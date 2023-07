VIN-afkoder: Find og tjek alle VIN

Hvordan bruger man VIN-afkodere til at slå et VIN-nummer op?

Det er meget nemt at bruge vores universelle VIN-opslagsværktøj:

Indtast bilens identifikationsnummer (VIN), der består af 17 tegn i feltet Indtast VIN-nummer. Klik på Tjek bil.

I de fleste tilfælde, stiller VIN-afkoderen nogle grundlæggende oplysninger til rådighed gratis. Disse oplysninger bør være tilstrækkelige til at:

Tjekke, om VIN-nummeret er ægte

Bekræfte, at VIN-nummeret er enslydende med den bil, du tjekker

Hjælpe dig med at afkode nummeret ved at bryde det ned i mindre dele

For at få adgang til flere oplysninger om køretøjet, såsom kilometertal, skader, gamle fotos og registreringer af tyveri, skal du bruge en historikrapport fra carVertical.

Hvad er et VIN-nummer (køretøjets identifikationsnummer)?

Køretøjets identifikationsnummer (VIN) er en unik kode, der identificerer (næsten) alle køretøjer i verden. Bilproducenterne begyndte at bruge det i midten af det 20. århundrede, men uden faste standarder konstruerede alle producenter deres egne VIN-numre – forskellige længder, betydninger osv.

Den nuværende standard blev vedtaget i 1981. Denne standard kræver, at VIN-numre skal være på 17 tegn og må ikke indeholde bogstaverne O (o), I (i) og Q (q) for at undgå forveksling med tallene, der ligner – 0, 1 og 9.

Et automatisk VIN-nummer er opdelt i flere sektioner. Hver af disse indeholder unikke oplysninger om køretøjets produktionsår og -land, funktioner, valgmuligheder osv. Og selv om det kan være svært at gennemskue betydningen af VIN-nummeret, er VIN-afkodere som vores, et godt sted at begynde.

Det er af endnu større betydning, at du kan bruge VIN-nummeret til at få adgang til registreringer i globale databaser. Disse er meget nyttige, når du køber en brugt bil – de hjælper dig med at undgå svindel som tilbagestilling af kilometerstanden, skjulte skader og meget mere.

Hvordan finder man køretøjets VIN-nummer?

Da VIN-nummeret er nødvendigt for at kunne gemme forskellige registreringer og udføre et opslag af VIN-nummeret, skal du vide, hvor du kan finde det. Koden er altid placeret på sikre steder på køretøjet, så ingen ved et uheld kan beskadige eller fjerne den. Her er VIN-nummeret oftest placeret:

Under motorhjelmen – køretøjets identifikationsnummer er ofte placeret foran på motorblokken

– køretøjets identifikationsnummer er ofte placeret foran på motorblokken Instrumentbrættet i førersiden – stig ud af bilen og kig efter det gennem forruden

– stig ud af bilen og kig efter det gennem forruden Dørstolpen i førersiden – åbn førerdøren og kig efter en plade med VIN-nummeret på indersiden af stolpen

– åbn førerdøren og kig efter en plade med VIN-nummeret på indersiden af stolpen Forenden af chassiset – på ældre køretøjer er det ofte placeret på den inderste del af hjulkassen

– på ældre køretøjer er det ofte placeret på den inderste del af hjulkassen Torpedovæggen – nogle ældre biler har VIN-nummeret på torpedovæggen, som er placeret mellem kabinen og motorrummet.

Ovennævnte er placeringerne på bilen, men du kan også finde nummeret på køretøjets registreringsattest og på forsikringspolicen. Husk på, at alle VIN-numre skal matche.

Hvilke oplysninger stiller VIN-afkoderen og rapporten med bilhistorik til rådighed?

carVerticals VIN-søgeværktøj scanner forhandlere, værkstedernes databaser, salgsrapporter om biler og udlejningsfirmaer over hele verden og giver dig alle former for oplysninger fra almindeligt tjek af kilometertallet til billeder af skader.

Hvis du bruger en gratis VIN-afkoder får du kun grundlæggende data. Nedenfor finder du en liste over, hvilke oplysninger der er inkluderet i carVerticals fulde rapport med køretøjshistorik:

Tilbagestilling af kilometerstanden

Registreringer over tyveri fra retshåndhævende myndigheder

Skader (nogle gange, endda billeder efter ulykker)

Registrerings- og eftersynsdatoer

Køretøjets registreringsoplysninger (blev det brugt som taxa, til udleje, som politikøretøj osv., har det lidt vandskader og meget mere)

Originaludstyr

Specifikke problemer for modellen og tilbagekald fra producentens side

Oprindelsesland, modelår

Du kan få vist, hvad et VIN-tjek kan informere dig om vedrørende din bil i vores eksempel på køretøjets historikrapport.

