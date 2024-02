Sådan bruger man VIN-afkoderen

Vores VIN-afkoder til motorcykler er nemt at bruge. Sådan fungerer den:

Indtast din motorcykels VIN-nummer i feltet Indtast VIN-nummer.

Klik på Afkod VIN-nummer.

En VIN-afkoder giver et kortfattet VIN-tjek, der sikrer, at VIN-nummeret er autentisk og matcher oplysninger om din motorcykel. Få en fuld historik-rapport for flere detaljer.

Hvad er en motorcykels VIN-nummer (stelnummer)?

Alle motorcykler har et unikt VIN-nummer (køretøjets identifikationsnummer) til identifikationsformål. Køretøjsproducenter begyndte at bruge VIN-numre i 1950’erne, men det nye system havde stadig problemer, fordi formaterne var forskellige mellem producenter.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA standardiserede formatet i 1981. Den nye standard krævede, at alle motorkøretøjer og trailere skulle have et unikt identifikationsnummer på 17 tegn, der består af flere dele med specifikke koder.

Du kan finde VIN-nummeret på din superbike, cruiser, knallert, ATV, off-road motorcykel og endda (lejlighedsvis) el-scooter. Nogle motorcykler til brug i ræserløb har måske ikke et VIN-nummer, da de ikke kan registreres, men hvis den samtidig er gadelovlig, burde du kunne finde det. Husk, at placeringen af VIN-koden afhænger af motorcyklens type.

VIN-nummeret er placeret på et klistermærke eller indgraveret i metal og kan ikke fjernes, udskiftes eller manipuleres med.

Sådan finder du din motorcykels VIN-nummer

Et VIN-nummer er nødvendigt i forskellige situationer, hvor køretøjet skal identificeres, så producenterne placerer det normalt på uerstattelige dele. Placeringen af VIN-numre på motorcykler varierer efter producent udbyder, men du bør kunne finde dem nær forgaflen (styrehalsen), på selve styretøjet eller, mere sjældent, på bundsiden af motoren.

Glem ikke at tjekke motorcyklens registrerings- og forsikringspapirer, da de også indeholder VIN-nummeret. Sørg for, at numrene i dokumenterne og på motorcyklen stemmer overens.

Hvilke oplysninger viser VIN-afkoderen i motorcyklens historik-rapport?

Selvom det primære formål med et VIN-nummer stadig er at identificere køretøjer, har købere af brugte motorcykler også mulighed for at udføre en hurtig VIN-kontrol for at afkode det og dermed få en omfattende historik-rapport.

Du kan altid prøve vores gratis VIN-afkoder for at sikre dig, at VIN-nummeret er legitimt, og få grundlæggende oplysninger om motorcyklen, herunder producent, model, årgang og udstyrsliste.

Derudover giver en fuld historik-rapport om motorcyklen endnu mere værdifuld information om motorcyklens fortid, som selv ejeren måske ikke er bekendt med. Et omfattende VIN-opslag på carVertical kan afsløre:

Snyd med kilometertallet

Tyverihistorik

Skader (nogle gange med fotos)

Registrerings- og inspektionsdatoer

Ejerændringer

Motorcyklens registreringsinformation

Specifikke modelproblemer og tilbagekaldelser

Historikkens optegnelser hjælper med at vurdere motorcyklens tilstand og forudsige potentielle omkostninger og sikkerhedsrisici. Spar ikke på en fuld historik-undersøgelse, hvis du køber en brugt motorcykel.

Hvad er forskellen mellem en gratis kontrol af motorcyklens VIN-nummer og en fuld historik-rapport?

Vores gratis VIN-afkoder giver kun grundlæggende identifikationsdata for køretøjet, og det er tilgængeligt helt uden omkostninger. En hurtigt VIN-tjek afslører motorcyklens mærke, model, produktionsår og udstyrsliste.

