Refusionspolitik

Hos carVertical gør vi altid vores bedste for at levere de mest komplette og præcise oplysninger om ethvert køretøj. Vi forstår dog, at rapporten nogle gange måske ikke lever op til dine forventninger. Disse retningslinjer beskriver de betingelser, der giver dig mulighed for at få en kreditrefusion.

Automatisk kreditrefusion for rapporter uden data

Når du bruger en kredit til at oprette en carVertical-rapport, og rapporten ikke indeholder historiske data (normalt i sektionerne Kilometerstand, Skader og Tidslinje), betragtes det som en “rapport uden data”. I sådanne tilfælde refunderes din kredit automatisk.

Denne proces sker med det samme, og den refunderede kredit kan straks bruges til at tjekke et andet køretøj.

Anmodning om kreditrefusion

Hvis du ikke modtog en rapport uden data (eller ikke fik din kredit tilbage), kan du stadig være berettiget til en refusion under følgende betingelser:

Der er fejl eller uoverensstemmelser i rapporten

Du har ikke modtaget en rapport

Andre berettigede omstændigheder

For at være berettiget til en kreditrefusion skal din anmodning indsendes inden for 30 dage efter, at du har brugt kreditten til at generere rapporten. Send din refusionsanmodning til support+denmark@carvertical.com med detaljer om problemet – vi vender tilbage til dig inden for 1 arbejdsdag!