Den gratis VIN-afkoder kan oplyse dig om bilens:

Producent

Model

Årgang

Oplysninger om grundlæggende udstyr

Detaljeret oversigt over VIN-nummeret

Sæt ikke din egen sikkerhed på spil, når du køber en brugt bil – angiv dens VIN-kode i vores VIN-afkoder og få overblik over potentielle sikkerhedsproblemer og andre problemer med det samme.

Gratis VIN-tjek vs. rapport med bilhistorik – hvad er forskellen?

Hvis du har kendskab til rapporter over bilhistorik og gratis VIN-afkodere, er du sandsynligvis allerede bevidst om forskellen i mængden af oplysninger, de stiller til rådighed. Årsagen dertil er enkel – de fleste oplysninger er ikke gratis.

Et gratis VIN-opslagsværktøj giver dig i vid udstrækning data, der er gratis tilgængelige. Vi kan altid oplyse om bilens mærke, model og produktionsår. I nogle tilfælde kan vi få adgang til endnu flere data. Eksempelvis kan vi for nogle bilers vedkommende give dig de grundlæggende køretøjsspecifikationer. Teoretisk set er det muligt at pløje hele internettet igennem for alle disse oplysninger, men et professionelt VIN-søgeværktøj gør det i løbet af få sekunder, så du sparer masser af tid.

Oplysningerne vores gratis VIN-afkoder kan finde varierer fra det ene køretøj til det andet.

Når det kommer til den fulde rapport over køretøjshistorik, så tilgår vi forskellige betalte databaser rundt om i verden. carVertical har opbygget stærke forretningsforbindelser med auktioner, forsikringsselskaber, producenter og andre institutioner for derigennem at få så mange værdifulde og pålidelige data som muligt.

Ud over at disse data ikke er gratis, så er det heller ikke sikkert, at en almindelig person vil være i stand til at købe dem.

Hvordan afkoder man køretøjets identifikationsnummer (VIN)?

VIN-nummeret består af 17 tegn, som er opdelt i flere sektioner. Og du kan teknisk set afkode et VIN-nummer uden at bruge en afkoder. Alle tegn har en fast betydning.

Producentkode (WMI – world manufacturer identifier)

Den første sektion, kendt som WMI-koden, indeholder tre tegn.

Det første tegn viser oprindelseslandet, og det kan variere fra tallet "1" (USA) til bogstavet "Z" (Italien)

Det andet tegn viser mærkets navn. For eksempel er "A" lig med "Audi", "B" er lig med "BMW", "N" er lig med "Nissan". Nogle gange repræsenterer "A" imidlertid britiske producenter, og "R" kan repræsentere "Audi". Derfor er der brug for et yderligere tegn (det tredje) i WMI-sektionen.

Det sidste tegn afslører producentens division, eller om det er en sedan, cabriolet, SUV eller en anden karrosseritype

Strukturen i sektionen World Manufacturer Identifier er lidt anderledes, når køretøjet ikke er masseproduceret.

Køretøjsdeskriptorsektion (VDS — vehicle descriptor section)

Den anden sektion benævnes Vehicle Descriptor Section (VDS), og den består af fem tegn. De indeholder oplysninger om motorens størrelse og type, bremsesystem, bilserie, model og karrosseriets stil. Hvert tegn repræsenterer forskellige funktioner, og dets betydning afhænger af producenten.

Køretøjsidentifikationssektion (VIS)

De sidste 9 tegn er køretøjsidentifikationssektionen eller VIS. Oplysningerne i denne sektion er forskellige, afhængigt af om producenten er amerikansk, europæisk eller asiatisk.

For amerikanske køretøjer angiver de første to cifre modelåret og fabrikken, mens de resterende tegn er en seriekode.

I forbindelse med køretøjer produceret i EU skal VIS kun give en "klar identifikation af et bestemt køretøj".

Der er ingen tvivl om, at mange køretøjer har den samme konfiguration og bliver samlet på samme sted, så den eneste forskel i deres VIN-nummer vil være serienummeret.

Det er kompliceret at udpege modelåret uden et diagram. For eksempel, mens "1" er 2001 og "2" er 2002, så er "A" er 2010, og "B" er 2011.

Hver fabrik, hvor køretøjerne samles har også sin egen kodning, så det er bedst at finde tegnet først og derefter slå det op.

Kontrolciffer

Dette er den korteste sektion, og den har kun ét tegn – et "kontrolciffer". Dette ciffer er resultatet af en matematisk udregning, hvor alle de andre VIN-tegn indgår i en formel.

