan aftale inden for 14 dage ved underretning af Carvertical via e-mail på info@carvertical.com, bortset fra de tilfælde, der er anført i punkt 7.2 i disse regler. Den private bruger vil meddele annulleringen af de tjenester, der er nævnt i denne sektion, ved hjælp af ovenstående e-mailadresse i et gratis format, med angivelse af ordrenummer, dato, kontaktoplysninger og ønsket om at annullere en specifik ordre for tjenester. Carvertical vil uden forsinkelse, men senest 14 dage fra datoen for modtagelse af den private brugers meddelelse om annullering, refundere alle beløb betalt af den private bruger.

7.2. Hvis den private bruger ønsker at udveksle kreditter for rapporten, skal den private bruger forud for en sådan udveksling bekræfte og acceptere, at i betragtning af at rapporten er et digitalt indhold og vil blive gjort tilgængelig for den private bruger praktisk talt øjeblikkeligt. , mister den private bruger retten til at fortryde aftalen om de digitale indholdstjenester inden for 14 dage. Hvis den private bruger køber en kreditpakke, dvs. mere end én kredit, afhængigt af kompleksiteten af kreditpakken (f.eks. rabatter på kreditpakken sammenlignet med køb af en enkelt kredit), hvor den private bruger bruger mindst én kredit i en pakke, mister de retten til at annullere aftalen om de digitale indholdstjenester med hensyn til hele Kredit-pakken.

8. Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Oplysninger om behandlingen af en brugers personoplysninger er tilgængelig på Carvertical.com Privacy Policy. Når brugeren har bekræftet at have læst disse regler, bekræfter brugeren samtidigt, at de har gjort sig bekendt med Carvertical.coms privatlivspolitik, specificeret ovenfor i dette sektion af reglerne.

9. Ændring eller opsigelse af tjenester

9.1. Carvertical har ret til at ændre Tjenesterne der leveres af Carvertical.com , deres priser og andre bestemmelser i Reglerne. Hvis ændringerne har en negativ indvirkning på (f.eks. begrænsning af) private brugeres rettigheder, vil Carvertical kun foretage sådanne ændringer, hvis der er tilstrækkeligt grundlag for det, fx hvis relevante bestemmelser i gældende love ændres, eller hvis vi omstrukturerer eller justerer vores forretningsmodel. Private brugere vil modtage en rimelig varsel vedrørende ændringer via e-mail til den adresse, der er angivet i deres konti, senest 5 kalenderdage før en sådan ændring. Hvis den private bruger efter at have ændret eller suppleret reglerne og underrettet den private bruger herom i overensstemmelse med proceduren der er at finde i denne sektion af reglerne, vil den private bruger fortsætte med at bruge Carvertical.com, vil dette blive betragtet som den private brugers samtykke til regelændringerne. Carvertical bekræfter, at ændringerne på ingen måde vil have en negativ indvirkning på private brugeres rettigheder vedrørende de tjenester, der allerede er udført eller er ved at blive udført.

9.2. Carvertical har ret til begrænsning eller afslutning af brugeradgang til Carvertical.com og/eller tjenester, hvis brugeren overtræder de krav der er vist i disse regler og/eller gældende love. Hvis brugeren, der overtræder kravene i disse regler og/eller gældende love, har en konto, vil de blive underrettet om begrænsningen eller opsigelsen af brugeradgangen via e-mail til den adresse, der er angivet på kontoen. Hvis Carvertical begrænser eller opsiger brugeradgang til Carvertical.com og/eller tjenester, vil denne bruger ikke have ret til at bruge Carvertical.com og/eller tjenester i fremtiden, f.eks. ved at opretning af en ny konto.

9.3. Carvertical har ret til midlertidigt at begrænse Carvertical.com aktiviteter hvis Carvertical.com skal lave teknisk vedligeholdelse eller relaterede tekniske funktioner ved at give private brugere rimelig varsel til den e-mailadresse, der er angivet på kontoen. I tilfælde af en nødsituation har Carvertical.com retten til midlertidigt at begrænse sine aktiviteter uden at underrette private brugere, forudsat at sådanne begrænsninger ikke vil have en negativ indvirkning på private brugeres rettigheder vedrørende de tjenester, der allerede er udført eller er ved at blive udført.

9.4. Carvertical bekræfter også, at Carvertical.com aktiviteter midlertidigt kan være begrænset på grund af force majeure omstændigheder. I dette tilfælde vil Carvertical hurtigts muligt underrette private brugere om force majeure-omstændighederne, men Carvertical vil ikke være ansvarlig for Carvertical.com-afbrydelser forårsaget af force majeure.

10. Ansvar

10.1. Brugeren accepterer og forpligter sig til at forsvare, holde skadesløs og beskytte Carvertical, virksomheder relateret til Carvertical, serviceudbydere og Carvertical-repræsentanter, ledere, autoriserede embedsmænd, ansatte eller konsulenter mod ethvert tab, skader, krav og/eller udgifter, der påløber: a) som et resultat af brugerens overtrædelse af disse regler, b) ethvert brud fra brugerens side af kravene i de love, der gælder for brugeren, og c) brugerens beslutninger baseret på oplysningerne i rapporten.

10.2. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Carvertical ikke ansvarlig for tab eller skade på brugere, medmindre tabet eller skaden resulterer i:

10.2.1. Brugerens tab af liv, helbredsskade eller ikke-økonomisk skade,

10.2.2. skade på Privatbrugerens aktiver, eller

10.2.3. Forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed der er er forårsaget af Carvertical.

10.3. Carvertical.com er kun ansvarlig for den tekniske placering af Carvertical.com af oplysningerne i rapporten (forudsat at rapporten opfylder alle kravene i reglerne) og den tekniske support fra Carvertical.com-databasen. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, vil Carvertical ikke være ansvarlig for eventuelle faktuelle unøjagtigheder/inkonsekvenser af oplysningerne i rapporten og for indholdet af rapporten.

