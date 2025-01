Volkswagen VIN Decoder in italiano: controllo VIN gratuito

Cos’è il Volkswagen VIN Decoder? Il Volkswagen VIN Decoder è uno strumento che permette di scoprire le informazioni essenziali codificate nel VIN (Vehicle Identification Number) del veicolo. I 17 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice VIN rappresentano alcuni dati come: marca, modello, Paese di origine e molto altro ancora. Ottenere queste informazioni manualmente può richiedere tanto tempo, mentre con il nostro Volkswagen VIN Decoder potrai effettuare un controllo in pochi secondi. Per proteggerti da possibili truffe e per scoprire tutte le informazioni più importanti su un’auto, verifica il codice VIN del veicolo.

Come utilizzare il Volkswagen VIN Decoder per eseguire un controllo del numero di telaio di una Volkswagen? Se utilizzi il nostro Volkswagen VIN Decoder gratuito, non è necessario conoscere il significato di ogni componente del VIN. Ti basterà, infatti, inserire il codice per effettuare una verifica gratis del VIN. Ecco come eseguire la ricerca in pochi e semplici clic: visita la pagina del Volkswagen VIN Decoder di carVertical; immetti il codice VIN di 17 caratteri nel campo “Inserisci numero VIN”; clicca quindi sul pulsante “Decodifica VIN”. Il gioco è fatto! In pochi secondi, il decodificatore VIN ti presenterà le informazioni principali del veicolo: tra cui marca, anno di produzione, tipologia di carrozzeria e molto altro ancora. Inoltre, avrai la possibilità di acquistare un report completo sulla storia del veicolo per scoprirne il passato. Esso include dettagli come storia chilometrica dell’auto, registro dei furti e lista dei danni pregressi che potrebbero non essere più visibili. Scopri i prezzi dei nostri report cliccando su questo link.

Che cos'è il numero VIN di una Volkswagen? Il numero VIN di una Volkswagen è una sorta di carta d’identità del veicolo, un codice univoco di 17 cifre che lo distingue da tutti gli altri e aiuta gli acquirenti di auto usate a evitare di essere truffati. Eventi come incidenti, manomissioni del contachilometri, sostituzioni di componenti strutturali e altri dettagli importanti possono essere facilmente scoperti grazie a un controllo del numero di telaio della tua Volkswagen, inserendo nel decodificatore il “VW VIN” e ottenendo il nostro report completo. Sei interessato a scoprire maggiori informazioni sulla composizione del VIN? Leggi il nostro articolo dedicato.

Come leggere il VIN Volkswagen? Il lungo codice che compone il VIN può essere scomposto in tre sezioni di più facile lettura. Le lettere e i numeri che costituiscono il codice della tua Volkswagen sono: World Manufacturer Identifier (Identificatore del Produttore Mondiale)

(Identificatore del Produttore Mondiale) Vehicle Descriptor Section (Sezione Descrittiva del Veicolo)

(Sezione Descrittiva del Veicolo) Vehicle Identifier Section (Sezione Identificativa del Veicolo)

Dalle tre sezioni, possiamo ricavare informazioni come: Paese di origine, produttore e tipo di veicolo (analizzando i primi tre caratteri);

specifiche del veicolo come: a dimensione del motore, stile della carrozzeria e tipo di motore (caratteri dal quarto al nono);

stabilimento di assemblaggio, anno di produzione del modello e numero seriale unico che distingue il veicolo da ogni altro simile (caratteri compresi tra il decimo e il diciassettesimo). Il nostro VIN Decoder gratuito ti aiuterà a ottenere queste informazioni in modo semplice e rapido.

Dove trovare il codice VIN Volkswagen? Ci sono diversi luoghi dove puoi trovare il numero VIN Volkswagen. Posizionare il VIN in diversi punti rende più difficile falsificare questo codice e permette allo stesso tempo una facile e comoda lettura del VIN anche in caso di incidenti che potrebbero aver gravemente danneggiato il veicolo. Scopriamo insieme le più frequenti posizioni del numero di telaio Volkswagen: nell’angolo inferiore del parabrezza, dal lato conducente e facilmente visibile dall’esterno;

sul montante della portiera del conducente, aprendo lo sportello;

nel vano motore o inciso sul parafiamma;

dietro la ruota di scorta;

nello spazio in cui il passeggero anteriore allunga le gambe. Oltre che all’interno del veicolo, il VIN è riportato anche sui suoi documenti ufficiali. Puoi trovarlo infatti, all’interno della carta di circolazione alla voce “E”, pereffettuare un controllo incrociato tra le diverse fonti e verificare la corrispondenza dei dati.

Quali modelli Volkswagen sono compatibili con il nostro Decoder VIN gratuito? Il nostro Decoder VIN gratuito funziona per tutti i modelli di auto Volkswagen prodotti dopo l’introduzione dello standard internazionale dell’assegnazione del codice VIN. Per questo motivo, qualsiasi modello prodotto dopo gli anni ’80, risulta disponibile per la decodifica. Sul mercato, è presente un’ampia gamma di modelli Volkswagen che potrai controllare su carVertical, tra cui utilitarie (come Polo o Golf), berline (come la Jetta), station wagon (tra cui la Passat) e SUV (come Tiguan e Touareg). Oltre ai modelli recenti, il nostro decoder gratuito può decifrare anche il VIN dei modelli più vecchi, come Volkswagen Scirocco, Bora e Corrado. Funziona anche con le più moderne auto elettriche, tra cui le VW: ID.3, ID.4 o ID.5.

Cosa puoi scoprire con il Volkswagen VIN Decoder? Utilizzando il nostro Volkswagen VIN Decoder potrai ricavare in modo semplice e totalmente gratuito alcune informazioni di base analizzando il “VW VIN”. Tuttavia, acquistando un report storico completo potrai accedere a informazioni aggiuntive, tra cui i dati degli archivi dei dipartimenti di polizia, le informazioni provenienti dalle assicurazioni o dai database ufficiali dei produttori di automobili. Un report storico può dirti se il veicolo è stato: rubato o coinvolto in un grave incidente;

soggetto a manomissioni del contachilometri;

riverniciato. Utilizza il nostro Decoder VIN gratuito per saperne di più sull’auto che intendi acquistare.