Hvis mindst ét tegn er falsk eller forkert, vil resultatet ikke stemme overens med kontrolcifferet. Det er muligt at beregne checkcifferet uden at foretage en VIN-søgning.

Hvad angår amerikanske og kinesiske biler, så er kontrolcifferet altid det 9. tegn i VIN-nummeret. Køretøjer produceret i EU angiver ikke den nøjagtige position for kontrolcifferet.

Hvorfor er VIN-nummeret vigtigt?

VIN-nummeret er som en persons CPR-nummer – det er den vigtigste identifikator og oplysningsenhed. VIN-koden er ikke kun vigtig – den er nødvendig, hvis du vil køre i dit køretøj lovligt. Den kan imidlertid også afsløre væsentlige oplysninger.

At købe en brugt bil uden skjulte problemer og fejl er som at have syv rigtige i Lotto. Men takket være VIN-numre, er chancerne for at ramme "de 7" langt større.

Sådan får du en gennemskuelig bilhistorik

Køretøjets identifikationsnummer er det eneste, du har brug for i forbindelse med tjek af en bils historik. Takket være det globale format, hvori der indgår 17 tegn kan fortegnelser over eftersyn, juridiske problemer, skader, fortegnelser over kilometertal og andre indtastninger knyttes til én kode.

Dette gælder også, selv om bilen har været ejet i forskellige lande. Tjek af køretøjets historik er ved at blive en vane for mange købere af brugte biler, efterhånden som flere og flere vigtige data bliver tilgængelige.

Fastlæggelse af, om køretøjsdokumenter er ægte

En af de handlinger, du aldrig bør springe over, når du køber en brugt bil, er at tjekke, om VIN-numrene på dokumenterne og køretøjet stemmer overens. Falske registreringsattester og andre juridiske dokumenter er stadig et almindeligt forekommende problem. Mange mennesker falder i svindlernes fælder, hvilket skyldes, at de ikke sikrer sig, at VIN-numrene stemmer overens.

Kontrol af udstyr og tekniske specifikationer

Én ting er at lede efter et køretøj med præcis den lakering og det udstyr, du ønsker, men at kontrollere, om disse dele og funktioner blev leveret fra fabrikkens side bør ikke være mindre vigtigt.

Nogle mennesker "opgraderer" deres biler ved at skifte sæder, kofangere, give dem en ny lakering eller endda sætte en anden motor i – mange af disse "opgraderinger" er dårligt monterede eller bare bør slet ikke være der.

Tjek altid, om farve, motor, sæder og andre vigtige dele og funktioner, der indgår i det oprindelige udstyr og de tekniske specifikationer stemmer overens med den bil, du er interesseret i at købe. Ellers bliver du muligvis gjort opmærksom på disse dårlige "opgraderinger" på værkstedet (eller det der er værre).

Forskellige metoder til identificere køretøjets ID

VIN-nummeret er blot en af flere måder at identificere et køretøj på.

Af forskellige årsager er der behov for flere identifikationsmetoder, herunder til at afsløre forskellige former for svindel. Når det er sagt, så er standard ISO VIN den mest pålidelige metode til at identificere køretøjet.

Gamle VIN-numre

Vores universelle VIN-afkoder fungerer ikke med gamle VIN formater på grund af forskellige formatering. Køretøjer fremstillet mellem 1954 og 1981 bruger forskellige VIN formater, så du bliver nødt til at finde et passende VIN-opslagsværktøj til at afkode dem.

Når det er sagt, så kan modeller fra før 1981 også blive stjålet, beskadiget eller afskrevet ligesom ethvert andet køretøj. Derfor er gamle VIN-numre stadig nødvendige.

Stel- eller chassisnummer (især i Japan)

VIN-numre er ikke så almindelige i Japan. I stedet bruger landet ofte chassisnumre, hvis format er helt forskelligt fra standardkoden på 17 tegn.

Almindelige afkodere kan ikke genkende disse "chassis- og stelnumre", der findes i japanske køretøjer, så du bliver nødt til at kigge efter en afkoder designet specielt til dem.

Nummerpladen

De fleste lande kræver, at du registrerer et køretøj for at kunne bruge lovligt det på offentlige veje. Det betyder, at der findes databaser med data om hvert køretøj baseret på nummerpladen. Tjek af nummerplader er ofte gratis, men dette afhænger udelukkende af landet.

Dette tjek bør ikke give mere end grundlæggende oplysninger såsom køretøjets mærke og model samt status på registreringsattest og forsikring. Desuden er det ikke nær så anvendeligt i situationer, hvor køretøjet kommer fra et andet land.