10.4. Carvertical.com kan muligvis indeholde links til andre tredjepartswebsteder. Disse links er kun til rådighed for brugernes bekvemmelighed. Carvertical vil ikke kontrollere sådanne links eller tredjepartswebsteder, og er heller ikke ansvarlig for indholdet af tredjepartswebsteder, herunder enhver information eller materiale på nævnte websteder.

11. Intellektuelle ejendomsrettigheder

11.1. Materialet på Carvertical.com-webstedet – koden, designet, Carvertical.com-domænenavnet, alle ophavsrettigheder, varemærker, databaser, handelsnavne, titler og anden intellektuel ejendom eller anden ejendom relateret til Carvertical.com og/eller materialet indeholdt deri — er Carverticals ejendom eller Carvertical bruger den legitimt, bortset fra intellektuelle ejendomsobjekter (varemærker, logoer osv.), der er relateret til Carverticals partnere eller leverandører, og er beskyttet af nationale og internationale love og regler til beskyttelse af intellektuel ejendom.

11.2. Bruger har ingen ret til at kopiere, optage, på nogen måde eller reproducere, præsentere, offentliggøre, overføre, sælge, ændre, indsende, licensere, ændre, genudgive, redigere, udsende, genudsende eller på anden måde gøre tilgængeligt, vise offentligt eller demonstrere, tilpasse, distribuere eller bruge Carvertical.com-materiale eller dets kildekode, eller enhver del deraf, såvel som afledte værker uden en udtrykkelig tilladelse er givet fra Carvertical.

12. Gældende lov og tvistbilæggelse

12.1. Alle Carvertical.com-aktiviteter vil blive udført i overensstemmelse med lovgivningen i Republikken Litauen, som også er gældende for disse regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Carvertical.coms aktiviteter, tjenester eller relateret til disse, vil blive afgjort ved forhandling, og hvis der ikke opnås enighed, skal tvisten for en kompetent domstol i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lov.

12.2. Hvis der opstår en Tvist mellem Carvertical og kommercielle brugere vil dette blive afgjort i retten i overensstemmelse med Carverticals domicil.

12.3. Den private bruger, der mener, at Carvertical har krænket deres rettigheder eller legitime interesser relateret til Carvertical.com Services, skal indsende deres klage skriftligt til Carvertical til info@carvertical.com og en angivelse af kravet. Hvis brugeren ikke er enig i svaret fra Carvertical, kan de kontakte den litauiske statslige forbrugerrettighedsmyndighed på www.vtat.lt eller udfylde onlineansøgningsformularen på den europæiske forbrugertvistbilæggelsesplatform på http://ec.europa.eu/odr/. Retslige tvister vil blive afgjort i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i gældende lov, herunder artikel 29 i Republikken Litauens lov om beskyttelse af forbrugerrettigheder.

13. Foranstaltninger til beskyttelse af information

13.1. Carvertical bemærker, at brugere er ansvarlige for fortroligheden af deres kontologindata. Brugeren skal være forsigtig ved brug og opbevaring af login-data. Det er vigtigt at brugeren logger ud af browseren, når han er færdig med sit arbejde for at sikre, at ingen får adgang til brugerens e-mail eller personlige oplysninger, og især når brugeren bruger en offentligt tilgængelig computer (f.eks. på en internetcafé eller et bibliotek).

13.2. Selvom Carvertical bestræber sig på at beskytte brugerdata, der behandles af Carvertical, skal det huskes på at brugeroplysningerne sendes via en internetforbindelse,Carvertical Kan ikke garantere og garanterer ikke den fulde sikkerhed af de oplysninger, der overføres af brugeren, herunder personlige data.

14. Endelige bestemmelser

14.1. Disse regler udgør hele aftalen mellem bruger og Carvertical og erstatter og ophæver alle tidligere skriftlige eller mundtlige kontrakter, forpligtelser, erklæringer og aftaler mellem brugeren og Carvertical vedrørende emnet for disse regler. Carvertical har ret til at lave en særskilt skriftlig aftale med Brugeren. Vilkårene i disse regler gælder for en sådan aftale, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

14.2. Hvis en del af disse regler erklæres for ugyldige, ulovlige eller uhåndhævelige i noget omfang, i overensstemmelse med proceduren fastsat af gældende lov, vil en sådan anerkendelse være uden præjudice for de resterende betingelser i reglerne, som forbliver i kraft og skal implementeres. i det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning.

14.3. Carvertical har ret til efter eget skøn at overdrage alle eller dele af rettighederne og/eller forpligtelserne i henhold til disse regler uden forudgående samtykke fra brugeren, forudsat at dette ikke berører de garantier, der er givet til den private bruger.Carverticals overførsel af rettighederne og/eller forpligtelserne, udført i overensstemmelse med proceduren som er beskrevet i denne sektion af reglerne, vil fritage Carvertical fra opfyldelsen af alle forpligtelser i henhold til disse regler. Bruger har ingen ret til at overføre eller overdrage disse regler eller nogen af deres rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse regler, i overensstemmelse med gældende lovgivning eller på anden måde, uden en forudgående skriftligt samtykke fra Carvertical.

14.4. Hvis brugeren eller Carvertical ikke udøver nogen af de rettigheder, der er specificeret i disse regler, vil dette ikke blive anset for at være et afkald på sådanne rettigheder.