Dog er oplysninger som kilometertal, skadeshistorik, fotos og andre eftertragtede detaljer, som kun findes i fulde historik-rapporter, som ikke er gratis tilgængelige. Vi samarbejder med auktionshuse, forsikringsselskaber, producenter og andre institutioner for at få adgang til pålidelige databaser på verdensplan og sikre, at vores kunder får detaljerede oplysninger.

Afkodning af motorcyklens VIN-nummer

Motorcyklens VIN-nummer følger samme format som bilens VIN-nummer: en kombination af 17 tegn, der kan opdeles i flere sektioner for afkodning. Lad os se nærmere på de forskellige sektioner af køretøjets identifikationsnummer:

Producentkode (WMI – World Manufacturer Identifier)

De første 3 tegn af et VIN-nummer repræsenterer WMI-koden, der entydigt identificerer producenten af en motorcykel:

Det 1. tegn viser landet, hvor motorcyklen er blevet produceret. Tegnene på denne plads spænder fra tal til bogstaver, og hvert land har et unikt tegn, der repræsenterer det.

Det 2. tegn viser brandets navn. For eksempel står "Y" for "Yamaha", "S" for "Suzuki", "K" eller "S" for "Kawasaki".

Det 3. tegn er producentens division eller motorcyklens type (ATV, scooter, superbike, dirt bike, osv.).

WMI-sektionen kan dog have en anden struktur, hvis motorcyklen ikke er masseproduceret.

Køretøjsdeskriptorsektion (VDS — vehicle descriptor section)

De næste 5 (fem) tegn udgør køretøjets beskrivelse sektion og afslører de fleste detaljer om motorcyklen. VDS afslører mærket, motorens størrelse, type og stelstil. Hvert tegn repræsenterer forskellige funktioner, og deres betydning afhænger af producenten.

Kontrolciffer

Sikkerhedskontrolcifret er nødvendigt for at sikre, at VIN-nummeret er legitimt. Dette ciffer opstår som et resultat af en særlig matematisk beregning, der inddrager alle andre VIN-tegn i en formel. VIN-nummeret er forkert eller falsk, hvis resultatet ikke stemmer overens med kontrolcifret. VIN-afkodere udfører denne beregning under en VIN-nummer kontrol.

Køretøjsidentifikationssektion (VIS – Vehicle Identifier Section)

Køretøjets identifikationssektion består af de sidste 8 tegn og fortæller os modelåret, samlefabrikken og det unikke serienummer for en motorcykel. Ved køb af en brugt motorcykel kan du altid tjekke det 10. tegn, der afslører modelåret: "1", "2" og andre kommende tal repræsenterer år som "2001", "2002", osv. Bogstavet "A" står for "2010", mens "B" er "2011"... osv.

Hvorfor er det vigtigt at kontrollere motorcyklens VIN-nummer?

Motorcykler kan kollidere, blive stjålet eller svindlere kan manipulere med deres kilometertæller med mere. Ingen ønsker at betale for meget for beskadigede varer. Vigtigere er det, at du kan sikre dig, at den motorcykel du køber, er sikker - og en kontrol af motorcyklens VIN-nummer vil hjælpe dig med det.

Mens en gratis kontrol af motorcyklens VIN-nummer hjælper med at fastslå, at VIN-nummeret er ægte (og bekræfter andre grundlæggende detaljer), afslører en fuld historik-rapport forskellige lovmæssige og/eller fysiske problemer, og det giver dig mulighed for at vurdere potentielle ekstra udgifter.

Mange købere af brugte motorcykler lader sig friste af de lave priser på motorcykler med ’salvage’-tilbud (genoprettet efter ulykker). Eksperter er enige om, at det er i orden at købe en “beskadiget” motorcykel, når bare du ved, hvad skaden indebar, og hvis den er blevet repareret - hvor god har reparationen så været? At erstatte beskadigede dele og paneler er nemt, men skader på stellet er det værste og er ofte ikke værd at reparere.