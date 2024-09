I flere årtier har køb af en brugt bil været en slags gemmeleg for både købere og sælgere. For bare 5-10 år siden kunne man kun håbe på oprigtighed, og ellers måtte man sætte sin lid til fysiske inspektioner, for at kunne opdage fejl. Denne tid er nu ovre!

Gennem køretøjsdata kan vi lære mere om den bagvedliggende historie for alle køretøjer på markedet. På den måde lærer køberne mere om snyd med kilometertælleren, tidligere skader, sikkerhedsproblemer og andre oplysninger, der kan gøre en god handel til et dyrt mareridt.

Gennemsigtighed på brugt brugtvognsmarkedet er carVerticals primære målsætning. Vi er stolte af at kunne sige, at vores historikrapporter har gjort det sværere og dyrere at sælge dårlige køretøjer. Køberne har fundet ud af, at det betaler sig at bruge lidt penge på en køretøjshistorik, i stedet for at blive offer for fremtidige reparationsomkostninger.

det er blot en side af sagen - sælgerne er også i gang med at finde ud af, at det er hurtigere og lettere at sælge, når man har en historikrapport. Resultatet er gavnligt for alle parter: Kvaliteten af brugte biler på markedet stiger, sælgerne betragtes som værende mere troværdige, og køberne føler sig tryggere, når de skal vælge deres næste køretøj.

... Og vi er først lige kommet i gang! carVertical har mange spændende værktøjer, funktioner og andre løsninger på vej. Gennem innovation vil vi skabe en transparens hos brugtbilsmarkedet, som aldrig nogensinde er set før. Vi ses i fremtiden!