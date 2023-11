Decoder VIN Ducati

La Ducati Motor Holding (divisione produttiva dell’azienda Ducati) è uno dei principali costruttori di motociclette al mondo, di proprietà di uno dei più grandi gruppi automobilistici: Volkswagen.

Anche se la Ducati è stata fondata nel 1926, la produzione di moto non iniziò fino al 1950, quando l’azienda iniziò a produrre piccole moto monocilindriche che ebbero molto successo in Italia, il Paese d’origine della Ducati.

Oggi sono più di 400 i club Ducati in tutto il mondo che apprezzano la maestria artigiana italiana e l’impegno nelle gare di Superbike e MotoGP dell’azienda.

Cos’è un VIN Ducati?

Il numero VIN (numero di identificazione del veicolo) Ducati è un codice univoco di 17 cifre che ci consente di identificare qualsiasi moto prodotta dall’azienda.

Questo numero può essere utilizzato per rivelare preziose informazioni, comprese specifiche tecniche dettagliate e la storia del veicolo.

A differenza del numero di targa della moto, il numero VIN non può essere legalmente modificato o scambiato e deve necessariamente rimanere legato ad uno specifico veicolo Ducati. Ecco perché fare una ricerca del VIN Ducati è estremamente utile prima di acquistare una moto usata.

Cosa contiene il VIN di una Ducati?

Il numero di identificazione della moto Ducati è diviso in 3 segmenti: World Manufacturer Identifier o WMI (cifre 1-3), Vehicle Description Section o VDS (cifre 4-9) e Vehicle Identifier Section o VIS (cifre 10-17) .

Ciascun segmento del VIN nasconde informazioni specifiche su una particolare moto:

WMI : consente di conoscere il Paese di origine del costruttore e la tipologia di moto;

: consente di conoscere il Paese di origine del costruttore e la tipologia di moto; VDS: rivela nei dettagli le caratteristiche tecniche (come tipo e cilindrata del motore o potenza frenante netta) fornite dal produttore all’uscita dalla fabbrica;

rivela nei dettagli le caratteristiche tecniche (come tipo e cilindrata del motore o potenza frenante netta) fornite dal produttore all’uscita dalla fabbrica; VIS: indica lo stabilimento di produzione, l’anno di fabbricazione e include il numero di serie univoco.

Sebbene anche tu potresti decodificare manualmente un VIN, il nostro Decoder VIN Ducati farà il lavoro per te in pochi secondi.

Dove trovare il numero VIN su una Ducati?

Il modo più semplice per trovare il numero VIN della Ducati è controllare i documenti di immatricolazione della moto, il tagliando assicurativo o i documenti del titolo.

In ogni caso, si consiglia ai futuri possessori di Ducati di confrontare il VIN indicato sui documenti con quello effettivamente presente sul telaio della moto. Ecco dove cercare il numero VIN su una Ducati:

sul lato destro del cavalletto

nello spazio tra il cilindro e il bullone di montaggio superiore (comune nei vecchi modelli Ducati).

Su quali modelli di Ducati funziona il nostro Decoder VIN?

L’industria motociclistica utilizza i numeri VIN sin dagli anni ’80. Di conseguenza, quasi tutti i modelli oggi possono beneficiare del Decoder VIN Ducati e del controllo della cronologia, inclusi Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard e Diavel.

Verifica della cronologia di una Ducati: cosa puoi scoprire dal VIN di una Ducati?

Puoi utilizzare il VIN per ottenere la storia completa della tua moto Ducati. Poiché i VIN sono unici e permanenti, sono ideali per archiviare informazioni storiche su una moto. Il nostro controllo della cronologia combina informazioni dettagliate provenienti da database governativi e assicurativi per fornirti un rapporto sulla cronologia che ti offre informazioni su:

storia degli incidenti

furti

casi di truffa del contachilometri

storico della proprietà

equipaggiamento

Considerando che le motociclette Ducati non sono le più economiche da manutenere, qualsiasi difetto nascosto potrebbe incidere seriamente sui futuri costi di manutenzione. Dunque, quando acquisti un modello stradale usato, ti consigliamo di utilizzare il nostro decoder VIN Ducati. Tieni presente che i dati storici non sono accessibili gratuitamente.