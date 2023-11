Decoder VIN Yamaha

Yamaha è una società giapponese fondata nel 1887 che inizialmente produceva organi a canne. Ben presto Yamaha iniziò a produrre diverse tipologie di strumenti musicali, arrivando a fondare la Yamaha Motor Company nel 1955.

Oggi, Yamaha Motor Co. è un’entità separata, che produce motociclette, scooter, barche, piccoli trattori e motori per automobili. Le moto Yamaha sono amate in tutto il mondo e conosciute per i loro prezzi bassi e la manutenzione semplice.

Cos’è un VIN Yamaha?

Ogni moto Yamaha possiede un numero VIN univoco che la identifica e serve a tracciarne la storia. I numeri VIN vengono utilizzati in varie situazioni, come i controlli della cronologia, le richieste di indennizzi assicurativi e la registrazione. Da quando l’attuale formato del codice VIN è stato standardizzato, nel 1981, ogni numero di identificazione del veicolo contiene 17 caratteri, ciascuno dei quali descrive informazioni specifiche su una moto.

Il controllo del numero VIN è una parte essenziale nel processo di acquisto di una motocicletta usata. Utilizzando il numero VIN Yamaha, potresti essere in grado di accedere alle specifiche di base e a dati storici cruciali, come foto, informazioni sui ripristini del chilometraggio, danni e altro ancora.

Cosa contiene il VIN di una Yamaha?

Ogni carattere del numero VIN di una moto ha un significato, ma puoi raggrupparli in 3 sezioni: World Manufacturer Identifier o WMI (cifre 1-3), Vehicle Description Section o VDS (cifre 4-9) e Vehicle Identifier Section o VIS (cifre 10-17). Ciascuna sezione raggruppa alcuni dati correlati:

WMI: Paese di origine del costruttore e tipologia di veicolo;

Paese di origine del costruttore e tipologia di veicolo; VDS: specifiche del veicolo, come cilindrata e tipo di motore, tipo di carrozzeria e classe del veicolo;

specifiche del veicolo, come cilindrata e tipo di motore, tipo di carrozzeria e classe del veicolo; VIS: identificazione di una particolare motocicletta (anno di produzione, sito produttivo, numero di serie).

Il significato di alcuni caratteri potrebbe differire. Ad esempio, le moto Yamaha costruite in Giappone hanno numeri di identificazione del veicolo che iniziano con "JY", mentre "5Y" è riferito a moto prodotte negli Stati Uniti e "ME" in India. Tecnicamente puoi decodificare il numero manualmente, ma il nostro Decoder VIN Yamaha può farlo più velocemente al posto tuo.

Dove trovare il numero VIN su una Yamaha?

I produttori inseriscono il numero VIN sulle parti del veicolo che vengono sostituite raramente (se non mai). In questo modo, possono garantire che le targhette VIN originali rimangano sul veicolo.

Di solito, Yamaha posiziona il numero VIN sul telaio del veicolo o sotto il sedile. La posizione esatta dipende anche dal tipo di moto: dietro la ruota anteriore degli ATV o nella parte posteriore degli scooter. Troverai istruzioni dettagliate su come trovare il numero VIN della tua Yamaha nel manuale utente.

Su quali modelli di Yamaha funziona il nostro Decoder VIN?

Tutte le motociclette Yamaha costruite dopo la standardizzazione del formato VIN, nel 1981, hanno numeri di identificazione del veicolo di 17 caratteri. Questo tipo di VIN funziona con il nostro Decoder VIN Yamaha, il che significa che puoi controllare molti modelli di ATV, motoslitte, scooter e motociclette Yamaha, tra cui:

Touring Adventure: Super Tenere ES, Tenere 700.

Moto da cross: YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Dual sport: XT250, TW200.

Hyper Naked: MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Supersportive: YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sport heritage: Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sport touring: FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trail: TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Ciascuno di questi modelli è presente nell’attuale gamma Yamaha, ma alcuni sono sul mercato dagli anni ’90, quindi non esitare a controllare anche lo storico della tua Yamaha.

Verifica della cronologia di una Yamaha: cosa puoi scoprire dal VIN di una Yamaha?

Il numero VIN della moto ti consente di identificare una moto e di apprendere informazioni preziose e dettagliate sulla sua storia. Abbiamo accesso a dati provenienti dai database di produttori, concessionari, compagnie assicurative e altre istituzioni per compilare rapporti storici completi che includono i registri di:

Chilometraggio

Danni

Titoli

Furti

Equipaggiamento

Queste informazioni possono rivelare vari fatti che svalutano un veicolo, quindi non dovresti acquistare una moto usata senza prima consultare un rapporto storico. Tieni presente che mentre il nostro Decoder VIN Yamaha è disponibile gratuitamente, i dati storici della moto hanno un costo.